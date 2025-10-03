Ft
Ez a szavazás sötét fordulópontot jelent, és minden eddiginél kiszolgáltatottabbá teszi az LMBTQ+ közösséget

2025. október 03. 09:25

Ismerős, ugye?

2025. október 03. 09:25
Mérő Vera
Mérő Vera
„Tudom, nagy a zaj, a hírvihar itthon, de látni kell, mi megy a szomszédban. 

Szlovákia parlamentje most fogadott el egy alkotmánymódosítást, amely az emberi jogok terén hatalmas visszalépés. 

Pont ugyanaz most a helyzet ott, mint nálunk.

Az új törvény kimondja, hogy jogilag csak a férfi és a nő létezik, 

ami azt jelenti, hogy a transz és interszex emberek többé Szlovákiában sem ismertethetik el hivatalosan a nemi identitásukat vagy állapotukat. A törvény ráadásul gyakorlatilag lehetetlenné teszi az azonos nemű párok számára az örökbefogadást is. Ismerős, ugye?

A módosítás továbbá azt is rögzíti, hogy a szlovák jog az úgynevezett »nemzeti identitás« kérdéseiben az uniós jog elé kell, hogy kerüljön. Ez veszélyes irányt jelenthet, amely lehetővé teszi a kormánynak, hogy figyelmen kívül hagyja az európai bírósági döntéseket.

Robert Fico miniszterelnök kormánya már eddig is megvonta az LMBTQ+ projektek finanszírozását, a jogvédők pedig úgy látják, hogy mindez egy szélesebb európai trend része, ahol az »identitás« fogalmát ürügyként használják fel arra, hogy elvegyék az emberek jogait.

Sok szlovák számára ez a szavazás sötét fordulópontot jelent – egy olyan lépést, amely még inkább elszigeteli az országot Európában, és minden eddiginél kiszolgáltatottabbá teszi az LMBTQ+ közösséget. Ismerős, ugye?”

Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lemez
2025. október 03. 11:15
Hú,verácska.Az orvostudományt még te sem tudod megváltoztatni.Az lmbtq egy politikai maszlag.
0
0
krokodilgenya
2025. október 03. 11:05
A nemi identitást nem választjuk te szerencsétlen, hanem úgy kapjuk bedrótozva a testünkbe. Az egy hardware feature.
0
0
MaBaker
2025. október 03. 10:56
A normalitás végre utat tör magának
2
0
nzoltan-818
2025. október 03. 10:55
Verácska, nem tudom , hogy számodra miért probléma az említett törvény, hiszen biológiailag is 99,9%-ra két nem létezik, kivétel képerznek a sajnálatos születési rendellenességgel élő hermafroditák. Az hogy valaki az "emeleten" minek képzeli magát, nő helyett férfinak, vagy fordítva, esetleg Napóleonnak, vagy Leninnek, az leginkább orvosi probléma, ugyan úgy mint a szexuális vonzódás, vagy perverzitás. Ha az utóbbiak nem ütköznek törvénybe, akkor az magánügy és maradjon is annak, ne váljon kötelezővé!
2
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!