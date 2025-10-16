A románok buktatták le Cseh Katalint: teljesen kikelt magából, miután uniós forrásokhoz jutott Magyarország

Az Európai Parlament jogi úton támadta meg az Európai Bizottság döntését, amely 2023 decemberében részben felszabadította a Magyarországnak járó uniós forrásokat – emlékeztetett az Evenimentul Zilei.

A román lap arról is beszámolt, hogy

Cseh Katalin EP-képviselő szerint a Bizottság ezzel „eladta az EU értékeit”,

mivel a döntés időzítése egybeesett Orbán Viktor miniszterelnök ukrajnai támogatásról szóló tárgyalásokhoz való hozzájárulásával. A Bizottság jogászai és Fehér Miklós Zoltán, a magyar kormány képviselője hangsúlyozták: alapos jogi elemzés előzte meg a döntést, míg Bernd Martenczuk bizottsági ügyvéd szerint nem sérült a bírósági függetlenség.