liberális Cseh Katalin Magyarország Európai Parlament Orbán Viktor uniós források Európai Bizottság Európai Unió baloldal

A románok buktatták le Cseh Katalint: teljesen kikelt magából, miután uniós forrásokhoz jutott Magyarország

2025. október 16. 16:37

A liberális EP-képviselő szerint a Bizottság ezzel „eladta az EU értékeit”.

2025. október 16. 16:37
null

Az Európai Parlament jogi úton támadta meg az Európai Bizottság döntését, amely 2023 decemberében részben felszabadította a Magyarországnak járó uniós forrásokat – emlékeztetett az Evenimentul Zilei.

A román lap arról is beszámolt, hogy

Cseh Katalin EP-képviselő szerint a Bizottság ezzel „eladta az EU értékeit”,

mivel a döntés időzítése egybeesett Orbán Viktor miniszterelnök ukrajnai támogatásról szóló tárgyalásokhoz való hozzájárulásával. A Bizottság jogászai és Fehér Miklós Zoltán, a magyar kormány képviselője hangsúlyozták: alapos jogi elemzés előzte meg a döntést, míg Bernd Martenczuk bizottsági ügyvéd szerint nem sérült a bírósági függetlenség.

A végső ítélet precedenst teremthet az uniós források feltételhez kötött elosztásában.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Facebook

Zsolt75
2025. október 16. 17:10
Ukrajnában már megfosztották volna az állampolgárságától. Is.
madre79
2025. október 16. 16:58
Ki kell tiltani az országból!
borsos-2
2025. október 16. 16:56
Nagyon hiányzik egy hazaárulási törvény.....
filemon
2025. október 16. 16:54
Hol áll már ennek a vihogó kurva cégének a vizsgálata ?
