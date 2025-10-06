Ft
Flamingo rakétarendszer orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Valóra vált Putyin rémálma: Ukrajna bevetette a csodafegyvert, ami megváltoztathatja a háború menetét

2025. október 06. 07:48

A Flamingo több ezer kilométeres távolságból képes pusztítani.

2025. október 06. 07:48
null

Ukrajna bevetette új, nagy hatótávolságú fegyverrendszerét: az FP–5 „Flamingo” szárnyas rakétákat kezdte alkalmazni az orosz energetikai létesítmények elleni csapásaiban — közölte az Unian. A rendszer lényegesen gyorsabb a pilóta nélküli repülőeszközöknél; repülési magassága körülbelül 50 méter, 

hatótávolsága meghaladja a 3 000 kilométert, és 1 150 kilogrammos robbanófeje miatt jelentős pusztító hatással bír.

A „Flamingo” konstrukciójában átalakított, a szovjet korszakból származó turbóventilátoros hajtóműveket használnak, a törzs gyártása pedig szénszálas anyagból történik; a gyártási folyamat egyes elemei — az értesülések szerint — rövid idő alatt elkészíthetők. Jelenleg napi két–három példány előállítására képesek,

a gyártási kapacitást azonban a hónap során hét darabra tervezik növelni.

A rakéták egyenkénti ára közel 500 ezer amerikai dollár. Összehasonlításképp az amerikai Tomahawk körülbelül négyszeres árú, kisebb hatótávolsággal és kisebb robbanófej-tömeggel; ugyanakkor a Tomahawk pontosabb és nehezebb lelőni.

A „Flamingo” mellett az ukrán erők támadásainak nagy részét FP–1 (Fire Point) típusú drónokkal hajtják végre: ezek állítólag 1 500 kilométeres távolságig is képesek elérni célpontokat. Az FP–1 egységek darabára körülbelül 55 ezer dollár, és a jelentések szerint naponta több mint száz példány készül belőlük.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

