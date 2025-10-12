Meglepő fejlemény: egy letartóztatás miatt tovább durvulhat a Kína–Amerika viszony

A kínai hatóságok erős nyomása ellenére Ezra Jin évekig kitartóan építette az ország egyik legnagyobb „földalatti keresztény egyházát” – a kínai állam által nem jóváhagyott egyházat, amelynek országszerte 40 városban vannak házi gyülekezetei. Az általa vezetett online imacsoportok volt, hogy 10 ezer embert is számláltak – számolt be a Wall Street Journal.

Még azután is, hogy felesége az Egyesült Államokba költözött, hogy biztonságban legyen három gyermekükkel – akik mind amerikai állampolgárok –, Jin Kínában maradt, hogy vezesse a Zion Gyülekezetet, tudatában annak, hogy milyen kockázatokkal jár ez.

„A nyájának szüksége volt rá” – mondta 31 éves lánya, Grace Jin Drexel, aki az amerikai szenátus munkatársaként dolgozik és Washington közelében él.

A lelkész letartóztatása valamint a Zion Gyülkezethez kapcsolódó több mint 20 másik személy őrizetbe vétele és eltűnése azt jelzi a kínai hatóságok bekeményítenek a keresztényekkel szemben.

