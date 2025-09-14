Ft
háború Kirishinefteorgsintez SNGS MM olajfinomító Surgutneftegaz Oroszország

Az ukránok megtámadták az egyik legfontosabb orosz olajfinomítót

2025. szeptember 14. 20:11

Nemcsak az oroszok állítják, az ukránok is megerősítették a támadás tényét. Igaz, a két fél abban már nem ért egyet, mennyire volt sikeres az akció.

2025. szeptember 14. 20:11
Ukrajna legalább 361 drónnal nagy támadást indított Oroszország ellen az éjszaka folyamán, ami rövid ideig tartó tüzet okozott Oroszország északnyugati részén található hatalmas Kirishi olajfinomítóban – közölték vasárnap orosz tisztviselők a Reuters hírügynökség szerint. Sérültekről nem számoltak be.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz légvédelmi rendszerek legalább 361 drónt lőttek le, köztük négy irányított légibombát és egy amerikai gyártmányú HIMARS rakétát. 

A minisztérium nem közölt részleteket a támadások helyszínéről.

Az orosz hatóságok szerint az ukrán drónok támadásainak célpontjai között volt a Surgutneftegaz (SNGS.MM) Kirishinefteorgsintez finomítója is, amely Oroszország két legnagyobb finomítója közé tartozik.

Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi régió kormányzója elmondta, hogy három drón semmisült meg a Kirishi térségben, és hogy a lezuhant roncsok által okozott tüzet eloltották. Hozzátette, hogy senki sem sérült meg.

Ukrajna drónparancsnoksága megerősítette, hogy megtámadta a finomítót, és kijelentette, hogy „sikeres csapást mért”.

A Reuters nem tudta azonnal ellenőrizni a finomítóban okozott károk mértékét, ha egyáltalán voltak ilyenek.

Kirishi évente körülbelül 17,7 millió tonna (napi 355 000 hordó) orosz nyersolajat finomít, ami az ország teljes termelésének 6,4 sz teszi ki.

A nyitókép illusztráció (Fotó: TED ALJIBE / AFP) 
 

lemez
2025. szeptember 14. 21:09
Ursula 500 millio euros hitelt ad az uki náciknak energia vásárlásra.Honnan van ez a pénz?Nem ag europai országok jólétéért kellenne valamit tenni?Mit akarnak ezek ukranával.Odaköltözik az ep.Miböl fizetik a hitelt mikor az eddiigeket sem tudják megmondták.
Válasz erre
1
1
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 14. 20:58
»csalodtamafideszben 2025. szeptember 14. 20:38 Le kell válni az orosz forrásról, mert ami ott megy, az teljes káosz. « Szerencsére ott vagy te, hogy megszakértsd! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 14. 20:57
Nem ízlett az olaj a zukránoknak. Bosszúból végeztek a finomítóval.
Válasz erre
1
0
Treeoflife
•••
2025. szeptember 14. 20:49 Szerkesztve
Eljött az ideje, hogy Putyin végre elnémítja a zöld szörnyeteget - hacsak Trump felé is nem tett ígéretet a megkímélésére. Remélem, hogy nem, mivel az azt igazolná, Trump is "csak" szerepet játszik. Ha nem tesz ellene, a sajátjai fognak Putyin ellen fellépni - talán valamelyik következő támadás után, ha az valóban sikeres lesz.
Válasz erre
9
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!