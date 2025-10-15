Az európai országok nyakán maradhatnak az ukrán menekültek

Egy új tanulmány arra figyelmeztet, hogy az Európában élő ukrán menekültek túlnyomó többsége nem tervezi a hazatérést Ukrajnába a háború befejezését követően.

A német Ifo Intézet új jelentése szerint a legpesszimistább forgatókönyv esetén csupán az ukrán menekültek 3 százaléka térne vissza hazájába.

A tanulmány megállapította, hogy a területi integritás és a biztonsági garanciák a legfontosabb tényezők a visszatérési döntésekben, amelyek felülmúlják a gazdasági lehetőségeket és még a békemegállapodásokat is. A kutatók különböző hipotetikus háború utáni forgatókönyveket mutattak be a menekülteknek, változtatva olyan tényezőket, mint Ukrajna terület, a NATO-tagság, a korrupció szintje és a gazdasági helyzet. Az eredmények szerint óriási a különbség a legjobb és a legrosszabb forgatókönyvek között:

A menekültek közel fele (46,5%) térne vissza, ha Ukrajna teljesen visszaállítaná 1991-es határait, csatlakozna a NATO-hoz, csökkentené a korrupciót és növelné a jövedelmeket.

Ezzel szemben csupán 2,7% térne vissza, ha Oroszország megtartaná az elfoglalt területek nagy részét, nem kötnének békemegállapodást, nem lennének biztonsági garanciák, és a gazdaság romlana.

„A területi integritás a visszatérési szándék legerősebb mozgatórugója” – írják a szerzők, megjegyezve, hogy Ukrajna 1991-es határainak visszaállítása átlagosan 10,8 százalékponttal növeli a visszatérés valószínűségét a többi forgatókönyvhöz képest. A NATO-tagság további 7,1 százalékponttal, a korrupció csökkentése pedig 3,2 százalékponttal növeli a visszatérés valószínűségét – ez nagyjából megegyezik egy 20 százalékos jövedelemnövekedés vagy az EU-csatlakozás hatásával.