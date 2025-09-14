Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Oroszország drón Reuters

Orosz–ukrán háború: hatásos trükköt lepleztek le az ukránok az orosz drónokkal szemben

2025. szeptember 14. 18:25

A vezérkari főnök kiemelte, hogy Ukrajna szándékosan csökkentheti a mobilkommunikáció minőségét az orosz dróntámadások során.

2025. szeptember 14. 18:25
null

Ukrajna szándékosan csökkentheti a mobilkommunikáció minőségét az orosz dróntámadások során, hogy megakadályozza, hogy a hálózatokat a csapások koordinálására használják – idézte a Reuters vasárnapi cikkében, Andrij Hnatov vezérkari főnököt, amelyet a Portfolio szemlézett.

A cikk megemlíti: három és fél éve tart a háború, és Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta az Ukrajna elleni dróntámadásokat, fejleszti technológiáját és növeli a bevetett drónok számát, hogy maximalizálja a stratégiai célpontok és a kulcsfontosságú infrastruktúra károsítását.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez nem a mobilkommunikáció megszakítását jelenti, hanem inkább a kommunikáció minőségének korlátozását bizonyos területeken, például a 4G és 5G kommunikáció korlátozását”

– fogalmazta meg gondolatait Hnatov a Novyny Live ukrán online videócsatornának.

A vezérkari főnök végül leszögezte, hogy „így a pilóta nélküli légi járműveiken használt modemek nem tudnak hozzáférni a kommunikációs szolgáltatóink internetéhez.”

A helyi média beszámolói szerint a nagysebességű mobilinternet leállításának a képeket továbbító kamerákkal felszerelt drónok elleni küzdelem miatt van értelme, amelyek működéséhez 4G kapcsolatra van szükség.

A cikk emlékeztet, hogy Oroszország a háború alatt gyakran rendelt el mobilinternet leállítást, hogy megzavarja az ukrán dróntámadásokat.

A nyitókép illusztráció. Forrás: Pixabay

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dzsini75
2025. szeptember 14. 19:07
Az oroszok az ukrán drónok észlelésekor lekapcsolják a mobilnetet….. Már egy jó ideje…… Az ukránok megint feltalálták, hogy a tyúkszar nem robban…… 🤡🤡🤡
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. szeptember 14. 19:05
Hülyeség!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. szeptember 14. 18:55
Zselenszkij és rezsimje valamint az EU vezetése a probléma és a béke gátja. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Ki hiszi el, hogy Zselenszkij és az EU békét akar? Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
0
0
nakatomi
2025. szeptember 14. 18:52
"hatásos trükköt lepleztek le az ukránok" A szokásos ostoba címadás. Nincs szó semmiféle trükkről. Pláne annak leleplezéséről Mint a cikk legvégén olvasható, az oroszok is le szokták kapcsolni a netet, vagy csökkentik a szolgáltatás minőségét, amikor az ukrán drónok támadják pl. a Krímet. Csupán annyi történt, hogy mostantól az ukránok is alkalmazni fogják ezt az egyszerű eljárást.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!