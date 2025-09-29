Ezért volt különleges Fico beszéde: a szakértő szerint a szlovák kormányfő egyértelműen kiállt Magyarország mellett

– emelte ki, Robert Fico magasztaló mondatait Vass Ágnes.

„A migráció kapcsán Robert Fico megerősítette, hogy a szuverén államoknak kell dönteniük a bevándorláspolitika kapcsán, és ez az a politika, ami Magyarországot kiemeli. okat beszélt a szuverenitás fontosságáról és arról, hogy ezt a nemzeti politikát tartja ő is követendőnek” – hangsúlyozta ki a beszéd több fontos aspektusát a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója.

Vass Ágnes fontosnak tartotta Robert Fico háborúról és energiabiztonságról alkotott mondatait is. Kiemelte, hogy a szlovákok együttműködnének Magyarországgal az energialátás ügyében és fontosnak tartotta azt, hogy a szlovák miniszterelnök maga mellé emelte hazánkat, mint a két békepárti erő az Európai Unióban.

„Akár az államközi, akár a mindennapi életben való együttélés területén is, de alapvetően Fico is pragmatikus külpolitikát képvisel. Mindamellett azt sem érdemes elfelejtenünk, hogy a szlovák belpolitikai és gazdasági viszonyok nehézsége is megágyaz Robert Fico nagy ívű gesztusainak” – zárta gondolatait Vass Ágnes.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor