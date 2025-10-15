Elképesztő összegbe kerülhet Gáza újjáépítése: Európa már be is jelentkezett

Békekonferencia: Orbán Viktor egyiptomi szerepe egyedülálló volt
Jelzésértékű, hogy az uniós intézményrendszerből egyedül az Európai Tanács elnökét hívták meg. Ki, miért vett részt az egyiptomi békecsúcson?
Több mint 100 milliárd euróba, és akár 80 évbe is telhet a Gázai övezet teljes újjáépítése.
Egy arab hírügynökség felmérte, mekkora költségekkel járhat a Gázai övezet infrastruktúrájának és épületeinek újjáépítése. A jelentés szerint a keletkezett károk értéke meghaladja a 100 milliárd eurót. Az Európai Unió már jelezte, hogy hajlandó átvállalni a költségek egy részét, valamint szerepet vállalna a nemzetközi segítségnyújtás koordinálásában is.
Az Aram News nevű arab hírportál szerdán közölt jelentésében részletesen bemutatta, hogy mekkorára becsülik a Gázai övezetben keletkezett anyagi károkat, illetve mennyi időbe telhet a térség újjáépítése.
A jelentésben megszólaló szakértők szerint már önmagában a romok eltakarítása eltarthat 10–15.
Hozzáteszik azonban, hogy ha Izrael fenntartja a nehézgépek behozatalára vonatkozó korlátozásokat, akkor az összes lakóépület helyreállítása akár nyolcvan évbe is telhet.
A jelenlegi becslések szerint mintegy 60 millió tonna törmeléket kell eltávolítani az övezetből, melynek egy része fel nem robbant lőszereket is tartalmaz. A takarítás várható költségét 1,2 milliárd dollárra becsülik. A jelentés szerint mintegy 300 ezer lakóépület semmisült meg, ami Gáza teljes lakásállományának 60 százalékát jelenti.
Az Aram News által idézett arab diplomaták megerősítették, hogy a sharm el-sheikh-i nemzetközi találkozót követően azonnal megkezdődtek az egyeztetések a közel-keleti és európai vezetők között Gáza jövőjéről. A további tárgyalások középpontjában
az újjáépítés finanszírozása és megvalósítása, valamint a térség békéjének és stabilitásának biztosítása áll.
A cél, hogy a Hamász eltávolítása után egy stabil, nemzetközileg elfogadott kormányzati struktúra vegye át az irányítást az övezetben.
A Jewish News Syndicate szerint az Európai Unió – különösen Franciaország – vezető szerepre törekszik Gáza újjáépítésében. A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot múlt csütörtökön találkozót hívott össze, amelyen több európai és közel-keleti külügyminiszter vett részt. A felek megállapodtak abban, hogy továbbra is anyagi támogatást nyújtanak a palesztin hatóságoknak.
Az EU vállalta, hogy 2027-ig évente 400 millió euróval támogatja a palesztinokat, feltéve, hogy teljesítik az uniós feltételeket, és nem juttatnak további pénzeket terrorszervezeteknek.
Franciaország szerint ezek a feltételek már teljesültek, Izrael viszont ezt cáfolja, és azt állítja, hogy a kifizetések továbbra is folytatódnak, csupán új módszerekkel.
Összességében az Európai Unió nagyjából másfél milliárd eurós támogatást nyújt Palesztinának 2027-ig, amivel a legnagyobb nemzetközi donor szerepét tölti be. Az Európai Bizottság alelnöke, Kaja Kallas szerint ez feljogosítja az EU-t arra, hogy kulcsszerepet játsszon a háborút lezáró és Gáza újjáépítéséről szóló tárgyalásokon.
