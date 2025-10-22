Az Egyesült Államok friss műveletei, melyek közvetlenül Venezuela partjainál történtek, ezt a tendenciát viszik tovább — de immár a katonai logika eszközeivel. Washington hivatalos álláspontja szerint az akciók célja a kábítószer-szállítmányok megállítása, a bűnszervezetek logisztikai láncainak felszámolása és a nemzetközi biztonság védelme. A Fehér Ház közlései szerint az elfogott hajók, repülők és rejtett tengeri útvonalak nagy része a venezuelai partokról indul, vagy ott kap utánpótlást. A döntéshozók szerint a fellépés nem Venezuela ellen, hanem a drogkereskedelem ellen irányul. Ugyanakkor nehéz elválasztani a kettőt, hiszen Nicolás Maduro rendszere évek óta nemzetközi viták és szankciók célpontja, az Egyesült Államok pedig korábban is többször célzott arra, hogy a venezuelai elit egy része maga is érintett a csempészeti hálózatokban. A mostani lépések — hajók megsemmisítése, titkos műveletek engedélyezése, fokozott CIA-jelenlét a karibi térségben — ennek a stratégiai vonalnak a folytatásai. A kérdés az, meddig tartható fenn a kábítószer-ellenes hadviselés jogi és erkölcsi alapokon úgy, hogy közben ne sodródjon át egy szuverén ország elleni katonai akcióba.

A venezuelai kormány élesen reagált. Maduro elnök »be nem jelentett háborúnak« nevezte az amerikai beavatkozást, és katonai készültséget rendelt el a part menti térségekben.

Diplomáciai tiltakozásokat nyújtott be az ENSZ-hez, és a Biztonsági Tanács rendkívüli ülését kérte. Jogászok és nemzetközi megfigyelők rámutatnak: az akciók jogi megítélése nem egyértelmű. Az Egyesült Államok a nemzetközi önvédelemre, illetve a »nemzetközi bűnszervezetek elleni fellépés« elvére hivatkozik, ám ezek az indokok a klasszikus nemzetközi jogban nem képeznek automatikus felhatalmazást katonai akciókra egy másik állam területén. A szuverenitás elvének megsértése mindig kényes ügy — különösen akkor, ha a cél valóban nemes: a drogkereskedelem visszaszorítása. A morális és politikai felelősség határvonalai itt elmosódnak: az egyik oldalon ott a bűn, amely milliókat pusztít, a másikon az államok önrendelkezési joga, amely nélkül a világ anarchiába süllyedne. A konzervatív gondolkodás egyik alapelve, hogy a rendet nem lehet rendetlenséggel megteremteni. A bűn elleni harcban is érvényes az arányosság, a jog és a legitimitás tisztelete. Az erő, ha nem kíséri erkölcsi felelősség, végül saját céljait ássa alá.

A kábítószer-probléma gyökere nem csupán a latin-amerikai kartellekben keresendő.

A kereslet mindig a fejlett világban volt a legerősebb — épp ott, ahol a jólét, a szabadság és az individualizmus bősége paradox módon üressé, céltalanná tette sokak életét. A drog nem egyszerűen élvezet vagy függőség kérdése. Kulturális tükör is: a nyugati ember menekülése a valóság elől, az identitás és közösség elvesztésének fájdalma. A dél-amerikai falvakban termelt kokain vagy heroin csak tünete annak a civilizációs repedésnek, amely a fogyasztói világot átszövi. A konzervatív gondolkodás nem a elsősorban a büntetésre, hanem a gyökerek megértésére törekszik. A rend alapja nemcsak a törvény, hanem a morális rend is: a család, a közösség, a hit, a munka és a felelősség tudata. Amíg ezek az alapok gyengék, a drog mindig utat talál — akár Venezuelában, akár New Yorkban, akár Budapesten.