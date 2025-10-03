ami azt jelenti, hogy a transz és interszex emberek többé Szlovákiában sem ismertethetik el hivatalosan a nemi identitásukat vagy állapotukat. A törvény ráadásul gyakorlatilag lehetetlenné teszi az azonos nemű párok számára az örökbefogadást is. Ismerős, ugye?

A módosítás továbbá azt is rögzíti, hogy a szlovák jog az úgynevezett »nemzeti identitás« kérdéseiben az uniós jog elé kell, hogy kerüljön. Ez veszélyes irányt jelenthet, amely lehetővé teszi a kormánynak, hogy figyelmen kívül hagyja az európai bírósági döntéseket.

Robert Fico miniszterelnök kormánya már eddig is megvonta az LMBTQ+ projektek finanszírozását, a jogvédők pedig úgy látják, hogy mindez egy szélesebb európai trend része, ahol az »identitás« fogalmát ürügyként használják fel arra, hogy elvegyék az emberek jogait.

Sok szlovák számára ez a szavazás sötét fordulópontot jelent – egy olyan lépést, amely még inkább elszigeteli az országot Európában, és minden eddiginél kiszolgáltatottabbá teszi az LMBTQ+ közösséget. Ismerős, ugye?”

Attila KISBENEDEK / AFP