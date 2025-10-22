Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
J D Vance tűzszünet Hamász gázai övezet

J. D. Vance: A tűzszünet máris jobban alakul, mint vártuk

2025. október 22. 15:13

Mindkét fél, vagyis az izraeliek és a Hamász is hajlandó volt a kisebb összecsapások után visszavonulni, értékelt az amerikai alelnök.

2025. október 22. 15:13
null

Noha a tűzszünet után vasárnap kiújult harcok és kölcsönös vádaskodás tette próbára, de mind Izrael, mind a Hamász kijelentette, hogy elkötelezett a megállapodás mellett, amit J. D. Vance alelnök és más amerikai küldöttek is optimistán értékeltek kedden izraeli látogatásuk során.

Trump második embere az Euronews szerint még azt is mondta: bár az elmúlt napokban voltak erőszakhullámok, de az október 10-ével megkötött tűzszünet „jobban halad, mint amire számítottam” az Izrael és a Hamász közötti kétéves háború után, ugyanakkor hozzáfűzte: ha a Hamász nem működik együtt, elpusztítják.

A Trump-adminisztráció közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff hozzátette, hogy azt a szintet is meghaladták ezzel, amit eddig reméltek.

Jared Kushner, Donald Trump elnök veje, nem mellesleg a megállapodás egyik kidolgozója arról beszélt, nagyon összetett dolog két év háborúskodás után elindulni a béke irányába, Vance maga pedig türelmet kért az elhunyt túszok maradványainak további felkutatásához.

Hogy Gáza sorsa mi lesz, ezt még senki sem tudja, az alelnök szerint ezzel ráérnek akkor törődni, ha a viszonylagos biztonságot már megteremtették. Ezt azonban nem amerikai katonák bevetésével tervezik szavatolni, ezt is egyértelművé tette, hanem egy nemzetközi biztonsági erő keretein belül, amelynek része lehet Törökország, Indonézia, Jordánia, a németek, a britek és a dánok – legalábbis ezek zászlói voltak ott a színpadon, ahol Vance beszélt.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindeközben végre eljuthatott a küldött segély is Gázába, ötszázasával érkeztek naponta a teherautók – szükség is van erre, mert a tűzszünet után kitört villongások miatt megint az egekbe szöktek az élelmiszerárak az övezetben, más kérdés, hogy a segélyek ellopásának tényét a szervezetek is elismerték.

Nyitókép: Légi felvétel a Gázai övezet egyik menekülttáboráról, Bureidzsről 
Forrás: Ashraf Amra / Anadolu via AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aacius
2025. október 22. 15:23
Tehát a Hamas teljesen sarokba szorítva várhatja, hogy Izrael mikor talál okot a folytatásra. Nem mintha szimpatizálnék a Hamas-al, de az egész egy nagyszerű ürügy a palesztinok elüldözésére. A mostani villongás is brutálisan aránytalan Izraeli választ tartalmazott.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!