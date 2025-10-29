„A bal oldali személy egy korábban többszörösen elítélt bűnöző, aki fentanillal bekábszizva, letartóztatással szembeni ellenállás közben meghalt. A meggyilkolásával vádolt (és 22 év börtönre ítélt) rendőr fehér.

A jobb oldali személy az ukrajnai háború elől menekült az Egyesült Államokba, ahol épp egy vonaton ült gyanútlanul, amikor brutálisan elvágták a torkát. A meggyilkolásával vádolt személy fekete.