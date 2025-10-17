Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európában külügyminiszter közlemény terrorista Szijjártó Péter Északi Áramlat

Szijjártó Péter: Botrány, hogy Lengyelországban szabadon bocsátottak és ünnepelnek egy terroristát

2025. október 17. 19:26

A miniszter a közösségi oldalán bírálta, hogy egy lengyel bíróság elutasította a német kiadatási kérelmet, és szabadon engedte az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit.

2025. október 17. 19:26
null

„Botrány, hogy Lengyelországban elutasították az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását, és ezzel előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez Európában” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a X-en. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető botránynak nevezte, hogy „a lengyelek szerint, ha nem tetszik egy építmény Európában, nyugodtan fel lehet robbantani”.

Ezzel lényegében a lengyelek ma előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez a kontinensen

– vélekedett.

„Lengyelország nemcsak szabadon bocsátott, hanem ünnepel is egy terroristát, ide jutott az európai jogállamiság…” – tette hozzá. Az illetékes lengyel bíróság pénteken elutasította az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását Németországnak, akit egyúttal ki is engedtek az előzetes letartóztatásból. 

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tgeza
2025. október 17. 21:02
"kiazazsoltibacsi "... te magyar... " Én valóban magyar vagyok, veled ellentétben te oláh/ukrináci/tetszőleges egyéb ázalag és más trágyaevő... "Kit érdekel a Fidesz vagy a Tisza" Akkor csak trollkodsz ezek szerint. Szánalmas, hogy ennyire nem szeretett anyád és ilyenné váltál. Még szánalmasabb, hogy senkinek sem kellesz most sem, ezért itt éled ki magad és próbálsz egy kis figyelmet kicsikarni a felnőtt, értelmes emberekből... "Egybites parasztfattya." Értem, ez az aláírásod. Az enyém: Vidéki értelmiség.
Válasz erre
2
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 17. 20:38
alenkakiazazsoltibacsi 2025. október 17. 20:34 Neked sem lesz jóval több! Ha ezt az egybitesre írtad, akkor műveletlenebb vagy, mint gondoltam. Azt sem tudod mi az a bit.🤣
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 17. 20:32
tgeza 2025. október 17. 20:31 "kiazazsoltibacsi" Na még egy hülye bérkommenter, aki elhiszi, hogy megvédik a tiszarista köpködéseiért és ki fogják majd fizetni ezt a szánalmas vergődést... :-D Kit érdekel a Fidesz vagy a Tisza, te magyar hatökör? Egybites parasztfattya.🤣
Válasz erre
0
2
tgeza
2025. október 17. 20:31
"kiazazsoltibacsi" Na még egy hülye bérkommenter, aki elhiszi, hogy megvédik a tiszarista köpködéseiért és ki fogják majd fizetni ezt a szánalmas vergődést... :-D
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!