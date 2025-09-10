Ft
Megszólalt az Egyesült Államokban brutálisan meggyilkolt ukrán lány családja

2025. szeptember 10. 17:13

Újabb részletek derültek ki a gyilkosságról.

2025. szeptember 10. 17:13
null

Iryna Zarutska családja igazságot követel miután a 23 éves ukrán menekültet augusztusban az észak-karolinai Charlotte-ban, egy villamoson brutálisan meggyilkoltak. Zarutskát a 34 éves, fekete visszaeső Decarlos Brown Jr. késelte halálra.

Elmondhatatlan a fájdalom, amit érzünk. Iryna azért jött ide, hogy békét és biztonságot találjon, ehelyett a legborzalmasabb módon vették el az életét”

– olvasható a család ügyvédjei által megosztott nyilatkozatban.

A hozzátartozók azt követelték, hogy az ügyészség zárja börtönbe Brownt, és foglalkozzon a „közbiztonság szélesebb körű válságával és a hatóságok rendszerszintű kudarcával”.

Brown féltestvére, Jeremiah szintén úgy vélte, hogy a brutális késelés talán meg sem történt volna, ha Észak-Karolina városában működő igazságszolgáltatási rendszer lenne. „Azt hiszem, ezt meg tudták volna akadályozni” – mondta Jeremiah a The New York Postnak, utalva a laza szabályokra, amelyek lehetővé tették, hogy Brownt januárban kiengedjék a börtönből.

Brownt korábban 14-szer tartóztatták le, és egyes hírek szerint skizofréniában szenvedett.

Zarutska nagynénje, Valeria Haskell elmondta, hogy unokahúga családja az elmúlt három évben „elképzelhetetlen fájdalomban” élt a háború sújtotta Ukrajnában, és most a lány megölését kell feldolgozniuk.

Úgy érzem, az emberek el sem tudják képzelni, min megyünk keresztül”

– mondta Haskell. Haskell elmondta, hogy a 23 éves lány édesanyja, Anna szenved a legjobban a brutális gyilkosság miatt. Olyan mélyen lesújtotta Zarutska elvesztése, hogy ukrajnai otthonában zárkózott be, miközben próbálja elfogadni a történteket – mondta a nagynénje.

Nyitókép forrása: Facebook

Potymog
2025. szeptember 10. 17:40
"Brownt korábban 14-szer tartóztatták le" Egyetlen olyan embert sem lenne szabad többé szabadlábra helyezni, akit már ötször letartóztattak. A többszörösen visszaeső bűnözőktől a társadalmakat meg kell védeni! Miért kellett szenvedi nem csak a megölt lánynak, de a többi 14 áldozatnak is? Ha az ötödik letartóztatás után nem jöhetett volna ki a börtönből, megakadályoztak volna nem csak egy gyilkosságot, de a 9 másik bűncselekményt is, meg azokat is, amik nem jutottak a rendőrség tudomására!
Válasz erre
0
0
konzekvencia
2025. szeptember 10. 17:30
Hát, igen. Hiába lett Trump az elnök, Egy eléggé lepusztult közéletet kellett átvennie, amelynek a helyreállítása hosszabb időt venne igénybe. Az amerikai társadalom még tele van a woke "termékeivel".
Válasz erre
2
0
karcos-2
2025. szeptember 10. 17:18
Bár a Kúria még nem döntött a Mi Hazánk szolnoki no-go zónába bejelentett felvonulásáról, melyet a rendőrség betiltott (a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője, dr. Gaudi-Nagy Tamás szerint hatalmi önkénnyel), volt eredménye, hogy a mozgalom bejelentette: a szolnoki erődemonstrációt mindenképp megtartjuk szeptember 13-án 15 órától, mert ha az LMBTQP-felvonulást meg lehet tartani, akkor egy rendpárti vonulást miért ne? Mivel nem hátráltunk, a rendőrség a harmadik bejelentésünket már elfogadva tudomásul vett egy felvonulást (korábban csak statikus tüntetést engedélyezett általuk megjelölt téren): végül a Kormányhivatal előtt (Szolnok, Kossuth L. út 2.) tüntetünk, majd a Bűnvadászok kisbuszának felvezetésével átvonulunk a vármegyei rendőrkapitányság elé mécseseket gyújtani a bűncselekmények halálos áldozatainak emlékére - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagja.
Válasz erre
7
0
