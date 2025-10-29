Ft
10. 29.
szerda
háború börtön rendőr

Épp egy vonaton ült gyanútlanul, amikor brutálisan elvágták a torkát

2025. október 29. 09:22

Ebben az elviselhetetlenül rasszista világban tippeljük meg, melyikük halálával foglalkozott 0-24-ben a nemzetközi média.

2025. október 29. 09:22
null
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Facebook

„A bal oldali személy egy korábban többszörösen elítélt bűnöző, aki fentanillal bekábszizva, letartóztatással szembeni ellenállás közben meghalt. A meggyilkolásával vádolt (és 22 év börtönre ítélt) rendőr fehér.

A jobb oldali személy az ukrajnai háború elől menekült az Egyesült Államokba, ahol épp egy vonaton ült gyanútlanul, amikor brutálisan elvágták a torkát. A meggyilkolásával vádolt személy fekete.

Ebben az elviselhetetlenül rasszista világban tippeljük meg, melyikük halálával foglalkozott 0-24-ben az amerikai és a nemzetközi média, és melyikükét ignorálta gyakorlatilag teljes mértékben?”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
arany1
•••
2025. október 29. 10:32 Szerkesztve
Egyértelmű hogy a baloldali személy halálával foglalkozott többet a liberális sajtó, ami gusztustalanul elfogult és nemnormális, de...: Azért mondjuk ki az igazságot...: Fehér ember volt a jakobinus diktatúra tömeggyilkosságainak végrehajtója és ezt vette példaképnek Hitler, Sztálin , és a mindezeket felülmúló liberálisok gyarmati népírtások.
Válasz erre
1
1
kbexxx
2025. október 29. 10:08
A faj elmélet szerint a fehérek a felelősek mindenért ami az emberiséggel történik a Annak ellenére hogy nincs már 10 % a az aránya . Mégis veszélyt jelent., nosza nyomjuk el, azt a keveset is, ha nem megy irtsuk ki azt is .
Válasz erre
3
0
oberennsinnen49
2025. október 29. 09:44
Prime Sport Október 19. 19,45 A Premier League labdarúgói ismét térdre borultak ezen a hétvégén, hogy támogassák a „Nincs helye a rasszizmusnak” kampányt, amely a futballban és a társadalomban előforduló rasszizmus ellen küzd.
Válasz erre
2
1
auditorium
2025. október 29. 09:41
Ma mesélte könnyes szemmel egy itt élő ukrán asszony, h. egy fiatal nő rokona az ukrán hadsereg tagja és feladata a vonatokon ülő férfiakat igazoltatni. Feladatát végezve egy 21 éves ukrán férfit akart igazoltatni, de nem sejtette, h. nála fegyver van. Az ellenőrnőt megtámadta és megölte. Egy kétéves kisgyerek és egy amputált féllábú férj gyászolja. Ilyesmikről a Zele-hiradó nem ad tudósitást, de az itt élő ukránok mesélik.
Válasz erre
7
0
