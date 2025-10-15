Az európai országok nyakán maradhatnak az ukrán menekültek

A lengyelek nem kerteltek: elég volt az ukrán menekültekből, elérték a határt
Jelenleg mintegy egymillió ukrán menekült tartózkodik Lengyelországban.
Egy új felmérés szerint a legrosszabb esetben mindössze az ukrán menekültek mindössze 3 százaléka térne haza a háború után.
Egy új tanulmány arra figyelmeztet, hogy az Európában élő ukrán menekültek túlnyomó többsége nem tervezi a hazatérést Ukrajnába a háború befejezését követően.
A német Ifo Intézet új jelentése szerint a legpesszimistább forgatókönyv esetén csupán az ukrán menekültek 3 százaléka térne vissza hazájába.
A tanulmány megállapította, hogy a területi integritás és a biztonsági garanciák a legfontosabb tényezők a visszatérési döntésekben, amelyek felülmúlják a gazdasági lehetőségeket és még a békemegállapodásokat is. A kutatók különböző hipotetikus háború utáni forgatókönyveket mutattak be a menekülteknek, változtatva olyan tényezőket, mint Ukrajna terület, a NATO-tagság, a korrupció szintje és a gazdasági helyzet. Az eredmények szerint óriási a különbség a legjobb és a legrosszabb forgatókönyvek között:
„A területi integritás a visszatérési szándék legerősebb mozgatórugója” – írják a szerzők, megjegyezve, hogy Ukrajna 1991-es határainak visszaállítása átlagosan 10,8 százalékponttal növeli a visszatérés valószínűségét a többi forgatókönyvhöz képest. A NATO-tagság további 7,1 százalékponttal, a korrupció csökkentése pedig 3,2 százalékponttal növeli a visszatérés valószínűségét – ez nagyjából megegyezik egy 20 százalékos jövedelemnövekedés vagy az EU-csatlakozás hatásával.
A nők nagyobb visszatérési szándékot mutattak, mint a férfiak, és érzékenyebbek voltak a gazdasági és intézményi javulásokra. A 18-34 éves fiatal menekültek nagyobb súlyt helyeztek a munkalehetőségekre, a jövedelmi kilátásokra és az esetleges EU-tagságra, de az ő átlagos visszatérési valószínűségük csupán 26,3 százalék volt,
ez aggasztó jel Ukrajna hosszú távú újjáépítése szempontjából, tekintettel az alacsony születési rátára.
Az Ifo Intézet által megállapított visszatérési arány jóval alacsonyabb, mint a korábbi felmérések eredményei, például a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) tavalyi felmérése, amely szerint az Lengyelországban, Németországban és Csehországban élő ukrán menekültek 64 százaléka elégedett új életével, és szándékukban áll az befogadó ország állampolgárságát megszerezni.
Az Európai Unió Tanácsa azt javasolja a tagállamoknak, hogy az ukrán menekültek ideiglenes védelmi státuszát fokozatosan váltsák fel nemzeti tartózkodási engedéllyel, és készüljenek fel az önkéntes hazatérés támogatására is, ha azt a körülmények lehetővé teszik.
