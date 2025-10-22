Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bűnszervezetek titkosszolgálat drog Amerika Drogkutató Intézet harc venezuela hadsereg

A venezuelai drogháború és a felelősség kérdése

2025. október 22. 15:30

A drogháború nem pusztán katonai kérdés, hanem morális és kulturális is.

2025. október 22. 15:30
null
Téglásy Kristóf
Téglásy Kristóf
Drogkutató intézet

„A világ figyelme, legalábbis ami a drogharcot illeti, ismét Latin-Amerikára szegeződik.

 Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban katonai és hírszerzési műveletek sorozatába kezdett Venezuela partjai mentén, a kábítószer-kereskedelem elleni harc jelszavával. 

A hadműveletek — melyek során már több hajót, sőt tengeralattjárót megsemmisítettek — új fejezetet nyitnak a régió és Washington feszült kapcsolatában. De talán ennél is fontosabb kérdéseket vetnek fel arról, mit jelent ma a »drogháború«, hol húzódik a határ az önvédelem és a szuverenitás megsértése között, és hogy milyen eszközökkel lehet a bűn elleni harcot a civilizáció védelmének, nem pedig annak feladásának szolgálatába állítani.

A »drogháború« kifejezés az 1970-es évek Amerikájához kötődik, amikor Richard Nixon elnök hirdette meg a kábítószer elleni totális harcot. Az akkori cél kettős volt: a bűnözés visszaszorítása és a társadalmi rend helyreállítása. Az elmúlt évtizedek azonban bebizonyították, hogy a probléma nem pusztán rendészeti vagy egészségügyi természetű. A kábítószer-kereskedelem mögött politikai, gazdasági és kulturális összefüggések húzódnak — sőt, mára geopolitikai dimenziót is öltött.

 A 2020-as évek közepére Latin-Amerika egyre inkább olyan térséggé vált, ahol a drogkereskedelem nemcsak a maffiák ügye, hanem államok, hadseregek és titkosszolgálatok is belesodródtak a küzdelembe. 

Az Egyesült Államok friss műveletei, melyek közvetlenül Venezuela partjainál történtek, ezt a tendenciát viszik tovább — de immár a katonai logika eszközeivel. Washington hivatalos álláspontja szerint az akciók célja a kábítószer-szállítmányok megállítása, a bűnszervezetek logisztikai láncainak felszámolása és a nemzetközi biztonság védelme. A Fehér Ház közlései szerint az elfogott hajók, repülők és rejtett tengeri útvonalak nagy része a venezuelai partokról indul, vagy ott kap utánpótlást. A döntéshozók szerint a fellépés nem Venezuela ellen, hanem a drogkereskedelem ellen irányul. Ugyanakkor nehéz elválasztani a kettőt, hiszen Nicolás Maduro rendszere évek óta nemzetközi viták és szankciók célpontja, az Egyesült Államok pedig korábban is többször célzott arra, hogy a venezuelai elit egy része maga is érintett a csempészeti hálózatokban. A mostani lépések — hajók megsemmisítése, titkos műveletek engedélyezése, fokozott CIA-jelenlét a karibi térségben — ennek a stratégiai vonalnak a folytatásai. A kérdés az, meddig tartható fenn a kábítószer-ellenes hadviselés jogi és erkölcsi alapokon úgy, hogy közben ne sodródjon át egy szuverén ország elleni katonai akcióba.

A venezuelai kormány élesen reagált. Maduro elnök »be nem jelentett háborúnak« nevezte az amerikai beavatkozást, és katonai készültséget rendelt el a part menti térségekben. 

Diplomáciai tiltakozásokat nyújtott be az ENSZ-hez, és a Biztonsági Tanács rendkívüli ülését kérte. Jogászok és nemzetközi megfigyelők rámutatnak: az akciók jogi megítélése nem egyértelmű. Az Egyesült Államok a nemzetközi önvédelemre, illetve a »nemzetközi bűnszervezetek elleni fellépés« elvére hivatkozik, ám ezek az indokok a klasszikus nemzetközi jogban nem képeznek automatikus felhatalmazást katonai akciókra egy másik állam területén. A szuverenitás elvének megsértése mindig kényes ügy — különösen akkor, ha a cél valóban nemes: a drogkereskedelem visszaszorítása. A morális és politikai felelősség határvonalai itt elmosódnak: az egyik oldalon ott a bűn, amely milliókat pusztít, a másikon az államok önrendelkezési joga, amely nélkül a világ anarchiába süllyedne. A konzervatív gondolkodás egyik alapelve, hogy a rendet nem lehet rendetlenséggel megteremteni. A bűn elleni harcban is érvényes az arányosság, a jog és a legitimitás tisztelete. Az erő, ha nem kíséri erkölcsi felelősség, végül saját céljait ássa alá.

A kábítószer-probléma gyökere nem csupán a latin-amerikai kartellekben keresendő. 

A kereslet mindig a fejlett világban volt a legerősebb — épp ott, ahol a jólét, a szabadság és az individualizmus bősége paradox módon üressé, céltalanná tette sokak életét. A drog nem egyszerűen élvezet vagy függőség kérdése. Kulturális tükör is: a nyugati ember menekülése a valóság elől, az identitás és közösség elvesztésének fájdalma. A dél-amerikai falvakban termelt kokain vagy heroin csak tünete annak a civilizációs repedésnek, amely a fogyasztói világot átszövi. A konzervatív gondolkodás nem a elsősorban a büntetésre, hanem a gyökerek megértésére törekszik. A rend alapja nemcsak a törvény, hanem a morális rend is: a család, a közösség, a hit, a munka és a felelősség tudata. Amíg ezek az alapok gyengék, a drog mindig utat talál — akár Venezuelában, akár New Yorkban, akár Budapesten.

Az amerikai fellépés önmagában nem ördögtől való. Egy felelős nagyhatalomnak joga és kötelessége is, hogy megvédje polgárait a nemzetközi bűnözéstől. Az Egyesült Államok tengerpartjain évente tonnaszámra érkezik a dél-amerikai kábítószer, és az ebből származó halálesetek, családtragédiák, társadalmi költségek valósak. Ugyanakkor az erő alkalmazása — különösen külföldön — mindig erkölcsi próbatétel. Ha a műveletek titkosak, ha a célpontok megsemmisítése civil életeket követel, vagy ha a beavatkozás politikai nyomásgyakorlásként is értelmezhető, akkor a »harc a gonosz ellen« könnyen válhat önmaga karikatúrájává. A határozottság nem egyenlő a vak elszántsággal. A konzervatív szemlélet számára a mérték, a fegyelem és az erkölcsi önkorlátozás ugyanolyan erény, mint a bátorság. Egy háborút — még ha »drogháborúnak« nevezik is — csak akkor lehet megnyerni, ha nem veszítjük el közben azokat az értékeket, amelyekért elvileg küzdünk.

A venezuelai helyzetet nem lehet elszigetelten vizsgálni. 

A régióban Brazília, Kolumbia, Peru és Mexikó is saját küzdelmét vívja a bűnszervezetekkel. A kartellek mára olyan mértékben beépültek a helyi gazdaságokba és politikai rendszerekbe, hogy szinte párhuzamos államokat hoztak létre. Ebbe a közegbe lépett be az Egyesült Államok, amely saját határain belül már nem tudja kezelni a drogprobléma társadalmi következményeit.

A drogháború tehát nem pusztán katonai kérdés, hanem morális és kulturális is. 

A Nyugat — és benne Amerika — akkor tud hiteles lenni a drogellenes küzdelemben, ha saját társadalmaiban is helyreállítja azokat az értékeket, amelyeket a drog lerombol: a családot, a közösségi szolidaritást, a hitet, a rend iránti tiszteletet. Az erő önmagában nem elég. A modern világ túlságosan hozzászokott ahhoz, hogy minden problémát technológiával, pénzzel vagy fegyverrel oldjon meg. A drog elleni harc azonban lelki és kulturális kérdés is. Nem lehet bombákkal megszüntetni a hiányérzetet, amely a függőség gyökerében rejlik. Egy valóban konzervatív megoldás ott kezdődik, ahol a politika véget ér: a családban, az iskolában, a közösségben. Ott, ahol az ember megtanulja, hogy az életnek értelme van, hogy a fájdalmat nem kell elnyomni, hanem fel kell dolgozni, és hogy a szabadság csak felelősséggel együtt létezik.

Ezt is ajánljuk a témában

A venezuelai drogháború figyelmeztetés is lehet mindannyiunk számára. A civilizáció akkor őrzi meg önmagát, ha nem hagyja, hogy a bűn és a káosz átvegye az irányítást, de közben nem is válik saját tükörképévé — hideg, gépies, érzéketlen erőgépezetté. A konzervatív politika lényege mindig az volt, hogy a rendet és az igazságot együtt lássa: nem az egyik a másik ellen, hanem a kettő egymást erősítve. A drogháború valódi tétje nem csupán az, ki uralja a karibi tengert vagy a dél-amerikai kikötőket, hanem az, meg tudja-e őrizni az emberiség az erkölcsi rend iránti hitet. Az amerikai beavatkozásnak lehetnek rövid távú eredményei — kevesebb drogszállítmány, meggyengült kartellek, ideiglenes biztonságérzet. De a hosszú távú győzelem csak akkor jöhet el, ha a társadalmak — mind Északon, mind Délen — újra felfedezik, hogy a szabadság nem korlátlanság, a jólét nem öncél, és a rend nem ellenség, hanem az élet feltétele.

Mert a gonosz legyőzéséhez nem elég a hatalom: hit, mérték és emberi tartás is kell.”

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI, Federico PARRA / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!