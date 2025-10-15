Elege lett az ukrán menekültekből a németeknek: kiderült, hogy eszük ágába sincs dolgozni, csak a segélyen élnek
Felvetődött az ötlet, hogy mostantól ne fizessenek nekik.
Jelenleg mintegy egymillió ukrán menekült tartózkodik Lengyelországban.
Az Ukrinform arról ír, hogy a lengyel elnöki hivatal nemzetközi politikai irodájának vezetője kijelentette:
Lengyelország elérte a befogadóképessége határát
az ukrán menekültek tekintetében. Mint kiderült, Marcin Przydacz kijelentette, hogy a Lengyelországban tartózkodó ukránok nagy száma már „kihívást jelent” az ország számára.
Amikor a menekültek befogadásának mértéke meghaladja az ország alkalmazkodási és integrációs képességét, problémák kezdenek felmerülni
– és Lengyelország nem akar ilyen problémákat” – mondta Przydacz. Elmondása szerint „már elértük a határt az ukránok befogadásában – nem tudunk többet befogadni”, ezért eljött annak az ideje, hogy „az integrációra összpontosítsunk, és ez a folyamat már zajlik. De
nem engedhetjük meg, hogy elkülönült enklávék alakuljanak ki.”
