Valóra vált Putyin rémálma: Ukrajna bevetette a csodafegyvert, ami megváltoztathatja a háború menetét

Új dimenzióba léphet az orosz-ukrán háború: Dánia is érintett lesz
Ez az első alkalom, hogy egy ukrán védelmi vállalat külföldön terjeszkedik.
A Flamingo több ezer kilométeres távolságból képes pusztítani.
Ukrajna bevetette új, nagy hatótávolságú fegyverrendszerét: az FP–5 „Flamingo” szárnyas rakétákat kezdte alkalmazni az orosz energetikai létesítmények elleni csapásaiban — közölte az Unian. A rendszer lényegesen gyorsabb a pilóta nélküli repülőeszközöknél; repülési magassága körülbelül 50 méter,
hatótávolsága meghaladja a 3 000 kilométert, és 1 150 kilogrammos robbanófeje miatt jelentős pusztító hatással bír.
A „Flamingo” konstrukciójában átalakított, a szovjet korszakból származó turbóventilátoros hajtóműveket használnak, a törzs gyártása pedig szénszálas anyagból történik; a gyártási folyamat egyes elemei — az értesülések szerint — rövid idő alatt elkészíthetők. Jelenleg napi két–három példány előállítására képesek,
a gyártási kapacitást azonban a hónap során hét darabra tervezik növelni.
A rakéták egyenkénti ára közel 500 ezer amerikai dollár. Összehasonlításképp az amerikai Tomahawk körülbelül négyszeres árú, kisebb hatótávolsággal és kisebb robbanófej-tömeggel; ugyanakkor a Tomahawk pontosabb és nehezebb lelőni.
A „Flamingo” mellett az ukrán erők támadásainak nagy részét FP–1 (Fire Point) típusú drónokkal hajtják végre: ezek állítólag 1 500 kilométeres távolságig is képesek elérni célpontokat. Az FP–1 egységek darabára körülbelül 55 ezer dollár, és a jelentések szerint naponta több mint száz példány készül belőlük.
