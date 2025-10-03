Ezért volt különleges Fico beszéde: a szakértő szerint a szlovák kormányfő egyértelműen kiállt Magyarország mellett
A Mária Valéria híd 130. évfordulóján tartott elismerő beszédet a szlovák miniszterelnök.
Ismerős, ugye?
„Tudom, nagy a zaj, a hírvihar itthon, de látni kell, mi megy a szomszédban.
Szlovákia parlamentje most fogadott el egy alkotmánymódosítást, amely az emberi jogok terén hatalmas visszalépés.
Pont ugyanaz most a helyzet ott, mint nálunk.
Az új törvény kimondja, hogy jogilag csak a férfi és a nő létezik,
ami azt jelenti, hogy a transz és interszex emberek többé Szlovákiában sem ismertethetik el hivatalosan a nemi identitásukat vagy állapotukat. A törvény ráadásul gyakorlatilag lehetetlenné teszi az azonos nemű párok számára az örökbefogadást is. Ismerős, ugye?
A módosítás továbbá azt is rögzíti, hogy a szlovák jog az úgynevezett »nemzeti identitás« kérdéseiben az uniós jog elé kell, hogy kerüljön. Ez veszélyes irányt jelenthet, amely lehetővé teszi a kormánynak, hogy figyelmen kívül hagyja az európai bírósági döntéseket.
Robert Fico miniszterelnök kormánya már eddig is megvonta az LMBTQ+ projektek finanszírozását, a jogvédők pedig úgy látják, hogy mindez egy szélesebb európai trend része, ahol az »identitás« fogalmát ürügyként használják fel arra, hogy elvegyék az emberek jogait.
Sok szlovák számára ez a szavazás sötét fordulópontot jelent – egy olyan lépést, amely még inkább elszigeteli az országot Európában, és minden eddiginél kiszolgáltatottabbá teszi az LMBTQ+ közösséget. Ismerős, ugye?”
Attila KISBENEDEK / AFP
