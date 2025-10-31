Elszakadt a cérna Hollandiában: gendertörvényei miatt fosztanák meg Szlovákiát az EU-s szavazatai jogától

Történelmi fordulópont: megvan az első uniós ország, amely kiléphet az isztambuli egyezményből
A parlament megszavazta a döntést, ami már csak az államfő jóváhagyására vár.
Komoly diplomáciai feszültséget váltott ki Szlovákia legutóbbi alkotmánymódosítása, amely kimondja, hogy csak két nem létezik.
A Strana.today beszámolója szerint komoly diplomáciai feszültséget váltott ki Szlovákia legutóbbi alkotmánymódosítása, amely kimondja: csak két nem létezik, férfi és nő, valamint tiltja a házasságon kívüli párok általi örökbefogadást és a béranyaságot.
A lépés célja a pozsonyi kormány szerint a „hagyományos értékek megerősítése és az ország kulturális örökségének megőrzése”.
Azonban az uniós partnerek közül többen, köztük Hollandia is, rendkívül aggályosnak tartja a módosítást.
A VSquare uniós forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a holland kormány azt fontolgatja: az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke alapján fegyelmi eljárást indítana Szlovákia ellen. Ez a cikk lehetőséget ad arra, hogy az Európai Tanács akár megfossza egy tagállam képviselőit szavazati joguktól, ha az ország súlyosan megsérti az Unió alapvető értékeit.
A holland parlament október közepén már elfogadott egy határozatot, amelyben felszólította a kormányt, hogy reagáljon a szlovák döntésre.
A holland képviselők szerint Szlovákia lépése korlátozza az LMBTQ+ közösség jogait és ellentétes az uniós joggal.
A holland kormány jelenleg informális egyeztetéseket folytat más tagállamokkal, hogy felmérje, kik támogatnák a kezdeményezést. A cél az lenne, hogy az Európai Bizottság indítsa meg a folyamatot, és kötelezettségszegési eljárást kezdeményezzen Szlovákia ellen.
A szlovák alkotmánymódosítást korábban az Európa Tanács Velencei Bizottsága is bírálta, mondván: az új szabályozás korlátozhatja az emberi jogokat és ez szembe megy az európai értékrenddel.
Egyelőre nem tudni, hogy a holland javaslatból valóban lesz-e uniós eljárás, de ha igen, az komoly precedenst teremthet az EU-n belül, hiszen ez lenne az első alkalom, hogy egy tagállamot a nemi identitással kapcsolatos törvényei miatt vonnának felelősségre.
