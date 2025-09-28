Ft
09. 28.
vasárnap
Robert Fico Magyarország Orbán Viktor Szlovákia

Két vezető, akik tudják: a magyarok és a szlovákok együtt erősebbek, mint külön-külön

2025. szeptember 28. 17:25

Ma Esztergomban a Mária Valéria híd 130. születésnapját ünnepeltük.

2025. szeptember 28. 17:25
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„»Jó, ha az embernek normális szomszédja van.«

Ma Esztergomban a Mária Valéria híd 130. születésnapját ünnepeltük. Ez a híd mindig is többet jelentett egyszerű acélszerkezetnél – ma is a bizalom, a barátság és a közös jövő jelképe.

Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra és hidegvérre van szükség. Európában ma sokan háborút akarnak, ideológiai kísérleteknek vetik alá a kontinensünket, és Brüsszelben már nyíltan beszélnek arról, hogy a következő évtized feladata Oroszország legyőzése lesz. 
Mi, magyarok nem akarjuk, hogy a nagyhatalmak újra feláldozzák Közép-Európát a saját projektjeik oltárán.

Ezért is volt erős jelkép a mai ünnepségen, hogy a hídon ott állt egymás mellett Orbán Viktor és Robert Fico. Két vezető, akik tudják: a magyarok és a szlovákok együtt erősebbek, mint külön-külön. Ha összefogunk, mindannyian jól járunk.
A szlovák miniszterelnök világossá tette, hogy a nemzeti szuverenitás mindennapi gyakorlat, nem díszes jelszó. Szlovákiában most írták bele az alkotmányba, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata, hogy csak két nem létezik, és hogy a nemzeti jog elsőbbséget élvez a nemzetközi joggal szemben. 

Közép-Európa így védi meg önmagát – és ezzel minket is erősít.

Ugyanezért állunk ki mi is: nemet mondunk a kötelező migránskvótákra, nemet mondunk a háborús hisztériára, és nemet mondunk arra, hogy bárki megmondja, honnan vehetünk energiát, vagy hogyan neveljük a gyermekeinket.

A Mária Valéria híd ma is azt üzeni: lehet hidat építeni a Duna fölött és a lelkekben is. Az a feladatunk, hogy ezek a hidak erősebbek legyenek, mint azoké, akik rombolni akarnak.

Most Magyarország a V4-ek elnöke – használjuk ki ezt az alkalmat arra, hogy megerősítsük a regionális együttműködést, és közösen álljunk ki a békéért és a szuverenitásért.

Aki tanul a múltból, az megvédi a jövőt. Mi ezen dolgozunk!”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

auditorium
•••
2025. szeptember 28. 17:59 Szerkesztve
Ha megmaradtak volna a V-4-ek, akkor nagyobb lenne a respektjük a "kelet-európaiaknak". Hozzájuk csatlakozhattak volna a keletnémetetek is. Ma egyébként un. Stichwahlen (2.fordulós választás) lesz a Ruhrvidéken kb. 15O városban , főpolgármestert választanak . Hagen, Duisburg és Gelsenkirchen-ben AfD-s a jelölt. Ezekben a városokban ui. igen sok migráns él, a közbiztonság egyre rosszabb, ezért az AfD erős. Most a 2. fordulón majd kiderül, h. ki lesz a főpolgármester.
belbuda
2025. szeptember 28. 17:49
Hiába,na,szellemóriások...😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
