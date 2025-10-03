Ft
Tarr Zoltán Zelenszkij mezőgazdaság Ukrajna

Tarr Zoltán és a Tisza Párt teljesen megadta magát Zelenszkijnek: felesleges Ukrajnával versenyeznie a magyar mezőgazdaságnak (VIDEÓ)

2025. október 03. 11:59

Tarr szerint mivel „Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni”, így át kell alakítani a mezőgazdasági támogatások rendszerét.

2025. október 03. 11:59
null

Tarr Zoltán újfent elszólta magát: egy fórumon vették fel az alelnököt, ahogy kifejti, a Tisza Párt gyakorlatilag megvonná az agrártámogatásokat a gazdáktól. Mint fogalmazott, „át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét, a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van, nekünk a nagyon alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésről át kell állnunk egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre. Tehát az nem megy, hogy alapanyagot termelünk mindenki másnak, aki aztán ebből értékes terméket hoz létre. Egyrészt nem tudjuk olyan jól csinálni, 

Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni”

– fogalmazott ennek kapcsán Tarr, aki szerint sok gazda „viszonylag jól elvan anyagilag”, így nem érdekelt abban, hogy egy magasabb hozzáadott értékű, több törődéssel létrehozott terméket készítsen.

Tarr szerint az elmúlt kormányzatok nem mertek hozzányúlni strukturálisan ezekhez a dolgokhoz, és ebből az következik, hogy ez azokra vár, akik majd jönnek. „Ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre is, hogy mondjak még egy ilyen merész terepet” – tette hozzá.

Nyitókép: Képernyőkép

 

 

