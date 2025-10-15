Elképesztő összegbe kerülhet Gáza újjáépítése: Európa már be is jelentkezett

Egy arab hírügynökség felmérte, mekkora költségekkel járhat a Gázai övezet infrastruktúrájának és épületeinek újjáépítése. A jelentés szerint a keletkezett károk értéke meghaladja a 100 milliárd eurót. Az Európai Unió már jelezte, hogy hajlandó átvállalni a költségek egy részét, valamint szerepet vállalna a nemzetközi segítségnyújtás koordinálásában is.

Európa a tárgyalásokon és Gáza újjáépítésében is vezető szerepet szeretne

Forrás: Yoan VALAT / POOL / AFP

Az Aram News nevű arab hírportál szerdán közölt jelentésében részletesen bemutatta, hogy mekkorára becsülik a Gázai övezetben keletkezett anyagi károkat, illetve mennyi időbe telhet a térség újjáépítése.

A jelentésben megszólaló szakértők szerint már önmagában a romok eltakarítása eltarthat 10–15.

Hozzáteszik azonban, hogy ha Izrael fenntartja a nehézgépek behozatalára vonatkozó korlátozásokat, akkor az összes lakóépület helyreállítása akár nyolcvan évbe is telhet.