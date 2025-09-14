Zelenszkij megnevezte a leghatékonyabb csapást, ami Moszkvának is fájhat

Az ukránok megtámadták az egyik legfontosabb orosz olajfinomítót
Nemcsak az oroszok állítják, az ukránok is megerősítették a támadás tényét. Igaz, a két fél abban már nem ért egyet, mennyire volt sikeres az akció.
Az ukrán elnök szerint ezek a támadások kihatnak az orosz hadvezetésre is.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében a drónok szerepét emelte ki Ukrajna védelme szempontjából, egyben pedig hazája segítségét ajánlotta a NATO-nak az orosz pilóta nélküli repülőeszközök elhárításában.
A leghatékonyabb szankciók, azok a szankciók, amelyek a leggyorsabban hatnak, ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek”
– fejtegette az ukrán elnök az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán.
Szerinte ezek a támadások fájdalmasak Oroszország számára és kihatnak az orosz hadvezetésre is. Úgy vélte, a csapások „jelentősen korlátozták az orosz olajipart, ami jelentős korlátokat szab a háborúnak is”. Ukrajna legutóbb a Szentpétervártól 110 kilométerre délkeletre található Kirisi város olajfinomítóját támadta.
Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val, miután a napokban orosz pilóta nélküli repülőeszközök sértették meg Lengyelország, illetve Románia légterét.
A vezérkari főnök kiemelte, hogy Ukrajna szándékosan csökkentheti a mobilkommunikáció minőségét az orosz dróntámadások során.
Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban. Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli”
– mondta. Hozzátette, hogy a NATO-nak ugyan hatékony elhárító fegyverei vannak, de Ukrajna „jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat” fejlesztett ki.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko