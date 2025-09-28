Új esztergomi híd építését jelentette be Orbán Viktor – együtt ünnepelt a magyar kormányfő és Robert Fico
A magyar és a szlovák kormányfő Esztergomban ünnepelte a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóját.
Ma Esztergomban a Mária Valéria híd 130. születésnapját ünnepeltük.
„»Jó, ha az embernek normális szomszédja van.«
Ma Esztergomban a Mária Valéria híd 130. születésnapját ünnepeltük. Ez a híd mindig is többet jelentett egyszerű acélszerkezetnél – ma is a bizalom, a barátság és a közös jövő jelképe.
Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra és hidegvérre van szükség. Európában ma sokan háborút akarnak, ideológiai kísérleteknek vetik alá a kontinensünket, és Brüsszelben már nyíltan beszélnek arról, hogy a következő évtized feladata Oroszország legyőzése lesz.
Mi, magyarok nem akarjuk, hogy a nagyhatalmak újra feláldozzák Közép-Európát a saját projektjeik oltárán.
Ezért is volt erős jelkép a mai ünnepségen, hogy a hídon ott állt egymás mellett Orbán Viktor és Robert Fico. Két vezető, akik tudják: a magyarok és a szlovákok együtt erősebbek, mint külön-külön. Ha összefogunk, mindannyian jól járunk.
A szlovák miniszterelnök világossá tette, hogy a nemzeti szuverenitás mindennapi gyakorlat, nem díszes jelszó. Szlovákiában most írták bele az alkotmányba, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata, hogy csak két nem létezik, és hogy a nemzeti jog elsőbbséget élvez a nemzetközi joggal szemben.
Közép-Európa így védi meg önmagát – és ezzel minket is erősít.
Ugyanezért állunk ki mi is: nemet mondunk a kötelező migránskvótákra, nemet mondunk a háborús hisztériára, és nemet mondunk arra, hogy bárki megmondja, honnan vehetünk energiát, vagy hogyan neveljük a gyermekeinket.
A Mária Valéria híd ma is azt üzeni: lehet hidat építeni a Duna fölött és a lelkekben is. Az a feladatunk, hogy ezek a hidak erősebbek legyenek, mint azoké, akik rombolni akarnak.
Most Magyarország a V4-ek elnöke – használjuk ki ezt az alkalmat arra, hogy megerősítsük a regionális együttműködést, és közösen álljunk ki a békéért és a szuverenitásért.
Aki tanul a múltból, az megvédi a jövőt. Mi ezen dolgozunk!”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
