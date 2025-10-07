Az Economist erősítette meg: Orbán Viktornak volt igaza, ez a legnagyobb veszély Európára nézve

Az Economist arról ír, hogy Európa megfojtja az innovációt, miközben Amerika szárnyal. Az ok a cikk szerint az, hogy a 20. században kialakított munkajogi szabályok gátolják Európát a 21. században, emiatt a nagy cégek nem tudnak olyan gyorsan alkalmazkodni és innoválni, „az amerikai cégek gyorsan új, merész lehetőségek felé fordulnak, míg az európai vállalatok ugyanabban a régi mocsárban ragadnak, miközben szakszervezetekkel alkudoznak – gyakran olyan törvények miatt, amelyeket közel egy évszázada hoztak.”

A cikk egy pontján megjegyzik, hogy „Európa számos vezető nagyvállalata ma is lényegében a 20. századi termékeinek továbbfejlesztett változatait árulja – legyen szó turbinákról, samponokról, vakcinákról vagy repülőgépekről. Ezzel szemben Amerika kiemelkedő vállalatai mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotokat, felhőalapú számítógépeket és újrahasznosítható rakétákat kínálnak.”