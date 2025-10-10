Kitoloncolási hullám indulhat Lettországban – több mint 800 orosz lehet érintett

Lettország a fokozódó orosz feszültségek miatt szigorított nemzetbiztonsági lépései nyomán 841 érintett orosz állampolgárt szólított fel arra, hogy október 13 napjáig elhagyja az országot, ellenkező esetben kitoloncolás vár rájuk – írta meg a Politico.

Lettország az utóbbi időben szigorította a nemzetbiztonsági szabályokat az Oroszországgal fennálló feszültségek erősödése miatt, amely

közel 30 ezer orosz állampolgárt érintett.

A többség a határidőkig és az előírások szerint rendezte a helyzetét, ugyanakkor mintegy 2.600 személy önként távozott az országból. A hatóságok közlése szerint 841 orosz állampolgár nem adta be időben a szükséges dokumentumokat. Őket hivatalosan felszólították, hogy október 13 napjáig hagyják el Lettországot. Aki ennek nem tesz eleget, azzal szemben kitoloncolási eljárás indul. Többen csak akkor szembesültek a jogszabályváltozás következményeivel, amikor a nyugdíjuk folyósítása elmaradt.

A szigorítások körét a diplomáciai és jogalkotási lépések is bővítették. Májusban Baiba Braže külügyminiszter az uniós tagállamokhoz fordult azzal a kéréssel, hogy szüntessék meg az orosz állampolgárok számára a vízumkiadást, biztonsági kockázatokra hivatkozva. Júniusban a lett parlament megtiltotta az orosz és fehérorosz állampolgároknak, hogy létfontosságú infrastrukturális területeken dolgozzanak, továbbá ingatlant se vásárolhatnak Lettországban.