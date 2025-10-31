Ft
10. 31.
péntek
Elszakadt a cérna Hollandiában: gendertörvényei miatt fosztanák meg Szlovákiát az EU-s szavazatai jogától

2025. október 31. 16:31

Komoly diplomáciai feszültséget váltott ki Szlovákia legutóbbi alkotmánymódosítása, amely kimondja, hogy csak két nem létezik.

2025. október 31. 16:31
null

A Strana.today beszámolója szerint komoly diplomáciai feszültséget váltott ki Szlovákia legutóbbi alkotmánymódosítása, amely kimondja: csak két nem létezik, férfi és nő, valamint tiltja a házasságon kívüli párok általi örökbefogadást és a béranyaságot.

A lépés célja a pozsonyi kormány szerint a „hagyományos értékek megerősítése és az ország kulturális örökségének megőrzése”. 

Azonban az uniós partnerek közül többen, köztük Hollandia is, rendkívül aggályosnak tartja a módosítást.

A VSquare uniós forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a holland kormány azt fontolgatja: az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke alapján fegyelmi eljárást indítana Szlovákia ellen. Ez a cikk lehetőséget ad arra, hogy az Európai Tanács akár megfossza egy tagállam képviselőit szavazati joguktól, ha az ország súlyosan megsérti az Unió alapvető értékeit.

A holland parlament október közepén már elfogadott egy határozatot, amelyben felszólította a kormányt, hogy reagáljon a szlovák döntésre. 

A holland képviselők szerint Szlovákia lépése korlátozza az LMBTQ+ közösség jogait és ellentétes az uniós joggal.

A holland kormány jelenleg informális egyeztetéseket folytat más tagállamokkal, hogy felmérje, kik támogatnák a kezdeményezést. A cél az lenne, hogy az Európai Bizottság indítsa meg a folyamatot, és kötelezettségszegési eljárást kezdeményezzen Szlovákia ellen.

A szlovák alkotmánymódosítást korábban az Európa Tanács Velencei Bizottsága is bírálta, mondván: az új szabályozás korlátozhatja az emberi jogokat és ez szembe megy az európai értékrenddel.

Egyelőre nem tudni, hogy a holland javaslatból valóban lesz-e uniós eljárás, de ha igen, az komoly precedenst teremthet az EU-n belül, hiszen ez lenne az első alkalom, hogy egy tagállamot a nemi identitással kapcsolatos törvényei miatt vonnának felelősségre.

Nyitókép: TOMAS BENEDIKOVIC / AFP

***

OneiroNauta
2025. október 31. 16:58
"A szlovák alkotmánymódosítást korábban az Európa Tanács Velencei Bizottsága is bírálta, mondván: az új szabályozás korlátozhatja az emberi jogokat és ez szembe megy az európai értékrenddel." Nincs olyan, és soha nem is létezett, hogy általános emberi jogok vagy európai értékrend. Üres, bármire ráhúzható szólamok, amiket egyik vagy másik ország, hatalom úgy csűr és csavar, ahogy neki tetszik.
nyugalom
2025. október 31. 16:58
Mi közük hozzá?
kuzmics
2025. október 31. 16:55
Csak simán meg hülyültek a jólétben, s a nép ilyen képviselőket szavaz meg. Az ú. n. nyugati civilizáció megérett a pusztulásra.
bagoly-29
2025. október 31. 16:54
Ilyen az amikor a libsik forditva ülnek a bilire! Miközben olyan marhákra nm lenne szükség sehol, semmilyen szervezetben s pláne az EU-ban, amelyek a biolégiai tényeket semmibe veszik, még ők állnak az erdő felől!
