Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Evika Silina genderidológia Edgars Rinkevics isztambuli egyezmény genderpropaganda Lettország

Történelmi fordulópont: megvan az első uniós ország, amely kiléphet az isztambuli egyezményből

2025. október 31. 07:51

A parlament megszavazta a döntést, ami már csak az államfő jóváhagyására vár.

2025. október 31. 07:51
null

Lettország parlamentje 13 órás vita után megszavazta az isztambuli egyezményből való kilépést – írja a Deutsche Welle. A 100 fős törvényhozásban 56 képviselő a kilépés mellett, 32 ellene szavazott, míg ketten tartózkodtak. Az egyezményt mindössze egy évvel ezelőtt, 2024 novemberében ratifikálta ugyanez a parlament, így a döntés komoly politikai fordulatot jelez.

Edgars Rinkēvičs, lett elnök – Az ő döntésén múlik, hogy Lettország kilép-e az isztambuli egyezményből
Edgars Rinkēvičs, lett elnök – Az ő döntésén múlik, hogy Lettország kilép-e az isztambuli egyezményből
Forrás: Gints Ivuskans / AFP

A kilépésről szóló határozatot még Edgars Rinkēvičs államfőnek is alá kell írnia.

Az elnök korábban jelezte, hogy nem ért egyet a döntéssel, ugyanakkor azt is mondta, nem biztos, hogy felülírná a parlament akaratát.

Amennyiben a döntés jogerőre emelkedik, Lettország lesz az első európai uniós tagállam, amely kilép az Európa Tanács által kidolgozott nemzetközi szerződésből, amely papíron a nők elleni erőszak, különösen a családon belüli bántalmazás visszaszorítását célozza.

Ezt is ajánljuk a témában

A kilépés mögött álló politikai erők azzal érvelnek, hogy az egyezmény

  • genderideológiát terjeszt,
  • veszélyezteti a hagyományos családmodellt, sőt,
  • a gyermekeket is „káros eszméknek” teszi ki.

A kezdeményezést szeptemberben indították ellenzéki képviselők, akikhez a Zöldek és Gazdák Szövetsége, a kormánykoalíció egyik mérsékelt agrárpártja is csatlakozott.

A döntés mély törésvonalakat nyitott a 2023-ban alakult hárompárti kormányban is. Evika Siliņa miniszterelnök, akinek pártja korábban az egyezmény ratifikálását ígérte, élesen bírálta a lépést:

Azok, akik elég bátrak voltak segítséget kérni, most azt látják, hogy a történeteiket politikai fegyverként használják fel”

– írta az X-en a politikus.

Ezt is ajánljuk a témában

A szavazás után mintegy 5000 ember tüntetett Riga belvárosában a döntés ellen, miközben alig húszan gyűltek össze, hogy a kilépés mellett demonstráljanak. Természetesen a jogvédő szervezetek sem maradhattak ki a tiltakozásból: Tamar Dekanosidze, az Equality Now képviselője szerint a döntés

nemcsak a lett nők és lányok biztonságát veszélyezteti, hanem bátorítja az antidemokratikus irányzatokat egész Európában és Közép-Ázsiában”.

A Deutsche Welle szerint, ha sikerül keresztülvinni a döntést, azzal Lettország lépése precedenst teremthet az uniós tagállamok körében.

Renitensek isztambuli egyezmény-ügyben

A 2014. augusztus 1-jén hatályba lépett Isztambuli Egyezményből ironikus módon épp Törökország lépett ki elsőként, ugyanakkor az európai uniós tagállamok egy részének sem fűlött hozzá a foga:

  • Bulgária 2016-ban írta alá az egyezményt, de az alkotmánybíróság 2018-ban alkotmányellenesnek minősítette, így nem ratifikálták.
  • Magyarország 2014-ben aláírta, de sohasem ratifikálta, a kormány pedig 2020-ban hivatalosan is elutasította az egyezményhez való csatlakozást.
  • Szlovákia szintén aláírta a dokumentumot, de a parlament 2019-ben visszautasította annak érvénybe léptetését.
  • Csehország és Litvánia szintén aláírták ugyan, de a ratifikáció mindkét államban függőben van.
  • Lengyelország 2020-ban jelentette be az egyezményből való kilépési szándékát, de hivatalosan ez a mai napig nem történt meg.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: A lett parlament épülete – Gints Ivuskans / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. október 31. 10:38
Azok az igazi hazugok, akik szerint a nők elleni erőszakot kizárólag csak egy nagy nemzetközi emberi jogi keretrendszerrel lehet megjavítani. De persze mind tudjuk, hogy nem erre megy a játék. Hanem ez valójában a genderideológiáról szól, minden más csak síkosító, hordozóanyag és merevítés.
Válasz erre
0
0
mihint
2025. október 31. 09:11
Hát ez Lett belőle :)
Válasz erre
5
0
3atti3
2025. október 31. 09:06
"genderideológiát terjeszt, veszélyezteti a hagyományos családmodellt, sőt, a gyermekeket is „káros eszméknek” teszi ki." Ezt mondtuk de akkor mi voltunk a szemetek ugye?
Válasz erre
11
0
Dixtroy
2025. október 31. 09:03
"Tamar Dekanosidze, az Equality Now képviselője szerint a döntés nemcsak a lett nők és lányok biztonságát veszélyezteti, hanem bátorítja az antidemokratikus irányzatokat egész Európában és Közép-Ázsiában" Mi nem csatlakoztunk, mégsincsen a lányok biztonságával baj. Na hogy is van ez?
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!