szerda
segély Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború Marcin Przydacz menekültek

A lengyelek nem kerteltek: elég volt az ukrán menekültekből, elérték a határt

2025. október 15. 08:04

Jelenleg mintegy egymillió ukrán menekült tartózkodik Lengyelországban.

2025. október 15. 08:04
null

Az Ukrinform arról ír, hogy a lengyel elnöki hivatal nemzetközi politikai irodájának vezetője kijelentette: 

Lengyelország elérte a befogadóképessége határát 

az ukrán menekültek tekintetében. Mint kiderült, Marcin Przydacz kijelentette, hogy a Lengyelországban tartózkodó ukránok nagy száma már „kihívást jelent” az ország számára.

Amikor a menekültek befogadásának mértéke meghaladja az ország alkalmazkodási és integrációs képességét, problémák kezdenek felmerülni 

– és Lengyelország nem akar ilyen problémákat” – mondta Przydacz. Elmondása szerint „már elértük a határt az ukránok befogadásában – nem tudunk többet befogadni”, ezért eljött annak az ideje, hogy „az integrációra összpontosítsunk, és ez a folyamat már zajlik. De 

nem engedhetjük meg, hogy elkülönült enklávék alakuljanak ki.”

Jelenleg mintegy egymillió ukrán menekült tartózkodik Lengyelországban, tudjuk meg.

Nyitókép: Nina Liashonok / NurPhoto / AFP

 

yalaelnok
2025. október 15. 08:39
ezek csak szavak, semmi nem történik a valóságban szavak, szavak
pollip
2025. október 15. 08:19
Miután megkapták Brüsszeltől a migráns kvóta mentességet......
balbako_
2025. október 15. 08:15
Kaptok a németektől migránsokat - Tusk ezt is megígérte - és akkor visszasírjátok majd az ukránokat.
borsos-2
2025. október 15. 08:10
Na, ha már ilyen szépen elegük lett, akkor csak 2,5 évet kell várniuk és mehetnek az urnákhoz. Kifejezhetik az akaratukat, hogy inkább akarnak templomba járó keresztények lenni, mint woke szarságokkal etetett gombák, akiket a muszlimokkal fenyegetnek, az ukikkal elárasztanak és a pénzeiket ugyanúgy nem kapják meg, mert megint valami náci háborúhoz kell a következő évtized összes EU-s pénze.
