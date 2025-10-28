Síri csend honol Brüsszelben: teljesen megnémult Von der Leyen és Kaja Kallas

Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Javier Milei argentin elnöknek, hogy pártja várakozáson felüli eredményt ért el az időközi parlamenti választásokon – emlékeztetett a The European Conservative.

A kormányfő kiemelte a szabadság és szuverenitás iránti közös tiszteletet Magyarország és Argentína között, valamint erős partnerség folytatását ígérte.

László András EP-képviselő szerint a szabadság győzedelmeskedett.

A cikk hangsúlyozza, hogy míg európai jobboldali vezetők – köztük Orbán Viktor – lelkesedéssel fogadták Milei sikerét, addig brüsszeli vezetők, például Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Kaja Kallas külügyi főképviselő hallgatnak az ügyben.