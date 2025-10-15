Ft
10. 15.
szerda
Gázai övezet Franciaország Izrael EU Európai Unió

Elképesztő összegbe kerülhet Gáza újjáépítése: Európa már be is jelentkezett

2025. október 15. 20:34

Több mint 100 milliárd euróba, és akár 80 évbe is telhet a Gázai övezet teljes újjáépítése.

2025. október 15. 20:34
null

Egy arab hírügynökség felmérte, mekkora költségekkel járhat a Gázai övezet infrastruktúrájának és épületeinek újjáépítése. A jelentés szerint a keletkezett károk értéke meghaladja a 100 milliárd eurót. Az Európai Unió már jelezte, hogy hajlandó átvállalni a költségek egy részét, valamint szerepet vállalna a nemzetközi segítségnyújtás koordinálásában is.

újjáépítés
Európa a tárgyalásokon és Gáza újjáépítésében is vezető szerepet szeretne
Forrás: Yoan VALAT / POOL / AFP

Az Aram News nevű arab hírportál szerdán közölt jelentésében részletesen bemutatta, hogy mekkorára becsülik a Gázai övezetben keletkezett anyagi károkat, illetve mennyi időbe telhet a térség újjáépítése.

A jelentésben megszólaló szakértők szerint már önmagában a romok eltakarítása eltarthat 10–15.

 Hozzáteszik azonban, hogy ha Izrael fenntartja a nehézgépek behozatalára vonatkozó korlátozásokat, akkor az összes lakóépület helyreállítása akár nyolcvan évbe is telhet.

A jelenlegi becslések szerint mintegy 60 millió tonna törmeléket kell eltávolítani az övezetből, melynek egy része fel nem robbant lőszereket is tartalmaz. A takarítás várható költségét 1,2 milliárd dollárra becsülik. A jelentés szerint mintegy 300 ezer lakóépület semmisült meg, ami Gáza teljes lakásállományának 60 százalékát jelenti.

Diplomáciai egyeztetések az újjáépítésről és a politikai jövőről

Az Aram News által idézett arab diplomaták megerősítették, hogy a sharm el-sheikh-i nemzetközi találkozót követően azonnal megkezdődtek az egyeztetések a közel-keleti és európai vezetők között Gáza jövőjéről. A további tárgyalások középpontjában 

az újjáépítés finanszírozása és megvalósítása, valamint a térség békéjének és stabilitásának biztosítása áll.

 A cél, hogy a Hamász eltávolítása után egy stabil, nemzetközileg elfogadott kormányzati struktúra vegye át az irányítást az övezetben.

Európa vezető szerepet vállalna az újjáépítésben

A Jewish News Syndicate szerint az Európai Unió – különösen Franciaország – vezető szerepre törekszik Gáza újjáépítésében. A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot múlt csütörtökön találkozót hívott össze, amelyen több európai és közel-keleti külügyminiszter vett részt. A felek megállapodtak abban, hogy továbbra is anyagi támogatást nyújtanak a palesztin hatóságoknak.

Az EU vállalta, hogy 2027-ig évente 400 millió euróval támogatja a palesztinokat, feltéve, hogy teljesítik az uniós feltételeket, és nem juttatnak további pénzeket terrorszervezeteknek. 

Franciaország szerint ezek a feltételek már teljesültek, Izrael viszont ezt cáfolja, és azt állítja, hogy a kifizetések továbbra is folytatódnak, csupán új módszerekkel.

Összességében az Európai Unió nagyjából másfél milliárd eurós támogatást nyújt Palesztinának 2027-ig, amivel a legnagyobb nemzetközi donor szerepét tölti be.  Az Európai Bizottság alelnöke, Kaja Kallas szerint ez feljogosítja az EU-t arra, hogy kulcsszerepet játsszon a háborút lezáró és Gáza újjáépítéséről szóló tárgyalásokon.

Nyitókép: Doaa Albaz / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

patópál
2025. október 15. 22:30 Szerkesztve
Újjáépíteni? Mi a töknek? Legközelebb megint rájön valamelyik félre az ötperc, aztán indul minden elölről. Az adómból egy büdös vasat nem szeretnék ott látni.
Interista
2025. október 15. 22:21
Építőipari vállalatoknak aranybánya. Sok vállalkozás szedheti meg magát. Rengeteg pénz, hosszabb időintervallum. Ukrajnára ez hatványozottan igaz. Még nagyobb terület, több rom.
Burg_kastL71-C
2025. október 15. 22:11 Szerkesztve
Biztos ami biztos, az alapoknál kell ugye kezdeni, először a tengervíz beszivattyúzásával. Nem saját ötlet, ott találták ki a legelején. Azt mondták por, alagút ellen mindre jó. Már hogy nyugodtan lehessen építkezni. Mindig az első gondolat a legjobb.
OneiroNauta
2025. október 15. 22:09
Még véletlenül se az európaiakra költsék azt a pénzt, hiszen itt minden rendben van...
