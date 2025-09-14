Az ukránok megtámadták az egyik legfontosabb orosz olajfinomítót

Ukrajna legalább 361 drónnal nagy támadást indított Oroszország ellen az éjszaka folyamán, ami rövid ideig tartó tüzet okozott Oroszország északnyugati részén található hatalmas Kirishi olajfinomítóban – közölték vasárnap orosz tisztviselők a Reuters hírügynökség szerint. Sérültekről nem számoltak be.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz légvédelmi rendszerek legalább 361 drónt lőttek le, köztük négy irányított légibombát és egy amerikai gyártmányú HIMARS rakétát.

A minisztérium nem közölt részleteket a támadások helyszínéről.

Az orosz hatóságok szerint az ukrán drónok támadásainak célpontjai között volt a Surgutneftegaz (SNGS.MM) Kirishinefteorgsintez finomítója is, amely Oroszország két legnagyobb finomítója közé tartozik.

Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi régió kormányzója elmondta, hogy három drón semmisült meg a Kirishi térségben, és hogy a lezuhant roncsok által okozott tüzet eloltották. Hozzátette, hogy senki sem sérült meg.