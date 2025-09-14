Zelenszkij megnevezte a leghatékonyabb csapást, ami Moszkvának is fájhat

A leghatékonyabb szankciók, azok a szankciók, amelyek a leggyorsabban hatnak, ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek”

– fejtegette az ukrán elnök az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán.

Szerinte ezek a támadások fájdalmasak Oroszország számára és kihatnak az orosz hadvezetésre is. Úgy vélte, a csapások „jelentősen korlátozták az orosz olajipart, ami jelentős korlátokat szab a háborúnak is”. Ukrajna legutóbb a Szentpétervártól 110 kilométerre délkeletre található Kirisi város olajfinomítóját támadta.