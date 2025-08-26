Ft
08. 26.
kedd
rakéta ukrán Volodimir Zelenszkij német

Kiszivárgott: a németek finanszírozhatják az ukránok pusztító új csodafegyverét

2025. augusztus 26. 22:27

A rakéta nagy sebessége és súlya lehetővé teszi, hogy a robbanófej a becsapódás előtt mélyebbre hatoljon a célpontba, így növelve a hatékonyságot.

2025. augusztus 26. 22:27
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt hétvégi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy az ország a mai naptól kezdve saját gyártású, nagy hatótávolságú fegyvereit alkalmazza – írja az Euronews.

Az ukrán elnök a földi telepítésű FP-5 Flamingo cirkálórakétákra utalt, amelyeket augusztus közepén mutatott be az ukrán Fire Point védelmi vállalat. A gyártás jelenleg napi egy rakétát tesz lehetővé, de az üzem év végére a termelést hétszeresére, havi 200 fölé, éves szinten akár 2500 darabra növelheti.

A Flamingo 6 méteres szárnyfesztávolsággal, körülbelül 6000 kilogrammos súllyal rendelkezik, és 1150 kilogrammos hasznos terhet vihet, így ez lesz az első ukrán gyártású nehéz rakétarendszer.

Fabian Hoffmann katonai szakértő a Missile Matters blogon kiemelte, hogy a harci teher több mint 1000 kilogramm, ebből 450–550 kilogramm robbanóanyag, ami jóval nagyobb pusztítóerőt biztosít, mint az eddig használt ukrán drónok vagy kisebb cirkálórakéták.

A rakéta nagy sebessége és súlya lehetővé teszi, hogy a robbanófej a becsapódás előtt mélyebbre hatoljon a célpontba, így növelve a hatékonyságot.

Hoffmann szerint a nehéz robbanótöltet miatt a becsapódási sugár az erősen védett célpontok, például betonépületek esetében körülbelül 21 méter, míg puhább létesítmények, például finomítók ellen akár 38 méter lehet.

Nyitóképünk illusztráció.

5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 26. 23:57
>>vovito 2025. augusztus 26. 22:52 Feltéve, ha becsapódnak és nem zuhannak le előbb a három órás útjuk során.<< Afganisztánban az usákok is játszottak EMP-vel, aztán leesett 4db helikopterük. Na mindegy is, hiszen nincs releváns mennyiség belőle és ha majd évekkel később lesz netán, azt kurvára be kell osszák. Hööhö..
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 26. 23:51
>>Agricola 2025. augusztus 26. 23:19 Ha minden tervek szerint alakul, akkor az ukránok megszüntethetik az olajfinomítást Oroszországban.<< Ezt erősen kétlem. A Szahalin-szigetek pl. légvonalban 6000Km-re vannak a fronttól, közben ott vannak a Sajánok 3500m-es legnagyobb és 2000m-es átlagmagassággal. Tehát ezek a rakéták garantáltan nem szüntetik meg.
fintaj-2
•••
2025. augusztus 26. 23:43 Szerkesztve
Ez a Flamingó könnyen lehet, hogy eredetileg Germániában kelt ki a tojásból, csak áttelepült, származást és tollat váltott, hogy az ukránok saját fegyverként bevethessék.
Agricola
2025. augusztus 26. 23:19
A gyártás jelenleg napi egy rakétát tesz lehetővé, de az üzem év végére a termelést hétszeresére, havi 200 fölé, éves szinten akár 2500 darabra növelheti. A harci teher több mint 1000 kilogramm. Akkor évente 2500 tonna harci teher zúdulhat Oroszország belsejébe. A becsapódási sugár egy harci teher becsapódása esetén finomítók ellen akár 38 méter lehet. 1126 négyzetméter területen totális a pusztulás. Ha minden tervek szerint alakul, akkor az ukránok megszüntethetik az olajfinomítást Oroszországban. Mi lehet erre Oroszország válaszlépése? Nem valószínű, hogy a feltétel nélküli kapituláció. Garami Ernőnek küldöm, ajánlotta Ady Endre 1918-ban "Rohanunk a forradalomba" című versét: Boldog volt, hogy kitört az őszirózsás forradalom. Garami Ernő (szül. Grünbaum) a Károlyi-, majd a Berinkey-kormányban 1918. október 31-től 1919. március 21-ig kereskedelemügyi miniszter volt. Lehet, hogy a földi telepítésű FP-5 Flamingo cirkálórakéták sem hozzák majd el a boldogságot!
