09. 14.
vasárnap
háború NATO Ukrajna drón

Zelenszkij megnevezte a leghatékonyabb csapást, ami Moszkvának is fájhat

2025. szeptember 14. 21:31

Az ukrán elnök szerint ezek a támadások kihatnak az orosz hadvezetésre is.

2025. szeptember 14. 21:31
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében a drónok szerepét emelte ki Ukrajna védelme szempontjából, egyben pedig hazája segítségét ajánlotta a NATO-nak az orosz pilóta nélküli repülőeszközök elhárításában.

A leghatékonyabb szankciók, azok a szankciók, amelyek a leggyorsabban hatnak, ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek”

– fejtegette az ukrán elnök az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán.

Szerinte ezek a támadások fájdalmasak Oroszország számára és kihatnak az orosz hadvezetésre is. Úgy vélte, a csapások „jelentősen korlátozták az orosz olajipart, ami jelentős korlátokat szab a háborúnak is”. Ukrajna legutóbb a Szentpétervártól 110 kilométerre délkeletre található Kirisi város olajfinomítóját támadta.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val, miután a napokban orosz pilóta nélküli repülőeszközök sértették meg Lengyelország, illetve Románia légterét.

Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban. Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli”

– mondta. Hozzátette, hogy a NATO-nak ugyan hatékony elhárító fegyverei vannak, de Ukrajna „jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat” fejlesztett ki.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

pandalala
2025. szeptember 14. 22:30
mint a cigány, meg a lova .... .... ejj, ejj, megdöglött a ló, pedig lett volna még jó néhány ötletem .. :-(( átlátszó vagy, Zselé .... :-D :-((
bondavary
2025. szeptember 14. 22:05
Az oroszok még nem vetették be minden képességüket. Trump ezzel tisztában lehet, ezért egyezne meg Putyinnal, de mivel az EU keresztbe tesz minden békére irányuló törekvésnek, kellemetlen helyzetbe került. Egyet tehetne, nem adna el fegyvert az EU-nak úgy, hogy azt tovább adják az ukránoknak. Plusz megszünteti az ukránok műholdas támogatását. Ezt viszont valószínűleg saját pártja sem támogatná a kellő mértékben.
fintaj-2
2025. szeptember 14. 22:01
Lefordítom. "Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban." Jöhetnek ezzel a lopakodó módszerrel a NATO országok csapatai un. kiképzésre, valójában drónelhárításra Ukrajnába.
europész
2025. szeptember 14. 21:43
Az ukran tevekenysegtol az orosz hadvezetes mar reg kidolgozta a megfelelo csapas sorozatot,hogy kiiktassa ezt a hoborgo ripacsot. Nem tudni Putyin mikor bolint ra.De elobb utobb bolintani fog.
