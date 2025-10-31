Elszakadt a cérna Hollandiában: gendertörvényei miatt fosztanák meg Szlovákiát az EU-s szavazatai jogától

A holland parlament október közepén már elfogadott egy határozatot, amelyben felszólította a kormányt, hogy reagáljon a szlovák döntésre.

A holland képviselők szerint Szlovákia lépése korlátozza az LMBTQ+ közösség jogait és ellentétes az uniós joggal.

A holland kormány jelenleg informális egyeztetéseket folytat más tagállamokkal, hogy felmérje, kik támogatnák a kezdeményezést. A cél az lenne, hogy az Európai Bizottság indítsa meg a folyamatot, és kötelezettségszegési eljárást kezdeményezzen Szlovákia ellen.

A szlovák alkotmánymódosítást korábban az Európa Tanács Velencei Bizottsága is bírálta, mondván: az új szabályozás korlátozhatja az emberi jogokat és ez szembe megy az európai értékrenddel.

Egyelőre nem tudni, hogy a holland javaslatból valóban lesz-e uniós eljárás, de ha igen, az komoly precedenst teremthet az EU-n belül, hiszen ez lenne az első alkalom, hogy egy tagállamot a nemi identitással kapcsolatos törvényei miatt vonnának felelősségre.