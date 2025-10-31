Történelmi fordulópont: megvan az első uniós ország, amely kiléphet az isztambuli egyezményből

Lettország parlamentje 13 órás vita után megszavazta az isztambuli egyezményből való kilépést – írja a Deutsche Welle. A 100 fős törvényhozásban 56 képviselő a kilépés mellett, 32 ellene szavazott, míg ketten tartózkodtak. Az egyezményt mindössze egy évvel ezelőtt, 2024 novemberében ratifikálta ugyanez a parlament, így a döntés komoly politikai fordulatot jelez.

Edgars Rinkēvičs, lett elnök – Az ő döntésén múlik, hogy Lettország kilép-e az isztambuli egyezményből

Forrás: Gints Ivuskans / AFP

A kilépésről szóló határozatot még Edgars Rinkēvičs államfőnek is alá kell írnia.

Az elnök korábban jelezte, hogy nem ért egyet a döntéssel, ugyanakkor azt is mondta, nem biztos, hogy felülírná a parlament akaratát.

Amennyiben a döntés jogerőre emelkedik, Lettország lesz az első európai uniós tagállam, amely kilép az Európa Tanács által kidolgozott nemzetközi szerződésből, amely papíron a nők elleni erőszak, különösen a családon belüli bántalmazás visszaszorítását célozza.