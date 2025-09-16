Hazaküldené az ukrán menekülteket az EU: a feladatok nagy részét a tagállamoknak kéne elvégeznie

A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek ideiglenes védelemre jogosultak az Európai Unióban, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.

A tanács közleménye szerint az EU-tagországok európai uniós ügyekkel foglalkozó miniszterei brüsszeli ülésükön elfogadott ajánlása a háború elöl elmenekült ukrajnaiaknak munkavállalással, képzéssel, vagy oktatással kapcsolatos, illetve családi okokból kiállított nemzeti tartózkodási engedély kibocsátását szorgalmazza, amennyiben az érintettek megfelelnek a szükséges feltételeknek.

A jelenleg átmeneti védelemi jogállással rendelkezők számára lehetővé kell tenni, hogy uniós jog szerinti jogállást is kérelmezzenek, például a magas képzettséget igénylő foglalkoztatással kapcsolatban. Az uniós jog szerinti jogállás ugyanis nem állhat fenn az átmeneti védelemmel egyidejűleg – jegyezték meg.