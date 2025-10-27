Folytatódik a magyarok kiszorítása Szlovákiában, újabb bástya esett el

Elveszítheti jogalanyiságát a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
Ami egyben önállóságának megszűnését és Jarábik Gabriella menesztését is jelentheti.
Jarábik Gabriellát, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának vezetőjét menesztette azonnali hatállyal a minisztérium.
Váratlan döntéssel, azonnali hatállyal menesztette Jarábik Gabriellát, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatóját Andrea Predajňová, a Szlovák Nemzeti Múzeum vezetője – írta meg a Ma7.
A hivatalos indoklás „konszolidációs okokra” hivatkozott,
ám a magyar közösségi szervezetek szerint valójában a nemzetiségi kulturális intézmények háttérbe szorításának újabb fejezetéről van szó.
A Magyar Szövetség közleményében úgy fogalmazott:
a döntés nem pusztán személyi kérdés, hanem „figyelmeztető jel” minden szlovákiai magyar intézmény számára.
A párt szerint Jarábik Gabriella hosszú ideje jelezte, hogy a múzeum alulfinanszírozott és létszámhiánnyal küzd, a mostani elbocsátás pedig újabb csapás az intézmény működésére.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) is megdöbbenéssel fogadta az igazgató menesztését, kiemelve, hogy az elmúlt két évtizedben szoros és eredményes szakmai kapcsolatot ápoltak Jarábik Gabriella vezetése alatt.
Közleményük szerint a döntés nemcsak méltánytalan, de komoly veszteség is a szlovákiai magyar kulturális élet számára.
Mint írták: „A kulturális élet konszolidációja nem járhat együtt közösségi értékeink leépítésével és képviselőink háttérbe szorításával.”
Az elbocsátásról szóló döntést szerdán személyesen közölte az SNM igazgatója, így Jarábik Gabriella 23 év után, a múzeum alapításától kezdve betöltött vezetői pályafutását egyik pillanatról a másikra zárták le.
A leváltás előzménye, hogy a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma elveszítheti jogalanyiságát és önállóságát, ami a magyar kulturális örökség szempontjából is súlyos következményekkel járhat.
A Szlovák Nemzeti Múzeum és a kulturális minisztérium már hónapok óta tervezi a nemzetiségi múzeumok átszervezését,
a SzMKM pedig a hírek szerint főosztállyá alakulhat.
A magyar politikai és szakmai szervezetek szerint ez a szlovákiai magyar kulturális jelenlét intézményes gyengítését jelentené.
Jarábik Gabriella, aki munkájáért több magyar és szlovák állami kitüntetést is kapott, a Madách- és Mikszáth-emlékhelyek megőrzését, valamint a szlovákiai magyar kulturális örökség bemutatását tekintette életműve központi feladatának.
Nyitókép: HENDRIK SCHMIDT / AFP