11. 04.
kedd
11. 04.
kedd
faktum Faktum Lengyelország Magyarország Isztambuli egyezmény gender Lettország

Kapkodhatják a fejüket az ellenzékiek Magyarországon: nem várt helyről lékelték meg a genderelméletet

2025. november 04. 13:22

Erre senki sem számított.

2025. november 04. 13:22
Cseh Katalin

Miközben Magyarországon évek óta keményen kritizálja az ellenzék a kormánytöbbség döntését, mivel a Fidesz-KDNP nem hajlandó ratifikálni az Isztambuli Egyezményt, kiderült, hogy újabb ország, Lettország is kilépett megállapodásból – írja a Faktum tényellenőrző portál.

A Faktum ennek kapcsán leszögezte:

miközben az ellenzékiek szerint ez lenne a záloga a nőket érő erőszak ellen fellépésnek,

a kormány szerint semmit nem tenne ehhez hozzá, ugyanakkor olyan fogalmakat vezetne be a magyar jogrendszerbe, ami nem kívánatos közvetett hatásokkal járna.

A tényellenőrző portál hozzátette: a lett döntés jól mutatja, mennyire fontos volna elérni azt, hogy a nemzetközi egyezmények ne tükrözzenek ideológiai töltést. Az Isztambuli Egyezmény – bár elsősorban az erőszak áldozatainak védelméről szól – érzékeny politikai és ideológiai kérdéssé vált elsősorban annak köszönhetően, hogy

olyan ultrabaloldali fogalmak kerültek bele, mint a „gender”.

Összegzés

A Faktum kiemelte, hogy Lettország kilépése jelentős politikai és jogi precedenst teremt Európában, mivel egészen mostanáig az országok inkább ratifikálták az egyezményt, és csak nagyon kevés kivétel akadt. A rigai döntés nyomán felerősödhetnek a viták Lengyelországban, és más európai államokban is.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Képernyőfotó

westend
2025. november 04. 13:45
kik ezek a libák a fotón? Valami kínos epizód a mosléktörténelemben?
Cogito ergo sum
2025. november 04. 13:37
Mily érdekes Briteknél nőnek maszkírozott egyedek verekedtek migránsokkal. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Upuaut
2025. november 04. 13:34
Kirekesztő az egész egyezmény. Férfiakat is lehet bántalmazni. Meg milyen dolog az, hogy az államnak kell kártérítést fizetni az áldozatnak, és majd behajthatja az elkövetőn?
hexahelicene
2025. november 04. 13:33
Cseh és Donáth, a démon-duó. Kevesen vannak, akik többet ártottak MO-nak az EP-ben, mint ez a 2 mocsadék szemétláda.
