Síri csend honol Brüsszelben: teljesen megnémult Von der Leyen és Kaja Kallas

Teljesen leégette magát Von der Leyen: már a kezdet kezdetén kimarad a játékból Brüsszel
„Donald Trump csinálja a békét, mi támogatjuk, az európaiak akadályozzák” – mutatott rá Szijjártó Péter.
Egyedül Orbán Viktor reagált a hírre.
Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Javier Milei argentin elnöknek, hogy pártja várakozáson felüli eredményt ért el az időközi parlamenti választásokon – emlékeztetett a The European Conservative.
A kormányfő kiemelte a szabadság és szuverenitás iránti közös tiszteletet Magyarország és Argentína között, valamint erős partnerség folytatását ígérte.
László András EP-képviselő szerint a szabadság győzedelmeskedett.
A cikk hangsúlyozza, hogy míg európai jobboldali vezetők – köztük Orbán Viktor – lelkesedéssel fogadták Milei sikerét, addig brüsszeli vezetők, például Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Kaja Kallas külügyi főképviselő hallgatnak az ügyben.
