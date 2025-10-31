Történelmi fordulópont: megvan az első uniós ország, amely kiléphet az isztambuli egyezményből

Euractiv: Az Isztambuli Egyezmény azonnali ratifikációjára szólította fel az Európai Parlament Magyarországot és több más országot
Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Lettországot, Litvániát és Bulgáriát is felszólították.
A parlament megszavazta a döntést, ami már csak az államfő jóváhagyására vár.
Lettország parlamentje 13 órás vita után megszavazta az isztambuli egyezményből való kilépést – írja a Deutsche Welle. A 100 fős törvényhozásban 56 képviselő a kilépés mellett, 32 ellene szavazott, míg ketten tartózkodtak. Az egyezményt mindössze egy évvel ezelőtt, 2024 novemberében ratifikálta ugyanez a parlament, így a döntés komoly politikai fordulatot jelez.
A kilépésről szóló határozatot még Edgars Rinkēvičs államfőnek is alá kell írnia.
Az elnök korábban jelezte, hogy nem ért egyet a döntéssel, ugyanakkor azt is mondta, nem biztos, hogy felülírná a parlament akaratát.
Amennyiben a döntés jogerőre emelkedik, Lettország lesz az első európai uniós tagállam, amely kilép az Európa Tanács által kidolgozott nemzetközi szerződésből, amely papíron a nők elleni erőszak, különösen a családon belüli bántalmazás visszaszorítását célozza.
A kilépés mögött álló politikai erők azzal érvelnek, hogy az egyezmény
A kezdeményezést szeptemberben indították ellenzéki képviselők, akikhez a Zöldek és Gazdák Szövetsége, a kormánykoalíció egyik mérsékelt agrárpártja is csatlakozott.
A döntés mély törésvonalakat nyitott a 2023-ban alakult hárompárti kormányban is. Evika Siliņa miniszterelnök, akinek pártja korábban az egyezmény ratifikálását ígérte, élesen bírálta a lépést:
Azok, akik elég bátrak voltak segítséget kérni, most azt látják, hogy a történeteiket politikai fegyverként használják fel”
– írta az X-en a politikus.
A baloldal azt a következtetést vonta le Varga Judit történetéből, hogy egy genderideológiát tartalmazó egyezmény ratifikálása megmentette volna a volt igazságügyi minisztert a kapcsolati erőszaktól.
A szavazás után mintegy 5000 ember tüntetett Riga belvárosában a döntés ellen, miközben alig húszan gyűltek össze, hogy a kilépés mellett demonstráljanak. Természetesen a jogvédő szervezetek sem maradhattak ki a tiltakozásból: Tamar Dekanosidze, az Equality Now képviselője szerint a döntés
nemcsak a lett nők és lányok biztonságát veszélyezteti, hanem bátorítja az antidemokratikus irányzatokat egész Európában és Közép-Ázsiában”.
A Deutsche Welle szerint, ha sikerül keresztülvinni a döntést, azzal Lettország lépése precedenst teremthet az uniós tagállamok körében.
A 2014. augusztus 1-jén hatályba lépett Isztambuli Egyezményből ironikus módon épp Törökország lépett ki elsőként, ugyanakkor az európai uniós tagállamok egy részének sem fűlött hozzá a foga:
Törökországban 2021. július 1-től hatályát veszti a nők elleni erőszak megelőzését célzó egyezmény.
Fotó: A lett parlament épülete – Gints Ivuskans / AFP