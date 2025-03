Elveszítheti jogalanyiságát a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma (SzMKM), ami egyben önállóságának megszűnését és igazgatója, Jarábik Gabriella menesztését is jelentheti – számolt be az Újszó.

Az intézmény jelenleg a Szlovák Nemzeti Múzeum (SNM) részeként működik, de Anton Bittner, az SNM megbízott igazgatója, valamint a kulturális minisztérium hivatalvezetője, Lukáš Machala dönthet a sorsáról.

A tervezett átalakításokról az érintett intézmények nem kaptak előzetes tájékoztatást.

Jarábik Gabriella az Új Szónak nyilatkozva elmondta, hogy az átszervezés hírét a sajtóból tudták meg. A múzeum jogalanyiságának megszüntetésével az alsósztregovai Madách-kastély és a szklabonyai Mikszáth-ház is elveszhet.

A portál kifejti, hogy az SNM a Nemzeti Megújhodás Múzeumát tervezi létrehozni, amelynek részeként leválasztanák a nemzetiségi, kastély- és vármúzeumokat. Az SzMKM költségvetését idén már 95 ezer euróval csökkentették, emiatt két alkalmazottat elbocsátottak, és a nyitvatartást is korlátozták.

Orosz Örs, a Magyar Szövetség képviselője szerint a múzeum lefokozása, főosztállyá alakítása zajlik.

Hozzátette, hogy a minisztérium korábban más kulturális intézményeknél is alkalmazott hasonló eljárásokat, melyek működő intézmények ellehetetlenítését eredményezték. A kulturális minisztérium lépéseit a szlovák szakmai közeg is bírálja, mivel kaotikus helyzetet teremtett több kulturális intézményben, köztük a Szlovák Nemzeti Galériában és a Szlovák Nemzeti Színházban is.

Nyitókép: Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma