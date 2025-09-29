Ft
09. 29.
hétfő
Európa Robert Fico Magyarország migráció szövetség Orbán Viktor Szlovákia

Ezért volt különleges Fico beszéde: a szakértő szerint a szlovák kormányfő egyértelműen kiállt Magyarország mellett

2025. szeptember 29. 21:50

A Mária Valéria híd 130. évfordulóján tartott elismerő beszédet a szlovák miniszterelnök.

2025. szeptember 29. 21:50
null

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen tartott beszédet Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Orbán Balázs

Facebook

Idézőjel

Két vezető, akik tudják: a magyarok és a szlovákok együtt erősebbek, mint külön-külön

Ma Esztergomban a Mária Valéria híd 130. születésnapját ünnepeltük.

A szlovák kormányfő beszédét a Magyar Nemzetnek Vass Ágnes, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója elemezte.

„Robert Fico szimbolikus beszédet mondott egy szimbolikus helyszínen, a Mária Valéria hídon, ahol már volt több szlovák–magyar találkozó” – mutatott rá először is a találkozó helyszínét az igazgatónő.

Fico (...) úgy értékelte Magyarországot és mindazt, ami Magyarországon folyik, ami követendő példa Szlovákia számára”

– emelte ki, Robert Fico magasztaló mondatait Vass Ágnes.

A migráció kapcsán Robert Fico megerősítette, hogy a szuverén államoknak kell dönteniük a bevándorláspolitika kapcsán, és ez az a politika, ami Magyarországot kiemeli. okat beszélt a szuverenitás fontosságáról és arról, hogy ezt a nemzeti politikát tartja ő is követendőnek” – hangsúlyozta ki a beszéd több fontos aspektusát a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója.

Vass Ágnes fontosnak tartotta Robert Fico háborúról és energiabiztonságról alkotott mondatait is. Kiemelte, hogy a szlovákok együttműködnének Magyarországgal az energialátás ügyében és fontosnak tartotta azt, hogy a szlovák miniszterelnök maga mellé emelte hazánkat, mint a két békepárti erő az Európai Unióban.

„Akár az államközi, akár a mindennapi életben való együttélés területén is, de alapvetően Fico is pragmatikus külpolitikát képvisel. Mindamellett azt sem érdemes elfelejtenünk, hogy a szlovák belpolitikai és gazdasági viszonyok nehézsége is megágyaz Robert Fico nagy ívű gesztusainak” – zárta gondolatait Vass Ágnes.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Totenkopf
2025. szeptember 29. 22:20
nempolitizalok-0, érezteti a fideszes szellemi fölényét. Bayer Zsolt is megirigyelné a szennyet, ami a szájából ömlik. 🤣
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. szeptember 29. 22:09
Totenkopf 2025. szeptember 29. 22:05 nempolitizalok-0 is jött idegeskedni. A gyerekbaszó fidesznyik." Szeretlek te kis majom. Sült krumplival, ubisalátával:DDDD Na menj szépen a kurva anyádba te kis tetü, vagy inkább az öcsédbe szeretnél? Ótvar beteg meg nem értett libsi pedofil lehetsz, így első blikkre. Az ilyenek hányják tele a fórumot magyargyűlölettel, mert lebuktak magyarországon amikor kissrácokra vadásztak. Legalább jól elvertek, te rakás szar?:)))
Válasz erre
0
0
Totenkopf
2025. szeptember 29. 22:06
Hajrá Fico! Jól megveretted a DAC-szurkolókat.
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. szeptember 29. 22:06
Lesznek még a magyarok a szlovák szuverén államiságra törő poloskák, külföldről támogatott hazaáruló ügynökök stb. Viktornak jó lesz. A forgatókönyvet Lavrov elfti, a Kreml és a Roszatom diktálja...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!