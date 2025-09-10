Megszólalt az Egyesült Államokban brutálisan meggyilkolt ukrán lány családja

Brown féltestvére, Jeremiah szintén úgy vélte, hogy a brutális késelés talán meg sem történt volna, ha Észak-Karolina városában működő igazságszolgáltatási rendszer lenne. „Azt hiszem, ezt meg tudták volna akadályozni” – mondta Jeremiah a The New York Postnak, utalva a laza szabályokra, amelyek lehetővé tették, hogy Brownt januárban kiengedjék a börtönből.

Brownt korábban 14-szer tartóztatták le, és egyes hírek szerint skizofréniában szenvedett.

Zarutska nagynénje, Valeria Haskell elmondta, hogy unokahúga családja az elmúlt három évben „elképzelhetetlen fájdalomban” élt a háború sújtotta Ukrajnában, és most a lány megölését kell feldolgozniuk.

Úgy érzem, az emberek el sem tudják képzelni, min megyünk keresztül”

– mondta Haskell. Haskell elmondta, hogy a 23 éves lány édesanyja, Anna szenved a legjobban a brutális gyilkosság miatt. Olyan mélyen lesújtotta Zarutska elvesztése, hogy ukrajnai otthonában zárkózott be, miközben próbálja elfogadni a történteket – mondta a nagynénje.