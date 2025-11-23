Ft
Európában influenzaszezon Magyarország mutáció influenzajárvány

Brutális járvány közeleg – Magyarországon is megjelent az új veszélyes variáns

2025. november 23. 14:41

Egy új H3N2-mutáció miatt a szokásosnál súlyosabb influenzajárvány várható Európában – és Magyarországon már most láthatók az első jelek.

2025. november 23. 14:41
Új, gyorsan terjedő influenza-variáns miatt a szakértők a szokásosnál súlyosabb járványra számítanak az idei téli szezonban – írja a Gizmodo

A K-szubklád néven azonosított H3N2-mutáció először a déli féltekén okozott rekordokat döntő megbetegedési hullámot: 

Ausztrália történetének legrosszabb influenzaszezonját produkálta. 

A virológusok szerint nagy esély van rá, hogy ez a variáns az északi féltekén – így Európában és Magyarországon – is dominánssá válik a következő hónapokban.

A helyzetet súlyosbítja, hogy 

a már legyártott szezonális influenzaoltások várhatóan kevésbé hatékonyak az új változattal szemben, 

mivel a vakcinák összetételét hónapokkal korábban, előrejelzések alapján határozzák meg. 

Ugyanis a vírus folyamatosan fejlődik, időnként olyan mutációk jelennek meg, amelyek eltérnek a tervezett oltóanyag célpontjaitól – a mostani H3N2 K-szubklád ilyen lehet.

Magyarországon is a megszokottnál korábban kezdődött az influenzaszezon, ami arra utal, hogy a variáns már megjelent a térségben. 

A szakemberek szerint ugyan nem kell pánikra készülni, 

de az átlagosnál intenzívebb járvány várható, több súlyos megbetegedéssel és gyorsabban terjedő hullámmal. 

Bár az oltás nem teljesen illeszkedik az új változathoz, továbbra is jelentős védelmet nyújthat: gyermekeknél akár 70–75 százalék, felnőtteknél 30–40 százalék arányban csökkentheti a kórházi kezelést igénylő eseteket.

A szakértők azt tanácsolják: 

érdemes felvenni az oltást, valamint betartani az alapvető higiéniai szabályokat, betegség esetén otthon maradni, és indokolt helyzetekben – különösen zsúfolt terekben – jól illeszkedő maszkot viselni.

Nyitókép: NEMES LÁSZLÓ /  AFP

