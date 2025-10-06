Ft
kínai Duna migráció Szerbia Horvátország csónak

Halálos balesettel végződött az illegális határátlépés: egy ember a Dunába fulladt

2025. október 06. 13:42

Egy ember meghalt, három másik eltűnt, amikor egy illegális határátlépés közben felborult egy csónak a Duna szerb–horvát határszakaszán.

2025. október 06. 13:42
null

Felborult egy csónak a Dunán a horvát-szerb határon az éjszaka folyamán, tíz kínai és egy szerb állampolgár zuhant a folyóba, a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) nem hivatalos értesülése szerint egy ember vízbe fúlt, hármat keresnek.

Az RTS információi szerint a horvát rendőrség hat embert, a szerb rendőrök pedig egy embert húztak ki a vízből.

A feltételezések szerint a kínai állampolgárok a szerb állampolgár segítségével csónakkal próbáltak meg illegálisan átjutni Szerbiából az európai uniós Horvátországba.

(MTI)

A nyitókép illusztráció: Oli SCARFF / AFP

***

