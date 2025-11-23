Brutális járvány közeleg – Magyarországon is megjelent az új veszélyes variáns

A helyzetet súlyosbítja, hogy
a már legyártott szezonális influenzaoltások várhatóan kevésbé hatékonyak az új változattal szemben,
mivel a vakcinák összetételét hónapokkal korábban, előrejelzések alapján határozzák meg.
Ugyanis a vírus folyamatosan fejlődik, időnként olyan mutációk jelennek meg, amelyek eltérnek a tervezett oltóanyag célpontjaitól – a mostani H3N2 K-szubklád ilyen lehet.
Magyarországon is a megszokottnál korábban kezdődött az influenzaszezon, ami arra utal, hogy a variáns már megjelent a térségben.