Kiszivárgott: a németek finanszírozhatják az ukránok pusztító új csodafegyverét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt hétvégi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy az ország a mai naptól kezdve saját gyártású, nagy hatótávolságú fegyvereit alkalmazza – írja az Euronews.

Az ukrán elnök a földi telepítésű FP-5 Flamingo cirkálórakétákra utalt, amelyeket augusztus közepén mutatott be az ukrán Fire Point védelmi vállalat. A gyártás jelenleg napi egy rakétát tesz lehetővé, de az üzem év végére a termelést hétszeresére, havi 200 fölé, éves szinten akár 2500 darabra növelheti.

A Flamingo 6 méteres szárnyfesztávolsággal, körülbelül 6000 kilogrammos súllyal rendelkezik, és 1150 kilogrammos hasznos terhet vihet, így ez lesz az első ukrán gyártású nehéz rakétarendszer.

Fabian Hoffmann katonai szakértő a Missile Matters blogon kiemelte, hogy a harci teher több mint 1000 kilogramm, ebből 450–550 kilogramm robbanóanyag, ami jóval nagyobb pusztítóerőt biztosít, mint az eddig használt ukrán drónok vagy kisebb cirkálórakéták.

A rakéta nagy sebessége és súlya lehetővé teszi, hogy a robbanófej a becsapódás előtt mélyebbre hatoljon a célpontba, így növelve a hatékonyságot.

Hoffmann szerint a nehéz robbanótöltet miatt a becsapódási sugár az erősen védett célpontok, például betonépületek esetében körülbelül 21 méter, míg puhább létesítmények, például finomítók ellen akár 38 méter lehet.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay