Ukrajna Európai Unióban Európai Unió Tanács menekültek

Hazaküldené az ukrán menekülteket az EU: a feladatok nagy részét a tagállamoknak kéne elvégeznie

2025. szeptember 16. 17:53

Az Európai Unió Tanácsa azt javasolja a tagállamoknak, hogy az ukrán menekültek ideiglenes védelmi státuszát fokozatosan váltsák fel nemzeti tartózkodási engedéllyel, és készüljenek fel az önkéntes hazatérés támogatására is, ha azt a körülmények lehetővé teszik.

2025. szeptember 16. 17:53
null

Az Európai Uniót Tanácsa ajánlást fogadott el kedden, amely szerint a tagországoknak az ideiglenes védelemi jogállás kibocsátásáról fokozatosan át kell állniuk nemzeti tartózkodási engedély biztosítására a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrajnaiak számára és elő kell készíteniük a hazájukba visszatérni szándékozók támogatását, amennyiben a körülmények lehetővé teszik.

A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek ideiglenes védelemre jogosultak az Európai Unióban, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.

A tanács közleménye szerint az EU-tagországok európai uniós ügyekkel foglalkozó miniszterei brüsszeli ülésükön elfogadott ajánlása a háború elöl elmenekült ukrajnaiaknak munkavállalással, képzéssel, vagy oktatással kapcsolatos, illetve családi okokból kiállított nemzeti tartózkodási engedély kibocsátását szorgalmazza, amennyiben az érintettek megfelelnek a szükséges feltételeknek.

A jelenleg átmeneti védelemi jogállással rendelkezők számára lehetővé kell tenni, hogy uniós jog szerinti jogállást is kérelmezzenek, például a magas képzettséget igénylő foglalkoztatással kapcsolatban. Az uniós jog szerinti jogállás ugyanis nem állhat fenn az átmeneti védelemmel egyidejűleg – jegyezték meg.

Közölték: számos ukrajnainak támogatásra van szüksége ahhoz, hogy visszatérhessen hazájába és visszailleszkedhessen az ukrán társadalomba. 

A tagállamok segíthetnek nekik azzal, hogy ukrajnai látogatásokat tesznek lehetővé, illetve korlátozott ideig érvényes önkéntes visszatérési programokat hoznak létre. A fokozatos visszatérést és a fenntartható visszailleszkedést előkészítő látogatások engedélyezése segíthet megalapozott döntések meghozatalában azoknak, akik a hazatérést fontolgatják – emelték ki.

„A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy tájékoztatást nyújtsanak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrajnaiaknak a más jogállás kérelmezésének lehetőségeiről, az előnyeikre és jogaikra gyakorolt hatásról, valamint az Ukrajnába való visszatérést segítő támogatásokról”

 – fogalmaztak.

Az uniós országoknak az önkéntes visszatérési programokkal kapcsolatos információs rendszereket és kampányokat kell indítaniuk. Létrehozhatnak úgynevezett Unity Hubokat is, amelyek többcélú információs központokként szolgálnak majd mind a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek befogadó társadalmakba való integrációja, mind az Ukrajnába való visszatérés céljából – tájékoztattak.

(MTI)

Nyitókép: TATYANA MAKEYEVA / AFP

***

august
2025. szeptember 16. 18:15
Az EU vezetői még ebben a témában is kettősmércét alkalmaznak, miközben euró milliárdokkal támogatják az ukránokat, ugyanis a legviccesebb az egészben hogy az afgán és pakisztáni migránsokat azért nem lehet hazaküldeni, mert veszélybe lenne az életük. De az ukránokat ez a veszély nem fenyegeti, ugye?
Válasz erre
1
0
survivor
2025. szeptember 16. 18:11
akitiosz "EU lakosságcserélő projektjébe." Az mitől lenne jó az EUnak ?? Mesélj !
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 16. 18:09
massivement-4 nevű féreg elfelejti, hogy a cigók születésszáma IS csökken. És amúgy a kínaiaké IS. Akik a legmagasabb IQjú népek. Az a baj, ha továbbmennek..
Válasz erre
1
0
survivor
2025. szeptember 16. 18:07
Miért ? Többen dolgoznak mint a migrik. És ők MENEKÜLTEK, nem migránsok. Szlávok, keresztények. Zselének elfogyott a regimentje ???
Válasz erre
0
0
