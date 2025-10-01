Macron bejelentette: vámháborúval „védené” Európát

A felvetés a Trump-adminisztráció által bevezetett széleskörű vámok, valamint a kínai gyártók egyre élesebb globális térnyerése közepette hangzott el. A Centre for Economic Policy Research adatai szerint 2023-ban Kína adta a világ ipari termelésének harmadát, háromszor annyit, mint az Egyesült Államok, míg Németország – az EU ipari motorja – mindössze 4 százalékot.

Kifejezetten érdekes, hogy ilyen kijelentések pont a francia államfőtől hangzottak el, aki még a nyáron is élesen kritizálta Donald Trumpot az amerikai vámpolitika miatt.