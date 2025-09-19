Ft
cbd Európában kábítószer

A CBD ugyan nem kábítószer, de kifejezetten káros egészségügyi vonzatai vannak

2025. szeptember 19. 14:05

Az elmúlt években a CBD (kannabidiol) robbanásszerűen terjedt Európában: olajokban, kapszulákban, italokban és édességekben is megtalálható.

2025. szeptember 19. 14:05
Téglásy Kristóf
Téglásy Kristóf
„Az elmúlt években a CBD (kannabidiol) robbanásszerűen terjedt Európában: olajokban, kapszulákban, italokban és édességekben is megtalálható. Sokan természetes nyugtatóként, alvást segítőként vagy fájdalomcsillapítóként használják, miközben a piac több milliárd eurósra nőtt. Most azonban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szeptember 9-én közzétett új jelentése alapjaiban rengetheti meg a CBD-ipart. A hatóság ugyanis arra figyelmeztet: a kannabidiol élelmiszerként való fogyasztásának biztonságossága továbbra sem igazolt, és csak rendkívül alacsony napi bevitelt tart elfogadhatónak. Az EFSA 2021 óta vizsgálja a CBD élelmiszerként történő felhasználását. Az elmúlt években ugyan sok új kutatás látott napvilágot, de a hatóság mostani értékelése szerint ezek nem oszlatták el a legfontosabb kétségeket. A tanulmányok többsége rövid távú, kis mintaszámú, ráadásul eltérő CBD-formákat használtak, ami nehezíti az összehasonlítást. Továbbra sem világos, hogyan hat a CBD hosszú távon a májra, a hormonrendszerre vagy az idegrendszerre, és milyen kockázatot jelenthet a reprodukcióra. Az EFSA a jelenlegi bizonytalanságok mellett egy ideiglenes, úgynevezett provisionális határértéket vezetett be. Ez 0,0275 mg/kg testtömeg/nap, ami egy 70 kilogrammos felnőtt esetében körülbelül 2 milligramm CBD-t jelent naponta. Ez a mennyiség rendkívül alacsony, tekintve, hogy a legtöbb forgalomban lévő CBD-olaj adagonként 10–30 milligrammot tartalmaz. Magyarán: egyetlen csepp bármelyik készítményből már többszörösen túllépheti a javasolt napi limitet. A hatóság külön hangsúlyozza, hogy bizonyos fogyasztói csoportokra vonatkozóan gyakorlatilag semmilyen biztonsági adat nem áll rendelkezésre. Ide tartoznak a 25 év alatti fiatalok, a terhes és szoptató nők, valamint azok, akik rendszeresen szednek gyógyszereket. Ez utóbbiaknál komoly gondot jelenthet a CBD és a gyógyszerek közötti kölcsönhatás: a kannabidiol ugyanis befolyásolhatja a májban zajló lebontási folyamatokat, ezáltal más szerek hatását is módosíthatja.

Az EFSA nem tiltotta be a CBD-t, de állásfoglalása lényegében szigorú féket húz a növekvő iparágon. A napi 2 mg-os limit gyakorlatilag kizárná a jelenleg forgalmazott termékek többségét, és arra kényszerítené a gyártókat, hogy vagy jelentősen csökkentsék a dózisokat, vagy új, átfogó kutatásokkal támasszák alá a készítmények biztonságosságát. Az iparág számára komoly kihívást jelent, hogy olyan tudományos bizonyítékokat mutasson be, amelyek meggyőzik a hatóságokat a CBD ártalmatlanságáról. Az EFSA egyúttal nyilvános konzultációt is indított, amely 2025. október 14-ig tart. Ez lehetőséget ad a tudományos közösségnek, iparági szereplőknek és civil szervezeteknek, hogy észrevételeiket, kutatási eredményeiket megosszák. A folyamat kimenetele döntően befolyásolhatja, hogy a CBD jövője élelmiszerként mennyire marad életképes Európában.

Az EFSA szeptemberi jelentése világos üzenetet közvetít: a CBD népszerűsége ellenére tudományosan továbbra sem tekinthető biztonságosnak élelmiszerként, illetve élelmiszer kiegészítőként, ahogy jelenleg hazánkban is forgalmazzák. Az ideiglenesen javasolt 2 mg-os napi limit szigorú korlátot jelent, különösen a jelenlegi piaci kínálat fényében. Amíg nem áll rendelkezésre több, megbízható kutatás, a fogyasztók számára az óvatosság a legjobb tanács, az iparág számára pedig az, hogy komolyan vegye a tudományos bizonyítás felelősségét.”

Nyitókép: Thomas COEX / AFP

