Kitoloncolási hullám indulhat Lettországban – több mint 800 orosz lehet érintett

2025. október 10. 18:28

Az érintettek október 13-ig kaptak haladékot az önként való távozásra.

2025. október 10. 18:28
Lettország a fokozódó orosz feszültségek miatt szigorított nemzetbiztonsági lépései nyomán 841 érintett orosz állampolgárt szólított fel arra, hogy október 13 napjáig elhagyja az országot, ellenkező esetben kitoloncolás vár rájuk – írta meg a Politico.

Lettország az utóbbi időben szigorította a nemzetbiztonsági szabályokat az Oroszországgal fennálló feszültségek erősödése miatt, amely

közel 30 ezer orosz állampolgárt érintett. 

A többség a határidőkig és az előírások szerint rendezte a helyzetét, ugyanakkor mintegy 2.600 személy önként távozott az országból. A hatóságok közlése szerint 841 orosz állampolgár nem adta be időben a szükséges dokumentumokat. Őket hivatalosan felszólították, hogy október 13 napjáig hagyják el Lettországot. Aki ennek nem tesz eleget, azzal szemben kitoloncolási eljárás indul. Többen csak akkor szembesültek a jogszabályváltozás következményeivel, amikor a nyugdíjuk folyósítása elmaradt.

A szigorítások körét a diplomáciai és jogalkotási lépések is bővítették. Májusban Baiba Braže külügyminiszter az uniós tagállamokhoz fordult azzal a kéréssel, hogy szüntessék meg az orosz állampolgárok számára a vízumkiadást, biztonsági kockázatokra hivatkozva. Júniusban a lett parlament megtiltotta az orosz és fehérorosz állampolgároknak, hogy létfontosságú infrastrukturális területeken dolgozzanak, továbbá ingatlant se vásárolhatnak Lettországban.

Az érintett intézkedések célja az, hogy az állam a megváltozott biztonsági környezetben szűkítse a kockázatokat, és világos jogi keretek közé terelje a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodását és gazdasági mozgásterét.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

***

letsgobrandon-2
2025. október 10. 20:57
mire fel izmoskodnak... azt hiszik hogy a nagytesó majd megvédi őket? .. hülyék mint az ukránok
pipa89
2025. október 10. 20:11
NEEEEM NORMÁLISAK!!!!! A 21. században vagyunk!!!!!! Két szaros világháborún túl! Az egész pénzmaffiát le kell kapcsolni!
ujferi
2025. október 10. 20:08
Legalja, mocskos náci húzás ...
Gubbio
2025. október 10. 19:50
Benesi dekrétumok 2:0. Csak úgy, demokratikusan.
