Emmanuel Macron Kína vámháború ipar Donald Trump kereskedelem vám Európai Unió Egyesült Államok

Macron bejelentette: vámháborúval „védené” Európát

2025. október 01. 21:43

Hirtelen nagyon fontos lett a szuverenitás, amiről eddig úgy tudtuk, nem is létezik.

2025. október 01. 21:43
null

Emmanuel Macron francia elnök a koppenhágai EU-csúcson arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy ágazatról ágazatra vezessen be védővámokat az európai ipar megóvása érdekében – számolt be az Euractiv.

A francia elnök emlékeztetett, hogy Kína és az Egyesült Államok államilag támogatott iparpolitikákkal és védővámokkal erősítik gyártóikat, miközben

Európa az egyetlen hely, ahol nem védjük a hazai szereplőket.”

Franciaország első embere szerint, ha a kontinens fenn akarja tartani szuverenitását, meg kell védenie azokat a vállalatokat, amelyek hátrányt szenvednek a tisztességtelen verseny miatt. Példaként említette a kínai elektromos járművekre kivetett tavalyi vámokat és a hamarosan életbe lépő acélipari intézkedéseket:

Amit elkezdtünk a kínai elektromos autókkal, amit most követ az acél, azt szektoronként végig kell vinnünk.”

A felvetés a Trump-adminisztráció által bevezetett széleskörű vámok, valamint a kínai gyártók egyre élesebb globális térnyerése közepette hangzott el. A Centre for Economic Policy Research adatai szerint 2023-ban Kína adta a világ ipari termelésének harmadát, háromszor annyit, mint az Egyesült Államok, míg Németország – az EU ipari motorja – mindössze 4 százalékot.

Kifejezetten érdekes, hogy ilyen kijelentések pont a francia államfőtől hangzottak el, aki még a nyáron is élesen kritizálta Donald Trumpot az amerikai vámpolitika miatt.

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

