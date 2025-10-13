Ft
Itt a nagy bejelentés: kiszabadult az utolsó magyar túsz is a Hamász fogságából

2025. október 13. 08:38

Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek.

2025. október 13. 08:38
null

Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Szijjártó Péter hozzátette, 

nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja

 a közel-keleti népek számára.

„Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!” – tette hozzá Szijjártó Péter.

(MTI)

Nyitókép: Képernyőkép

 

patikus-3
2025. október 13. 08:49
Éljen az élve maradt magyar zsidó. És haljon a 25ezer halva maradt csecsemő. A bűnösöket pedig talpig vasban vigyétek Hágába. Ott feketedjenek meg a tömlöcben, ahová egyébként valók.
