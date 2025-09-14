Kiszivárgott Zelenszkij Magyarország elleni terve: mindenre felkészülhetett Ukrajna
A legrosszabbra számít a szerb sajtó.
A vezérkari főnök kiemelte, hogy Ukrajna szándékosan csökkentheti a mobilkommunikáció minőségét az orosz dróntámadások során.
Ukrajna szándékosan csökkentheti a mobilkommunikáció minőségét az orosz dróntámadások során, hogy megakadályozza, hogy a hálózatokat a csapások koordinálására használják – idézte a Reuters vasárnapi cikkében, Andrij Hnatov vezérkari főnököt, amelyet a Portfolio szemlézett.
A cikk megemlíti: három és fél éve tart a háború, és Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta az Ukrajna elleni dróntámadásokat, fejleszti technológiáját és növeli a bevetett drónok számát, hogy maximalizálja a stratégiai célpontok és a kulcsfontosságú infrastruktúra károsítását.
Ez nem a mobilkommunikáció megszakítását jelenti, hanem inkább a kommunikáció minőségének korlátozását bizonyos területeken, például a 4G és 5G kommunikáció korlátozását”
– fogalmazta meg gondolatait Hnatov a Novyny Live ukrán online videócsatornának.
A vezérkari főnök végül leszögezte, hogy „így a pilóta nélküli légi járműveiken használt modemek nem tudnak hozzáférni a kommunikációs szolgáltatóink internetéhez.”
A helyi média beszámolói szerint a nagysebességű mobilinternet leállításának a képeket továbbító kamerákkal felszerelt drónok elleni küzdelem miatt van értelme, amelyek működéséhez 4G kapcsolatra van szükség.
A cikk emlékeztet, hogy Oroszország a háború alatt gyakran rendelt el mobilinternet leállítást, hogy megzavarja az ukrán dróntámadásokat.
