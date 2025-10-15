Ft
Ukrajna ukrán menekültek Európai Unió

Az európai országok nyakán maradhatnak az ukrán menekültek

2025. október 15. 19:15

Egy új felmérés szerint a legrosszabb esetben mindössze az ukrán menekültek mindössze 3 százaléka térne haza a háború után.

2025. október 15. 19:15
null

Egy új tanulmány arra figyelmeztet, hogy az Európában élő ukrán menekültek túlnyomó többsége nem tervezi a hazatérést Ukrajnába a háború befejezését követően.

A német Ifo Intézet új jelentése szerint a legpesszimistább forgatókönyv esetén csupán az ukrán menekültek 3 százaléka térne vissza hazájába.

A tanulmány megállapította, hogy a területi integritás és a biztonsági garanciák a legfontosabb tényezők a visszatérési döntésekben, amelyek felülmúlják a gazdasági lehetőségeket és még a békemegállapodásokat is. A kutatók különböző hipotetikus háború utáni forgatókönyveket mutattak be a menekülteknek, változtatva olyan tényezőket, mint Ukrajna terület, a NATO-tagság, a korrupció szintje és a gazdasági helyzet. Az eredmények szerint óriási a különbség a legjobb és a legrosszabb forgatókönyvek között:

  • A menekültek közel fele (46,5%) térne vissza, ha Ukrajna teljesen visszaállítaná 1991-es határait, csatlakozna a NATO-hoz, csökkentené a korrupciót és növelné a jövedelmeket.
  • Ezzel szemben csupán 2,7% térne vissza, ha Oroszország megtartaná az elfoglalt területek nagy részét, nem kötnének békemegállapodást, nem lennének biztonsági garanciák, és a gazdaság romlana.

„A területi integritás a visszatérési szándék legerősebb mozgatórugója” – írják a szerzők, megjegyezve, hogy Ukrajna 1991-es határainak visszaállítása átlagosan 10,8 százalékponttal növeli a visszatérés valószínűségét a többi forgatókönyvhöz képest. A NATO-tagság további 7,1 százalékponttal, a korrupció csökkentése pedig 3,2 százalékponttal növeli a visszatérés valószínűségét – ez nagyjából megegyezik egy 20 százalékos jövedelemnövekedés vagy az EU-csatlakozás hatásával.

Demográfiai különbségek

 A nők nagyobb visszatérési szándékot mutattak, mint a férfiak, és érzékenyebbek voltak a gazdasági és intézményi javulásokra. A 18-34 éves fiatal menekültek nagyobb súlyt helyeztek a munkalehetőségekre, a jövedelmi kilátásokra és az esetleges EU-tagságra, de az ő átlagos visszatérési valószínűségük csupán 26,3 százalék volt,

ez aggasztó jel Ukrajna hosszú távú újjáépítése szempontjából, tekintettel az alacsony születési rátára.

Az Ifo Intézet által megállapított visszatérési arány jóval alacsonyabb, mint a korábbi felmérések eredményei, például a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) tavalyi felmérése, amely szerint az Lengyelországban, Németországban és Csehországban élő ukrán menekültek 64 százaléka elégedett új életével, és szándékukban áll az befogadó ország állampolgárságát megszerezni.

Nyitókép forrása: Ed JONES / AFP

***

 

akitiosz
2025. október 15. 20:13
Ha a négerek, muzulmánok, terroristák milliói nem zavarják az európai országokat, akkor az ukránok miért? Hátráltatják a lakosságcsere projektet, mert fehér emberek?
Válasz erre
0
0
survivor
•••
2025. október 15. 19:59 Szerkesztve
10+ M migri 10+ M ukran Mintha teljes BeNeLux jönne....
Válasz erre
2
0
Nasi12
2025. október 15. 19:45
"A menekültek közel fele (46,5%) térne vissza, ha Ukrajna teljesen visszaállítaná 1991-es határait, csatlakozna a NATO-hoz, csökkentené a korrupciót és növelné a jövedelmeket." Lenne az több is ha a marslakók kijivet választanák földi támaszpontjuk központjának. De egyelőre nem valószinű :)
Válasz erre
4
0
yalaelnok
2025. október 15. 19:43
a háború után még többen fogják a latorállamot elhagyni csak Kárpátaljáért vérzik a szívem
Válasz erre
3
0
