J. D. Vance: A tűzszünet máris jobban alakul, mint vártuk

Noha a tűzszünet után vasárnap kiújult harcok és kölcsönös vádaskodás tette próbára, de mind Izrael, mind a Hamász kijelentette, hogy elkötelezett a megállapodás mellett, amit J. D. Vance alelnök és más amerikai küldöttek is optimistán értékeltek kedden izraeli látogatásuk során.

Trump második embere az Euronews szerint még azt is mondta: bár az elmúlt napokban voltak erőszakhullámok, de az október 10-ével megkötött tűzszünet „jobban halad, mint amire számítottam” az Izrael és a Hamász közötti kétéves háború után, ugyanakkor hozzáfűzte: ha a Hamász nem működik együtt, elpusztítják.

A Trump-adminisztráció közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff hozzátette, hogy azt a szintet is meghaladták ezzel, amit eddig reméltek.

Jared Kushner, Donald Trump elnök veje, nem mellesleg a megállapodás egyik kidolgozója arról beszélt, nagyon összetett dolog két év háborúskodás után elindulni a béke irányába, Vance maga pedig türelmet kért az elhunyt túszok maradványainak további felkutatásához.

Hogy Gáza sorsa mi lesz, ezt még senki sem tudja, az alelnök szerint ezzel ráérnek akkor törődni, ha a viszonylagos biztonságot már megteremtették. Ezt azonban nem amerikai katonák bevetésével tervezik szavatolni, ezt is egyértelművé tette, hanem egy nemzetközi biztonsági erő keretein belül, amelynek része lehet Törökország, Indonézia, Jordánia, a németek, a britek és a dánok – legalábbis ezek zászlói voltak ott a színpadon, ahol Vance beszélt.