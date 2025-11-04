Kapkodhatják a fejüket az ellenzékiek Magyarországon: nem várt helyről lékelték meg a genderelméletet

Miközben Magyarországon évek óta keményen kritizálja az ellenzék a kormánytöbbség döntését, mivel a Fidesz-KDNP nem hajlandó ratifikálni az Isztambuli Egyezményt, kiderült, hogy újabb ország, Lettország is kilépett megállapodásból – írja a Faktum tényellenőrző portál.

A Faktum ennek kapcsán leszögezte:

miközben az ellenzékiek szerint ez lenne a záloga a nőket érő erőszak ellen fellépésnek,

a kormány szerint semmit nem tenne ehhez hozzá, ugyanakkor olyan fogalmakat vezetne be a magyar jogrendszerbe, ami nem kívánatos közvetett hatásokkal járna.

A tényellenőrző portál hozzátette: a lett döntés jól mutatja, mennyire fontos volna elérni azt, hogy a nemzetközi egyezmények ne tükrözzenek ideológiai töltést. Az Isztambuli Egyezmény – bár elsősorban az erőszak áldozatainak védelméről szól – érzékeny politikai és ideológiai kérdéssé vált elsősorban annak köszönhetően, hogy