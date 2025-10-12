Meglepő fejlemény: egy letartóztatás miatt tovább durvulhat a Kína–Amerika viszony

2012-ben Chen Guangcheng vak jogvédő aktivista megszökött a de facto házi őrizetből, és védelmet kért az Egyesült Államok pekingi nagykövetségén, ami diplomáciai válságot váltott ki, és végül oda vezetett, hogy Chennek engedélyezték az Egyesült Államokba költözést. Az amerikai nagykövetség Pekingben nem nyilatkozott azonnal az ügyről.
Az 56 éves Jin a 1989-es tiananmeni tüntetések után tért át a kereszténységre. Az idő múlásával egyre inkább ellenezte az állam vallási korlátozásait, és 2007-ben Pekingben megalapította a Zion Gyülekezetet, amely egyik a sok nem regisztrált egyház közül, amelyeket gyakran „házi egyházaknak” vagy „földalatti egyházaknak” neveznek, és amelyek népszerűsége országszerte rohamosan nő.
„A vallásos hitünk olyan, mint az éhes embereknek az étel iránti igényük” – mondta Jin a The Wall Street Journalnak 2011-ben. „A kormánynak nincs joga eldönteni, hogy mit eszel, és hogy egyél-e vagy sem.”
Hivatalosan a kommunista párt ateista, és Kínában csak az állam által jóváhagyott egyházak legálisak. Az elmúlt években azonban a kínai illegális egyházak tagságát több millió emberre becsülték.
Hszi alatt fokozódott a tiltott egyházak elleni fellépés – írja az amerikai lap cikke. A Zion Gyülekezetet 2018-ban razziázták, és pekingi központját bezárták. Jin és a többi vezető egyre inkább az internetre helyezte át tevékenységét, miközben több mint 100 kisebb méretű ágat hozott létre az országban.