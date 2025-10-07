Foghatja a fejét Putyin, a legrosszabb rémálma vált valóra: elrepültek az első Flamingók, Oroszország szívébe is elérnek

„Elárulhatom, hogy a Flamingo rakéták már használatban vannak, és higgyék el nekem, az, hogy már több mint ezer kilométerre vagyunk képesek behatolni Oroszország belsejébe, és jelentős károkat okozni, részben épp az ilyen típusú rakétáknak köszönhető. Ez azonban nem az egyetlen rakéta, amelyet az ukrán fél ilyen távra alkalmaz Oroszország ellen. Sokféle rakétánk van, amelyek különböző távot repülnek: a Paljanitszja, a Peklo és a Neptun. Remélem, hamarosan a Szapszan ballisztikus rakéta is sikeresen átmegy a teszteken” – osztotta meg a politikus. Megjegyezte, hogy Ukrajnában úgynevezett rakéta-drónokat is fejlesztenek.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebook-oldalán közölte, hogy megerősítik az ukrán katonai kiképzőközpontok biztonságát az Oroszország felől érkező drón- és rakétatámadások veszélye miatt. Kiemelte, hogy