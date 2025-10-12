Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
egyház keresztényüldözés Kína Egyesült Államok

Meglepő fejlemény: egy letartóztatás miatt tovább durvulhat a Kína–Amerika viszony

2025. október 12. 14:57

Pénteken tartóztatták le azt az evangéliumi keresztény lelkészt, aki egy, a kínai állam által betiltott, negyven városban működő gyülekezethálózatot vezetett.

2025. október 12. 14:57
FRED DUFOUR / AFP

A kínai hatóságok erős nyomása ellenére Ezra Jin évekig kitartóan építette az ország egyik legnagyobb „földalatti keresztény egyházát” – a kínai állam által nem jóváhagyott egyházat, amelynek országszerte 40 városban vannak házi gyülekezetei. Az általa vezetett online imacsoportok volt, hogy 10 ezer embert is számláltak – számolt be a Wall Street Journal. 

Még azután is, hogy felesége az Egyesült Államokba költözött, hogy biztonságban legyen három gyermekükkel – akik mind amerikai állampolgárok –, Jin Kínában maradt, hogy vezesse a Zion Gyülekezetet, tudatában annak, hogy milyen kockázatokkal jár ez. 

„A nyájának szüksége volt rá” – mondta 31 éves lánya, Grace Jin Drexel, aki az amerikai szenátus munkatársaként dolgozik és Washington közelében él.

A lelkész letartóztatása valamint a Zion Gyülkezethez kapcsolódó több mint 20 másik személy őrizetbe vétele és eltűnése azt jelzi a kínai hatóságok bekeményítenek a keresztényekkel szemben.

Trump nem fog örülni

Jin családján keresztül fennálló kapcsolata az Egyesült Államokkal tovább bonyolítja az amerikai-kínai kapcsolatokat, alig néhány héttel azelőtt, hogy Trump elnök és a kínai vezető, Hszi Csin-ping találkozhatnak, így 

a lelkész potenciális alkupozícióvá válik a kétoldalú tárgyalásokon.

A két ország közötti kereskedelmi feszültségek az elmúlt napokban felvetették a kérdést, hogy a Trump-Hszi csúcstalálkozó meg fog-e valósulni.

Vasárnapig nem volt ismert, hogy a hatóságok hivatalosan vádat emeltek-e Jin ellen. A kínai közbiztonsági minisztérium nem reagált a WSJ kommentárkérésre.

Üldözés és börtön

Sean Long, a Zion Gyülekezet amerikai lelkésze elmondta, hogy a gyülekezet arra számít, hogy Jint illegális vallási információk online terjesztésével fogják vádolni, és a családtagok felkészültek egy hosszú börtönbüntetés lehetőségére.

„Félnek a férjem befolyásától” 

– mondta Jin felesége, Chunli Liu egy videóinterjúban. Liu kínai állampolgár, két gyermeke amerikai, mivel az Egyesült Államokban születtek, míg lánya, Grace, házasság révén honosított.

Bob Fu, az Egyesült Államokban működő ChinaAid Association alapítója, egy nonprofit szervezet, amely a vallásszabadságot támogatja Kínában, azt mondta, hogy a legutóbbi fellépés „a legszélesebb körű és legjobban koordinált üldözési hullám” volt az elmúlt több mint négy évtizedben az olyan egyházak ellen, mint Jiné.

A kínai állampolgárok Peking általi üldözése már korábban is feszültséget okozott az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatokban.

2012-ben Chen Guangcheng vak jogvédő aktivista megszökött a de facto házi őrizetből, és védelmet kért az Egyesült Államok pekingi nagykövetségén, ami diplomáciai válságot váltott ki, és végül oda vezetett, hogy Chennek engedélyezték az Egyesült Államokba költözést. Az amerikai nagykövetség Pekingben nem nyilatkozott azonnal az ügyről.

Az 56 éves Jin a 1989-es tiananmeni tüntetések után tért át a kereszténységre. Az idő múlásával egyre inkább ellenezte az állam vallási korlátozásait, és 2007-ben Pekingben megalapította a Zion Gyülekezetet, amely egyik a sok nem regisztrált egyház közül, amelyeket gyakran „házi egyházaknak” vagy „földalatti egyházaknak” neveznek, és amelyek népszerűsége országszerte rohamosan nő.

„A vallásos hitünk olyan, mint az éhes embereknek az étel iránti igényük” – mondta Jin a The Wall Street Journalnak 2011-ben. „A kormánynak nincs joga eldönteni, hogy mit eszel, és hogy egyél-e vagy sem.”

Hivatalosan a kommunista párt ateista, és Kínában csak az állam által jóváhagyott egyházak legálisak. Az elmúlt években azonban a kínai illegális egyházak tagságát több millió emberre becsülték. 

Hszi alatt fokozódott a tiltott egyházak elleni fellépés – írja az amerikai lap cikke. A Zion Gyülekezetet 2018-ban razziázták, és pekingi központját bezárták. Jin és a többi vezető egyre inkább az internetre helyezte át tevékenységét, miközben több mint 100 kisebb méretű ágat hozott létre az országban. 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ehetős Odó
2025. október 12. 16:55
A kínaiak nem hülyék. Nem tűrik az amcsi felforgatást. Pekingben nem lesz majdan, 89-ben sem sikerült. Jobb, ha szokják a nyugati fiúk.
Válasz erre
2
0
vi-ktt
•••
2025. október 12. 16:50 Szerkesztve
A retkes cionáci férgek üzemeltetik az USA legnagyobb evangelista gyülekezet-hálózatait IS. Nagyon sok kínai IS szívesen csapna fel cionácinak, ha ezzel szintén gazdasági előnyhöz juthatna, akárcsak az USÁ-ban... Charlie Kirk például azért lett kiiktatva, mert ellene szegült cionáci patronálóinak és elutasította a 150 Millió dolláros támogatást IS, amit a cionáci világterror népszerűsítésére kaphatott volna a szervezete... youtube.com/watch?v=LY01SAL1sf4 youtube.com/watch?v=FknZJKS5C5w youtube.com/watch?v=KvCv4I_cwbU Az evangelista egyház cionáci mozgalámról az USÁ-ban ezt a filmet ajánlom: videa.hu/videok/film-animacio/ima-az-armageddonert-2024-202497thriller-dokumentum-TrkODstYxccVuOtk
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. október 12. 15:57
Nem lehet annyival elintézni a kínai keresztény mozgalmakat, hogy az abban résztvevők a vezetőktől az összes hívővel bezárólag egytől-egyig amerikai kémek! Ha ebben akarunk hinni, akkor nézzük meg ennek a fonákját: az összes Európában vagy az USA-ban élő buddhista vagy taoista vagy konfuciánus kínai az is kém? Mert ha igen, akkor nekünk is üldöznünk kellene őket a vallási meggyőződésükért. Ez kívánatos lenne? Dislike-oljon, aki szerint igen!
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. október 12. 15:18
Egy amerikai központú hálózat Kínában...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!