„Folytatódik a fehérőrület” – tombolnak a károgók Krasznahorkai László Nobel-díja után

„Megint fehér férfi” – szólt hozzá valaki, egy harmadik kommentáló pedig azt rótta fel Krasznahorkainak, hogy idén már ő a kilencedik férfi díjazott, miközben csupán egy nő kapott eddig kitüntetést.

„Természetesen 2025-ben egy nő sem végzett hasznos kutatást és nem is írtak semmit” – ironizált.

Persze a legtöbb elégedetlenkedőnek csak az a problémája, hogy nem saját favoritja, vagy honfitársa kapta az elismerést.

Sok hozzászólót viszont az érdekel a legjobban, hogy Donald Trump kapja-e a pénteken kihirdetésre kerülő béke Nobel-díjat. Egyesek szerint, ha nem az amerikai elnök kapná, azzal hiteltelenné válna a bizottság, mások pedig épp az ellenkezője mellett érvelnek.