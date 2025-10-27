Folytatódik a magyarok kiszorítása Szlovákiában, újabb bástya esett el

a döntés nem pusztán személyi kérdés, hanem „figyelmeztető jel” minden szlovákiai magyar intézmény számára.

A párt szerint Jarábik Gabriella hosszú ideje jelezte, hogy a múzeum alulfinanszírozott és létszámhiánnyal küzd, a mostani elbocsátás pedig újabb csapás az intézmény működésére.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) is megdöbbenéssel fogadta az igazgató menesztését, kiemelve, hogy az elmúlt két évtizedben szoros és eredményes szakmai kapcsolatot ápoltak Jarábik Gabriella vezetése alatt.

Közleményük szerint a döntés nemcsak méltánytalan, de komoly veszteség is a szlovákiai magyar kulturális élet számára.

Mint írták: „A kulturális élet konszolidációja nem járhat együtt közösségi értékeink leépítésével és képviselőink háttérbe szorításával.”