Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt egy mondatban, ráadásul Azerbajdzsánban – foghatja a fejét Magyar Péter

Ukrajna erősen érdekelt a jövő évi magyar választások eredményének befolyásolásában, s világos, hogy a Tisza Párton keresztül próbálja meg érvényesíteni az érdekeit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az azerbajdzsáni Gebelében.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra a sajtóhírre reagált, miszerint ukránok is dolgozhattak a Tisza Párt applikációjának megalkotásán. „Hogyha valakinek eddig bármi kételye volt afelől, hogy az ukránok beavatkoznak-e a jövő évi magyar parlamenti választásba, akkor azok megbizonyosodhattak arról, hogy az ukránok erősen érdekeltek a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolásában” – mondta.