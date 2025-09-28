„»Jó, ha az embernek normális szomszédja van.«

Ma Esztergomban a Mária Valéria híd 130. születésnapját ünnepeltük. Ez a híd mindig is többet jelentett egyszerű acélszerkezetnél – ma is a bizalom, a barátság és a közös jövő jelképe.

Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra és hidegvérre van szükség. Európában ma sokan háborút akarnak, ideológiai kísérleteknek vetik alá a kontinensünket, és Brüsszelben már nyíltan beszélnek arról, hogy a következő évtized feladata Oroszország legyőzése lesz.

Mi, magyarok nem akarjuk, hogy a nagyhatalmak újra feláldozzák Közép-Európát a saját projektjeik oltárán.

Ezért is volt erős jelkép a mai ünnepségen, hogy a hídon ott állt egymás mellett Orbán Viktor és Robert Fico. Két vezető, akik tudják: a magyarok és a szlovákok együtt erősebbek, mint külön-külön. Ha összefogunk, mindannyian jól járunk.

A szlovák miniszterelnök világossá tette, hogy a nemzeti szuverenitás mindennapi gyakorlat, nem díszes jelszó. Szlovákiában most írták bele az alkotmányba, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata, hogy csak két nem létezik, és hogy a nemzeti jog elsőbbséget élvez a nemzetközi joggal szemben.

Közép-Európa így védi meg önmagát – és ezzel minket is erősít.