10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kína Németország külügyminiszter

Mélyponton a német diplomácia: senki nem volt kíváncsi a külügyminiszterre Kínában

2025. október 24. 19:40

Berlin egyre inkább veszít jelentőségéből a világpolitikában.

2025. október 24. 19:40
null

Elmarad Johann Wadephul német külügyminiszter eredetileg vasárnapi kezdettel tervezett kínai látogatása – jelentette be a német külügyminisztérium szóvivője. „Az utazást egy későbbi időpontra halasztjuk” – mondta a szóvivő pénteki berlini sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy Németország aggodalommal figyeli a ritkaföldfémek exportjára bevezetett kínai korlátozásokat.

A szóvivő szerint a látogatás megszervezése során nem sikerült elegendő számú hivatalos találkozót egyeztetni.

Arra a kérdésre, hogy melyik fél mondta le az utazást, nem kívánt válaszolni, ugyanakkor hangsúlyozta: „Berlin sajnálja a fejleményt, tekintettel Kína egyedülálló jelentőségére és Oroszország feletti befolyására az Ukrajna elleni háborúban”.

Wadephul lett volna az első német külügyminiszter, aki az új német kormány májusi hivatalba lépése óta Kínába látogat. A miniszter vasárnap indult volna el, és hétfőn, illetve kedden folytatott volna tárgyalásokat Pekingben, de a kínai fél mindeddig csak a Vang Ji külügyminiszterrel való megbeszélését erősítette meg.

Peking korábban bírálta Berlin Tajvan-politikáját, mondván: a status quo fenntartásának szorgalmazása Tajvan függetlenségének elutasítása nélkül a „tajvani függetlenségi törekvések” támogatásával egyenértékű. Wadephul többször kritizálta Kínát az indiai-csendes-óceáni térségben folytatott, szerinte egyre határozottabb „hegemón” törekvése miatt.

(MTI)

Nyitókép forrása: Odd ANDERSEN / POOL / AFP

***

 

nyafika
2025. október 24. 20:32
Távolkeleten a Magyarokra úgy tekintenek mint testvér népre. Náci németeknek meg az fáj, hogy nem illünk a szétbaszott jogállami demokrácia európájukba...
nyafika
2025. október 24. 20:29
3 ezer éve Kínában már papírra írtak tintával - verseket - amikor ez a büdös germán még állatbőrökbe tekerve kőbaltával vadászott...
neszteklipschik
2025. október 24. 20:26
Fogtok ti még nálunk kuncsorogni, hogy Orbán szóljon majd értetek egy-két szót, amikor fogadják! Vagy amikor Hszi ide látogat... :-)))))
robertdenyiro
2025. október 24. 20:26
Kemény műfaj ez a rockendroll. A senkikre senki se kíváncsi.
