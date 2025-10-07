Ft
Tisza Párt Ukrajna Magyarország maffia Azerbajdzsán Szijjártó Péter sajtóhír

Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt egy mondatban, ráadásul Azerbajdzsánban – foghatja a fejét Magyar Péter

2025. október 07. 06:56

„Ha brüsszeli kormány jön, az ukrán maffia átjáróháza lesz Magyarország” – kemény üzenet a választások előtt.

2025. október 07. 06:56
null

Ukrajna erősen érdekelt a jövő évi magyar választások eredményének befolyásolásában, s világos, hogy a Tisza Párton keresztül próbálja meg érvényesíteni az érdekeit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az azerbajdzsáni Gebelében. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra a sajtóhírre reagált, miszerint ukránok is dolgozhattak a Tisza Párt applikációjának megalkotásán. „Hogyha valakinek eddig bármi kételye volt afelől, hogy az ukránok beavatkoznak-e a jövő évi magyar parlamenti választásba, akkor azok megbizonyosodhattak arról, hogy az ukránok erősen érdekeltek a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolásában” – mondta. 

„Ez nem meglepő, hiszen tudhatják az ukránok is és mindenki, hogy ha nemzeti kormány marad hivatalban, akkor a magyar kormányzati döntések kizárólag a magyar nemzeti érdeket fogják követni. És akkor nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. 

Nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel rászabadítsa az ukrán maffiát, a silány ukrán mezőgazdasági termékeket és magát a háborút az Európai Unióra”

 – tette hozzá. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezzel szemben „ha brüsszeli bábkormány jön létre Magyarországon, akkor nyilvánvalóan elhárul majd minden akadály Ukrajna európai uniós csatlakozása elől, a magyar emberek pénzét is elküldik Ukrajnába, a silány minőségű mezőgazdasági termékek beáramlanak Magyarországra, tönkreteszik a magyar gazdákat és az ukrán maffia átjáróháza leszünk”. 

„Világos, hogy mi Ukrajna érdeke a magyar parlamenti választáson, és világos, hogy kiken-miken keresztül akarnak ezen érdekük mentén eljárni” – összegzett. 

(MTI)

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. október 07. 07:15
Nincs itt semmi látnivaló, a komcsik mindig külföldi ügynökök voltak, csak a gazdi változott, Moszkva, Washington, Brüsszel, Kijev.
Válasz erre
1
0
kimirszen
2025. október 07. 07:08
llnnhegyi 2025. október 07. 07:03 Magyar 🐒🐓 Júdás Péterre rázuhant a forró ukrán kapcsolat. Rá bazd meg. Mert az index megírta.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 07. 07:03
Magyar 🐒🐓 Júdás Péterre rázuhant a forró ukrán kapcsolat. Rábasztak, magyarul!
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 07. 07:00
A fidesz a hatalma megtartása érdekében az indexet az origo szintjére süllyeszti.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!