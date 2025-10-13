Itt a nagy bejelentés: kiszabadult az utolsó magyar túsz is a Hamász fogságából

Végre megtörténik, amire az egész világ várt: megszületik a béke Közel-Keleten, a Hamász átadta az első izraeli túszokat
Donald Trump béketerve valósággá válik.
Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek.
Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn.
Szijjártó Péter hozzátette,
nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja
a közel-keleti népek számára.
„Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!” – tette hozzá Szijjártó Péter.
