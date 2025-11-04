Kapkodhatják a fejüket az ellenzékiek Magyarországon: nem várt helyről lékelték meg a genderelméletet

Döntő fordulat következett be Lengyelországban: semmi sem úgy alakul, ahogy azt Tusk elképzelte
Fél év alatt minden megváltozott.
Erre senki sem számított.
Miközben Magyarországon évek óta keményen kritizálja az ellenzék a kormánytöbbség döntését, mivel a Fidesz-KDNP nem hajlandó ratifikálni az Isztambuli Egyezményt, kiderült, hogy újabb ország, Lettország is kilépett megállapodásból – írja a Faktum tényellenőrző portál.
A Faktum ennek kapcsán leszögezte:
miközben az ellenzékiek szerint ez lenne a záloga a nőket érő erőszak ellen fellépésnek,
a kormány szerint semmit nem tenne ehhez hozzá, ugyanakkor olyan fogalmakat vezetne be a magyar jogrendszerbe, ami nem kívánatos közvetett hatásokkal járna.
A tényellenőrző portál hozzátette: a lett döntés jól mutatja, mennyire fontos volna elérni azt, hogy a nemzetközi egyezmények ne tükrözzenek ideológiai töltést. Az Isztambuli Egyezmény – bár elsősorban az erőszak áldozatainak védelméről szól – érzékeny politikai és ideológiai kérdéssé vált elsősorban annak köszönhetően, hogy
olyan ultrabaloldali fogalmak kerültek bele, mint a „gender”.
A Faktum kiemelte, hogy Lettország kilépése jelentős politikai és jogi precedenst teremt Európában, mivel egészen mostanáig az országok inkább ratifikálták az egyezményt, és csak nagyon kevés kivétel akadt. A rigai döntés nyomán felerősödhetnek a viták Lengyelországban, és más európai államokban is.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Képernyőfotó