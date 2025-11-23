Brutális járvány közeleg – Magyarországon is megjelent az új veszélyes variáns

Új, gyorsan terjedő influenza-variáns miatt a szakértők a szokásosnál súlyosabb járványra számítanak az idei téli szezonban – írja a Gizmodo.

A K-szubklád néven azonosított H3N2-mutáció először a déli féltekén okozott rekordokat döntő megbetegedési hullámot: