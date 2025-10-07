Ft
10. 07.
kedd
Európa Nvidia Amerika innováció Oroszország szabály tőzsde Orbán Viktor

Az Economist erősítette meg: Orbán Viktornak volt igaza, ez a legnagyobb veszély Európára nézve

2025. október 07. 08:50

Egyetlen amerikai cég többet ér, mint az Európai Unió húsz legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalata együttvéve.

2025. október 07. 08:50
null

Megjelent egy cikk az Economist hasábjain, amely kísértetiesen visszhangozza Orbán Viktor szavait: a magyar miniszterelnök ugyanis leszögezte, hogy a fenyegetés most Európában nem Oroszország – náluk ugyanis Európa erősebb –, hanem 

a valódi veszély Európa gazdasági stagnálása és a versenyképesség elvesztése”. 

Az Economist arról ír, hogy Európa megfojtja az innovációt, miközben Amerika szárnyal. Az ok a cikk szerint az, hogy a 20. században kialakított munkajogi szabályok gátolják Európát a 21. században, emiatt a nagy cégek nem tudnak olyan gyorsan alkalmazkodni és innoválni, „az amerikai cégek gyorsan új, merész lehetőségek felé fordulnak, míg az európai vállalatok ugyanabban a régi mocsárban ragadnak, miközben szakszervezetekkel alkudoznak – gyakran olyan törvények miatt, amelyeket közel egy évszázada hoztak.” 

A cikk egy pontján megjegyzik, hogy „Európa számos vezető nagyvállalata ma is lényegében a 20. századi termékeinek továbbfejlesztett változatait árulja – legyen szó turbinákról, samponokról, vakcinákról vagy repülőgépekről. Ezzel szemben Amerika kiemelkedő vállalatai mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotokat, felhőalapú számítógépeket és újrahasznosítható rakétákat kínálnak.”

És itt ért el a cikk a legfájdalmasabb következtetéshez: „Évtizedeken át jól működött Európa fokozatos, de biztos megtérülést ígérő innovációs modellje. A százéves vállalatok is bizonyítják, hogy még mindig lehet pénzt keresni egy kicsit jobb gumiabroncs vagy egy gyorsabb vonat kifejlesztésével. Az utóbbi években azonban hatalmasra nőttek azok a jutalmak, amelyeket a merészebb kockázatvállalású cégek zsebelnek be. Azok a technológiai vállalatok, amelyek felforgató innovációt követtek, ezermilliárd dolláros óriásokká váltak – és egyikük sem európai. 

Az amerikai chipgyártó Nvidia ma többet ér, mint az Európai Unió húsz legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalata együttvéve.”

A cikkben azért megjegyezték, Európát az ág is húzza, nem csak a munkaügyi szabályok: a drága energia, a magas adók és a széttöredezett egységes piac sem segít Európának relevánsnak maradni.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

 

Dixtroy
2025. október 07. 10:00
Nem a szakszervezet a baj, hanem a drága alapanyag. A bérköltség után a második legnagyobb az alapanyag árköltsége.
kbexxx
•••
2025. október 07. 09:32 Szerkesztve
Orbánnak nem igaza van, hanem igaza lesz! A korábbi figyelmeztetés ,nem jutott révbe, vagy még inkább, nem volt rá fogadó készség. Sajnos, ez még mindig nem a gödör alja . De még ,mindig nem térnek ,le a hibás útról , A költségvetés, kétharmadát még , mindig nem Az innovációba fekteti ,az EU hanem háborús kiadásba. Az európai cégek értéke ,zuhan fejleszeteni nem képesek. Elbocsájtásokkal ,vagy át településekkel Védekeznének. A korábbi jövőlátast ,utólag most már ,mindig elismeri ,az Európai ..magyar szinpátiával.nem vádolható Economist is.! !
ördöngös pepecselés
•••
2025. október 07. 09:12 Szerkesztve
Európát illetően nagyjából igazat ír de az USA-ról akkorát hazudik mint Kijevtől Novoszibirszk vagy Washingtonból Peking. Engem nem győzött meg az ukrán háború arról, hogy az USAnak van még katonai fölénye a világban, ahogy arról egyáltalán nem, hogy energiában nem az oroszok fújják a passzátszelet mind szénhirogének, mind atom tekintetében ahogy arról se, hogy Kína még nem lekörözte le technikai tudásban az USAt. Az USA kizárólag Európa kizsigerelésével próbál talpon maradni a világversenyben, a világ meg fütyül Trump keménykedéseire és kínlódására mert már nem fél tőle
elégia
2025. október 07. 09:02
Putyin Ukrajnával sem bír, Trump meg könnyedén gyengíti le Oroszországot Európa pénzelte amerikai fegyverekkel, amelyek brutális üzletet jelentenek, s közben az öreg kontinenst könnyedén letérdepelteti a jó drágán eladott LNG-vel. Üzletember. Európa élén meg hivatásos tönkre tevők állítják magukról, hogy ők kitűnő politikusok. Van még kérdés?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!