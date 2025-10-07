Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt egy mondatban, ráadásul Azerbajdzsánban – foghatja a fejét Magyar Péter

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
„Ha brüsszeli kormány jön, az ukrán maffia átjáróháza lesz Magyarország” – kemény üzenet a választások előtt.
Ukrajna erősen érdekelt a jövő évi magyar választások eredményének befolyásolásában, s világos, hogy a Tisza Párton keresztül próbálja meg érvényesíteni az érdekeit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az azerbajdzsáni Gebelében.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra a sajtóhírre reagált, miszerint ukránok is dolgozhattak a Tisza Párt applikációjának megalkotásán. „Hogyha valakinek eddig bármi kételye volt afelől, hogy az ukránok beavatkoznak-e a jövő évi magyar parlamenti választásba, akkor azok megbizonyosodhattak arról, hogy az ukránok erősen érdekeltek a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolásában” – mondta.
„Ez nem meglepő, hiszen tudhatják az ukránok is és mindenki, hogy ha nemzeti kormány marad hivatalban, akkor a magyar kormányzati döntések kizárólag a magyar nemzeti érdeket fogják követni. És akkor nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja.
Nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel rászabadítsa az ukrán maffiát, a silány ukrán mezőgazdasági termékeket és magát a háborút az Európai Unióra”
– tette hozzá.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezzel szemben „ha brüsszeli bábkormány jön létre Magyarországon, akkor nyilvánvalóan elhárul majd minden akadály Ukrajna európai uniós csatlakozása elől, a magyar emberek pénzét is elküldik Ukrajnába, a silány minőségű mezőgazdasági termékek beáramlanak Magyarországra, tönkreteszik a magyar gazdákat és az ukrán maffia átjáróháza leszünk”.
Tarr szerint mivel „Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni”, így át kell alakítani a mezőgazdasági támogatások rendszerét.
„Világos, hogy mi Ukrajna érdeke a magyar parlamenti választáson, és világos, hogy kiken-miken keresztül akarnak ezen érdekük mentén eljárni” – összegzett.
(MTI)
Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor