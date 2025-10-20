Nem érti a magyarok siránkozását és önutálatát a szerbiai influenszer, akit majdnem megvertek Kárpátia-pólójáért

Mit gondolsz a kelet-európaiak – hogy mondjam – egészségtelennek tartott rajongásáról, vagy állítólagos öngyarmatosító hajlamáról a Nyugat irányába?

Szerintem a kései kapitalizmus része ez a fajta neokolonializáció. A nyugati kultúra és életmód a szocializmushoz képest persze tényleg jobb volt, és ennek megvan a nyoma a fejekben, de szerintem nem ennyire veszélyes ez a dolog, a történelem során sok elemet átvett egyik kultúra a másiktól, a mi térségünk is az oszmánoktól, a görögöktől vagy éppen a franciáktól, például öltözködésben. Ezek trendek, jönnek és mennek. Persze örülnék, ha több nemzeti motívumot lehetne látni akár modern öltözékeken, szerintem eljön az az idő, amikor több magyar vagy szerb vagy román virágos mintát látunk majd a ruhákon, ami sokkal jobb lesz, mint amikor mindenki ugyanazt az Amerikában dizájnolt, Távol-Keleten gyártott pólót hordja. Ez rajtunk múlik, én például mindenhol a szerb vagy magyar termékeket preferálom, a helyit, a nemzetit támogatom;

ahol Csíki Sör van, azt veszem, a MOL-nál tankolok, ha energiaitalt iszom, a Hellt választom, és így tovább.

Videóid általában sztereotípiákat mutatnak be. Mi volt a legizgalmasabb sztereotípia, amivel találkoztál?

Szerintem minden országnak megvannak a szomszédjairól szóló sztereotípiái… talán azt emelném ki, hogy „a románok lopnak”, ami főleg Nyugat-Európában meg Magyarországon népszerű, és leginkább a romák egy bizonyos, román útlevéllel utazó része miatt terjedhetett el, ilyen viccekkel, mint hogy „ha leesik egy pénztárca, mi ugrik rá előbb – egy román, vagy egy baktérium?”. A románok maguk persze kőkeményen kikérik maguknak, és a cigányokra mutogatnak.

Támadtak valaha nacionalisták a sztereotípiák bemutatása miatt?

Érdekes módon nem emiatt ért egyszer inzultus, hanem a Kárpátia zenekaros pólóm miatt. Leszögezném: nem ideológiai okokból hallgatom, sőt, viszont úgy vélem, nagy szerepük volt a magyar hazafiasság 2000-es évekbeli újraéledésében a patrióta dalaiknak (ezeket szeretem, a Horthy-korabeli katonadalaikat nem),

ráadásul a pólót egy szerb barátomtól kaptam, és büszkén hordtam, hordom is.

Romániában ebből nem volt problémám, de pár hete Szerbiában egy reggel éppen egy kávézó felé sétáltam, amikor egy idősebb fickó, aki éppen biciklin ült, odajött, és elkezdett velem üvöltözve anyázni. Értetlenül visszakérdeztem, hogy hozzám beszél-e, mondta, hogy igen, basszam meg az Orbánom, bassza meg Magyarország, és így tovább, mert hogy „fasiszta” pólót hordok, én meg hiába mondtam, hogy ez nem az, csak folytatta, basszam meg a fajtámat meg Magyarországot. Itt én is felhúztam magam, veszekedtünk, de szerencsére tovább nem fokozódott a dolog. Egy másik dolgot Romániában tapasztaltam, gyakori vitatéma volt a kocsmákban, hogy a székelyek miért nem beszélnek románul, miért akarnak különleges jogokat vagy éppen autonómiát, miért akarnak anyanyelvi oktatást, amiket egyébként én kimondottan támogatok. És persze, mondanom sem kell, akik általában ezen jogok ellen voltak, azok nem erdélyi, hanem azon kívüli románok voltak.

És ez egy legitim álláspont volt, hogy „Romániában csak románul”?

Igen, az autonómiaellenesség vagy a kisebbségi nyelvhasználat-ellenesség is. Persze, nem mindenki gondolta így, de rendszeres kocsmai téma volt. Én meg megpróbáltam milliomodszor elmagyarázni, hogy állítólag azért lázadtatok fel ti, románok a magyarok ellen, mert rátok kényszerítették a magyar nyelvet, s most nem képmutató, hogy ugyanezt csinálnátok? Erre van, aki azért elcsendesedett.

Oké, egy kicsit még politizálok: egyszerűen bizonyos területeken a magyarok vannak többségben, eleve legalább annyi ideje élnek ott, mint a románok, megérdemlik, hogy használhassák a nyelvüket, megérdemlik az autonómiát.

Nem hiszem, hogy Bukarestből jobban tudnák kormányozni őket, mint ők magukat. De mindezt nem mondanám hangsúlyosan magyargyűlöletnek, ezzel szemben egy haverom barátnője esetében, aki valahonnan Moldova mélyéről jött, és szembesült Kolozsváron az egyetemen azzal, hogy itt bizony multikulturalizmus van, és rá is kezdett, hogy „Romániában románul!”, és előjött azzal az unalmas fake news-zal, hogy Csíkszeredában nem szolgáltak ki a Kauflandban miccsel egy vloggert, aki amúgy nacionalista provokatőr volt, mert a kiszolgáló nem értett románul, és nem értette, mit kér, ő meg ebből csinált nagy hírverést, hogy nem szolgálták ki, csak azért, mert román – én meg próbáltam elmagyarázni a lánynak, hogy ez egy kitalált történet. De egyébként igen, az ilyesmi legtöbbször olyanoktól jön, akik nem találkoznak valódi magyarokkal. Erdélyben a legtöbbször, ahogy láttam, testvérekként élnek, mi is együtt mentünk inni, a baráti köröm is vegyes volt, és nem szenvedtem a fentieken túl más inzultust.

Az előadásodban kitértél arra, hogy az Európai Unió azért jó, mert megoldja ezeket a nemzetek közötti feszültségeket, és példaként hoztad a német-francia megbékélést. De, ahogy látjuk, magyarellenes inzultusok sora történik az EU-tag Szlovákiában és Romániában, míg a nem EU-tag Szerbiával Magyarország ki tudott egyezni és kölcsönösen bocsánatot kérni egymástól a múlt sérelmeiért úgy, ahogy a fenti kettővel szinte elképzelhetetlen lenne…

Oké, az EU-val rengeteg baj van, és messze nem tökéletes. De a szabad kereskedelem, a szabad mozgás joga valamennyire csökkenti az ilyen feszültségeket. Ez nem változtatja meg önmagában

azt a szlovák vélekedést, hogy „a magyarok egymillió évig elnyomtak minket”,

sem a magyart, hogy a szlovák „nem létező nemzet”,

de az EU-tagság előtt sokkal rosszabb volt a helyzet, ahogy Erdélyben is voltak pogromok a ’90-es években romák, de igen, magyarok ellen is. Ahogy ugyanekkor Jugoszláviában is a szerbek kipécézték maguknak a magyarokat, és Magyarországon is voltak olyan hangok, hogy be kéne vonulni a Vajdaságba. Szóval az EU-ban a személyek és a tőke szabad mozgása csodás, az, hogy magyarként áttelepedhetsz gond nélkül Romániából, Szlovákiából, vagy éppen fordítva, ez nagyon jó. Ez a sztereotípiákat vagy éppen a feszültséget nem tünteti el, de enyhítheti. Szerbia EU-tag szeretne lenni, a lakosok egy része most ellene van, de alapvetően ez az irány, és ennek az egyik eleme a megbékélés, például Magyarországgal. Az EU próbálja ezt lenyomni Belgrád torkán a koszovói albánokkal is, a tagjelöltség előtt persze egymás torkának feszült a két nép, a ’90-es években a szerbek tettek sok dolgot az albánok ellen, 2006-ban meg masszív szerbellenes pogrom volt Koszovóban.

Az őseid éltek három nagyobb kvázi-birodalomban is – az oszmánban, az Osztrák-Magyar Monarchiában, végül Jugoszláviában. Miért lenne más a negyedik, az EU?

Elsősorban az életszínvonal növekedése miatt, ami a szabadkereskedelem és az uniós források nyomán jön.

Egyáltalán nem vagyok híve a föderalizációnak, nem szeretem, ahogyan egységesíteni, uniformizálni akarják az országokat. Az is nagyon rossz, hogy egyre inkább bevonódik az egyes országok politikájába, és Brüsszel egyfajta központi kormányzat akar lenni.

Ezt nagyon ellenzem, mert igenis különbözőek vagyunk. Szerintem az EU egy gazdasági unió, szabad kereskedelem, személyek szabad mozgása, ezt jelenti az EU, ennek kellene lennie, ez válna minden tagállam hasznára, hiszen látjuk, hogyan nőtt a GDP-je minden új tagállamnak, jobban, mint ahogy egymagukban tudták volna azt növelni. Így támogatom Szerbia és a balkáni államok csatlakozását, mert látható a különbség, nálunk néhány autópályán kívül rettenetes utak, széteső házak, nem működő kórházak vannak – jó lenne, ha nem csak az unokáink, hanem mi is látnánk némi fejlődést.

Szóval az EU röviden nem más, mint szabad mozgás és pénz.

Igen. A gazdasági előnyei kétségen felül állnak – és elsősorban ezen a szemüvegen át nézem a dolgot –, ám ehhez nem kellene beavatkozniuk egyes államok belügyeibe.

Ha már gazdaság és új csatlakozók: mit gondolsz Ukrajna EU-csatlakozásáról?

Szerintem Ukrajna nem áll készen rá. Most sok ember támogatja őket az oroszok támadása miatt, és mondja hogy „igen, ez a legcsodásabb ország a Földön”,

de óriási a korrupció és gazdaságilag még a Balkánhoz képest is le van maradva, sőt, a háború előtt is le volt, Moldovához, Koszovóhoz képest is.

Ha csatlakoznának, teljesen felborítanák például a mezőgazdaságot, az árakat, ami elsősorban a közép-európai, kelet-európai, balkáni tagállamokat érintené. Szóval igen, meg kell fontolni a felvételüket a blokk érdekében, de csak akkor, ha elérik az ehhez szükséges szintet, és nem azért, mert megtámadta őket Oroszország.

Hogy élik meg a balkáni tagjelöltek ezt?

Óriási pofonként, hiszen Moldován kívül a többi – Szerbia, Montenegró, Albánia, Észak-Macedónia – 15-20 éve tagjelölt, ennyi ideje várnak az előszobában, és közben rengeteg szükséges reformot elvégeztek, most pedig úgy érzik, az EU magukra hagyta őket, azt mondván, „ó, ti még nem vagytok készen”, majd a sokkal rosszabbul teljesítő Ukrajnát gyorsított eljárásban felveszi. Szerintem ez a maradék bizalmat is lerombolná az EU-val szemben például Szerbiában, amely ország a Duna miatt is fontos tag lehetne, csökkentve a szállítási költségeket például Törökország irányából.

