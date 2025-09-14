Orosz–ukrán háború: hatásos trükköt lepleztek le az ukránok az orosz drónokkal szemben

Ukrajna szándékosan csökkentheti a mobilkommunikáció minőségét az orosz dróntámadások során, hogy megakadályozza, hogy a hálózatokat a csapások koordinálására használják – idézte a Reuters vasárnapi cikkében, Andrij Hnatov vezérkari főnököt, amelyet a Portfolio szemlézett.

A cikk megemlíti: három és fél éve tart a háború, és Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta az Ukrajna elleni dróntámadásokat, fejleszti technológiáját és növeli a bevetett drónok számát, hogy maximalizálja a stratégiai célpontok és a kulcsfontosságú infrastruktúra károsítását.