10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Javier Milei Brüsszel Magyarország Ursula von der Leyen Orbán Viktor Kaja Kallas Európai Unió Argentína választás

Síri csend honol Brüsszelben: teljesen megnémult Von der Leyen és Kaja Kallas

2025. október 28. 11:11

Egyedül Orbán Viktor reagált a hírre.

2025. október 28. 11:11
null

Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Javier Milei argentin elnöknek, hogy pártja várakozáson felüli eredményt ért el az időközi parlamenti választásokon – emlékeztetett a The European Conservative.

A kormányfő kiemelte a szabadság és szuverenitás iránti közös tiszteletet Magyarország és Argentína között, valamint erős partnerség folytatását ígérte.

László András EP-képviselő szerint a szabadság győzedelmeskedett.

A cikk hangsúlyozza, hogy míg európai jobboldali vezetők – köztük Orbán Viktor – lelkesedéssel fogadták Milei sikerét, addig brüsszeli vezetők, például Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Kaja Kallas külügyi főképviselő hallgatnak az ügyben.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

starmind
2025. október 28. 12:28
Folyamatosan kapja a szájára a taslikat Von der Leyen és baráti köre. Csak arra tudnak figyelni, hogy a fejük le ne szakadjon az ütésektől.
Ergit
2025. október 28. 12:15
Aki nem képes gratulálni ellenfele győzelmének, az nem politikus, csak egy dühös Óvodás.
zsocc44
2025. október 28. 12:06
A nagy öröm ellenére, vessünk pillantást Argentína gazdaságára…
masikhozzaszolo
2025. október 28. 11:24 Szerkesztve
Trump már küldi is a 20 milliárd dollárt. Hát ez tök ugyanaz, mint A lengyeleknél, csak jobboldalra. Ott az Unió küldi a pénzt. Helyes. A példa ragadós. Még mielőtt a döglött ló elszaladna velünk, ne képzeljük azt, hogy tiszás győzelem esetén menni kel a kertkapuhoz a banyatankkal, mert hozzák a pénzeket. Nem mi kapjuk. A külföldi multiknál, oda lehet menni az officébe, ott lesz az a pénz. Ja, és mi adjuk nekik.
