Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Jarábik Gabriella Felvidék múzeum

Folytatódik a magyarok kiszorítása Szlovákiában, újabb bástya esett el

2025. október 27. 16:29

Jarábik Gabriellát, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának vezetőjét menesztette azonnali hatállyal a minisztérium.

2025. október 27. 16:29
null

Váratlan döntéssel, azonnali hatállyal menesztette Jarábik Gabriellát, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatóját Andrea Predajňová, a Szlovák Nemzeti Múzeum vezetője – írta meg a Ma7

A hivatalos indoklás „konszolidációs okokra” hivatkozott, 

ám a magyar közösségi szervezetek szerint valójában a nemzetiségi kulturális intézmények háttérbe szorításának újabb fejezetéről van szó. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Magyar Szövetség közleményében úgy fogalmazott: 

a döntés nem pusztán személyi kérdés, hanem „figyelmeztető jel” minden szlovákiai magyar intézmény számára. 

A párt szerint Jarábik Gabriella hosszú ideje jelezte, hogy a múzeum alulfinanszírozott és létszámhiánnyal küzd, a mostani elbocsátás pedig újabb csapás az intézmény működésére.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) is megdöbbenéssel fogadta az igazgató menesztését, kiemelve, hogy az elmúlt két évtizedben szoros és eredményes szakmai kapcsolatot ápoltak Jarábik Gabriella vezetése alatt. 

Közleményük szerint a döntés nemcsak méltánytalan, de komoly veszteség is a szlovákiai magyar kulturális élet számára. 

Mint írták: „A kulturális élet konszolidációja nem járhat együtt közösségi értékeink leépítésével és képviselőink háttérbe szorításával.” 

Az elbocsátásról szóló döntést szerdán személyesen közölte az SNM igazgatója, így Jarábik Gabriella 23 év után, a múzeum alapításától kezdve betöltött vezetői pályafutását egyik pillanatról a másikra zárták le.

A leváltás előzménye, hogy a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma elveszítheti jogalanyiságát és önállóságát, ami a magyar kulturális örökség szempontjából is súlyos következményekkel járhat. 

A Szlovák Nemzeti Múzeum és a kulturális minisztérium már hónapok óta tervezi a nemzetiségi múzeumok átszervezését,

 a SzMKM pedig a hírek szerint főosztállyá alakulhat. 

A magyar politikai és szakmai szervezetek szerint ez a szlovákiai magyar kulturális jelenlét intézményes gyengítését jelentené. 

Jarábik Gabriella, aki munkájáért több magyar és szlovák állami kitüntetést is kapott, a Madách- és Mikszáth-emlékhelyek megőrzését, valamint a szlovákiai magyar kulturális örökség bemutatását tekintette életműve központi feladatának.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: HENDRIK SCHMIDT / AFP

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
anna bolena
2025. október 27. 19:02
Szlovákiában a magyarok kiszorítása hosszú évtizedek óta bevett taktikák mentén folyik, sajnos. De ne keverjük ebbe a múzeum igazgatónőjét. Minden tisztelet és elismerés Jarábik Gabriellának, de ő az idén 74 éves, tehát jóval túl van a nyugdíjkorhatáron. Már előbb kellett volna pályázatot kiírni erre a posztra, nem igaz, hogy távozásával a múzeumot is megszűnés fenyegeti. Felesleges dramatizálni a helyzetet, anélkül is elég drámai.
Válasz erre
2
0
balbako_
2025. október 27. 18:38
Ez Fico elleni lépés...Szlovák belpolitika. De fel kell lépni ellene.
Válasz erre
1
0
Oldalkosár
2025. október 27. 18:34
A szlovák kulturális tárcát a hírhedten magyargyűlölő Szlovák Nemzeti Párt irányítja. Koalíciós kényszer van, persze ez nem mentség, csak magyarázat.
Válasz erre
4
0
Oldalkosár
•••
2025. október 27. 18:28 Szerkesztve
Linder Bélus: "Soha többé nem akarok katonát látni.” Ez a menesztés is eme kijelentés egyik kései következménye.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!