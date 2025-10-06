Halálos balesettel végződött az illegális határátlépés: egy ember a Dunába fulladt

Ledobta az igazságbombát a német szövetségi rendőrfőnök: politikai utasítás miatt nem állították meg a migránsokat 2015-ben
Dieter Romann a Weltnek beszélt a német határőrök mindennapjairól és az illegális migráció elleni harcról.
Egy ember meghalt, három másik eltűnt, amikor egy illegális határátlépés közben felborult egy csónak a Duna szerb–horvát határszakaszán.
Felborult egy csónak a Dunán a horvát-szerb határon az éjszaka folyamán, tíz kínai és egy szerb állampolgár zuhant a folyóba, a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) nem hivatalos értesülése szerint egy ember vízbe fúlt, hármat keresnek.
Az RTS információi szerint a horvát rendőrség hat embert, a szerb rendőrök pedig egy embert húztak ki a vízből.
A feltételezések szerint a kínai állampolgárok a szerb állampolgár segítségével csónakkal próbáltak meg illegálisan átjutni Szerbiából az európai uniós Horvátországba.
(MTI)
A nyitókép illusztráció: Oli SCARFF / AFP
