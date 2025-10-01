Macron bejelentette: vámháborúval „védené” Európát

Ez történt eddig Koppenhágában: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
Hirtelen nagyon fontos lett a szuverenitás, amiről eddig úgy tudtuk, nem is létezik.
Emmanuel Macron francia elnök a koppenhágai EU-csúcson arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy ágazatról ágazatra vezessen be védővámokat az európai ipar megóvása érdekében – számolt be az Euractiv.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
A francia elnök emlékeztetett, hogy Kína és az Egyesült Államok államilag támogatott iparpolitikákkal és védővámokkal erősítik gyártóikat, miközben
Európa az egyetlen hely, ahol nem védjük a hazai szereplőket.”
Franciaország első embere szerint, ha a kontinens fenn akarja tartani szuverenitását, meg kell védenie azokat a vállalatokat, amelyek hátrányt szenvednek a tisztességtelen verseny miatt. Példaként említette a kínai elektromos járművekre kivetett tavalyi vámokat és a hamarosan életbe lépő acélipari intézkedéseket:
Amit elkezdtünk a kínai elektromos autókkal, amit most követ az acél, azt szektoronként végig kell vinnünk.”
Ezt is ajánljuk a témában
Manfred Weber szerint Orbán Viktor „őrült szervezetté” alakítaná az EU-t.
A felvetés a Trump-adminisztráció által bevezetett széleskörű vámok, valamint a kínai gyártók egyre élesebb globális térnyerése közepette hangzott el. A Centre for Economic Policy Research adatai szerint 2023-ban Kína adta a világ ipari termelésének harmadát, háromszor annyit, mint az Egyesült Államok, míg Németország – az EU ipari motorja – mindössze 4 százalékot.
Kifejezetten érdekes, hogy ilyen kijelentések pont a francia államfőtől hangzottak el, aki még a nyáron is élesen kritizálta Donald Trumpot az amerikai vámpolitika miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
A francia elnök szerint Amerika mindent megkapott, amire vágyott, ideje békét kötni.
***
Fotó: Ludovic MARIN / AFP