Ezért volt különleges Fico beszéde: a szakértő szerint a szlovák kormányfő egyértelműen kiállt Magyarország mellett

Orbán Viktor a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökével tárgyalt
„Az EU-nak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU-tagságra” – jelentette ki Kövér László, miután maga is tárgyalt az elnökkel.
A Mária Valéria híd 130. évfordulóján tartott elismerő beszédet a szlovák miniszterelnök.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen tartott beszédet Robert Fico szlovák miniszterelnök.
Ma Esztergomban a Mária Valéria híd 130. születésnapját ünnepeltük.
A szlovák kormányfő beszédét a Magyar Nemzetnek Vass Ágnes, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója elemezte.
„Robert Fico szimbolikus beszédet mondott egy szimbolikus helyszínen, a Mária Valéria hídon, ahol már volt több szlovák–magyar találkozó” – mutatott rá először is a találkozó helyszínét az igazgatónő.
Fico (...) úgy értékelte Magyarországot és mindazt, ami Magyarországon folyik, ami követendő példa Szlovákia számára”
– emelte ki, Robert Fico magasztaló mondatait Vass Ágnes.
„A migráció kapcsán Robert Fico megerősítette, hogy a szuverén államoknak kell dönteniük a bevándorláspolitika kapcsán, és ez az a politika, ami Magyarországot kiemeli. okat beszélt a szuverenitás fontosságáról és arról, hogy ezt a nemzeti politikát tartja ő is követendőnek” – hangsúlyozta ki a beszéd több fontos aspektusát a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója.
Vass Ágnes fontosnak tartotta Robert Fico háborúról és energiabiztonságról alkotott mondatait is. Kiemelte, hogy a szlovákok együttműködnének Magyarországgal az energialátás ügyében és fontosnak tartotta azt, hogy a szlovák miniszterelnök maga mellé emelte hazánkat, mint a két békepárti erő az Európai Unióban.
„Akár az államközi, akár a mindennapi életben való együttélés területén is, de alapvetően Fico is pragmatikus külpolitikát képvisel. Mindamellett azt sem érdemes elfelejtenünk, hogy a szlovák belpolitikai és gazdasági viszonyok nehézsége is megágyaz Robert Fico nagy ívű gesztusainak” – zárta gondolatait Vass Ágnes.
