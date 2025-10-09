„Folytatódik a fehérőrület” – tombolnak a károgók Krasznahorkai László Nobel-díja után

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
A legnagyobb kritika az író munkásságával szemben, hogy fehér és férfi.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a csütörtökön kihirdetett, 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
Ezt is ajánljuk a témában
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
A Nobel Bizottság X-oldalán megosztott hír alatt özönlöttek a gratulációk, azonban voltak, akik nehezményezték, hogy a magyar író kapta a kitüntetést.
Igaz, nekik sem Krasznahorkai munkásságával volt bajuk, csak azt nehezményezték, hogy „ismét egy fehér férfi kapta a díjat”.
„Amitav Ghosh jobb választás lett volna. Folytatódik a fehérőrület” – írta egy indiai felhasználó, akinek rosszul eshetett, hogy nem honfitársa kapta a díjat, de nem ő volt az egyetlen.
„Megint fehér férfi” – szólt hozzá valaki, egy harmadik kommentáló pedig azt rótta fel Krasznahorkainak, hogy idén már ő a kilencedik férfi díjazott, miközben csupán egy nő kapott eddig kitüntetést.
„Természetesen 2025-ben egy nő sem végzett hasznos kutatást és nem is írtak semmit” – ironizált.
Persze a legtöbb elégedetlenkedőnek csak az a problémája, hogy nem saját favoritja, vagy honfitársa kapta az elismerést.
Sok hozzászólót viszont az érdekel a legjobban, hogy Donald Trump kapja-e a pénteken kihirdetésre kerülő béke Nobel-díjat. Egyesek szerint, ha nem az amerikai elnök kapná, azzal hiteltelenné válna a bizottság, mások pedig épp az ellenkezője mellett érvelnek.
Nyitókép: MTI / Marjai János
Ezt is ajánljuk a témában
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Krasznahorkai Lászlónak ítélte az irodalmi Nobel-díjat. A kuratórium indoklása szerint „látnoki erejű műveiért részesült az elismerésben, amelyek az apokaliptikus terror közepette is képesek megmutatni a művészet erejét”. Győrffy Ákos írása.