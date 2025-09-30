Ft
09. 30.
kedd
Ukrajna Oroszország Donald Trump fegyverzet hadsereg

Ukrajna nem mindennapi fenyegetést küldött Putyinéknak: „Mostantól nincs biztonságos hely Oroszországban”

2025. szeptember 30. 07:05

Kijev olyan ösvényre lépett, aminek nem látja a végét. Kérdés, hogy az oroszok meglépik-e, amit eddig nem.

2025. szeptember 30. 07:05
null

Az Ukrinform arról ír, hogy „Oroszországnak tudomásul kell vennie, hma és a jövőben sem lesz számukra semmilyen biztonságos hely, és hogy az ukrán fegyverzet és az ukrán hadsereg eléri bármely katonai létesítményt a területükön. 

Mi már bebizonyítottuk, milyen hatalmas az ukrán fegyverek ereje”

 – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

A tárcavezető Keith Kellogg amerikai különmegbízott szavaira reagált, írják, miszerint 

Donald Trump elnök engedélyezte Ukrajna nagy hatótávolságú csapásait Oroszország ellen. 

A miniszter úgy véli, Kijev az ENSZ Alapokmányának 51. cikkében foglalt önvédelemhez való jog alapján védi függetlenségét.

Nyitókép: AFP/Genya Savilov

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

august
2025. szeptember 30. 09:39
optimista-2 2025. szeptember 30. 07:57 Az oroszok eddig simogattak csak. Micsoda rakétázás az, ahol 4 sebesült keletkezik a LEHULLÓ daraboktól ? ----------- Éppen a Belgorodi rakétázás után derült ki, hogy Harkovból lövik ki az ukránok a rakétéikat, a lakott területek -házai közé telepített rakétavetőkkel.
Válasz erre
3
0
august
2025. szeptember 30. 09:28
Az USA, -most fogalmazzunk kissé kíméletesen, - elképesztő módon játssza a kettős játékot. Ugyanis a NATO-ban mint tudjuk vezető KATONAI szerepet játszik, katonai logisztikával, műholdakkal és a hírszerzés területén is. Amúgy azt is mondhatjuk, hogy a NATO-ban az amerikai fegyverlobbi vezérkara ül, és az USA elnöke meg megpróbál független béketeremtőként föllépni, azonban a fegyverlobbi kiszolgálásaként pusztító nagyhatótávú fegyverekkel látja el az egyik harcoló felet. Tényleg nem is értem, hogyan lehet "béketeremtőként" föllépni, amikor fegyverekkel látja el, vagyis gazdasági haszna származik a háború folytatásából. Vagyis nyilvánvalóan nem értdekelt a harcok beszüntetésében, -gazdaságilag sem. Lehet ezt a kettősséget egy darabig játszani, de csak az első amerikai cirkálórakéta orosz földre érkezéséig, szerintem. Ugyanis ahhoz az USA NATO beli logisztikai és katonai támogatása szükséges, vagyis a béketeremtésük ettől a pillanattól válik hiteltelenné.
Válasz erre
2
0
petronius50
2025. szeptember 30. 08:58
Az erőviszonyokkal a legcsekélyebb szinten sem tisztában levőkis zöld takony eddig csak köpködte a medvét, most már kövekkel dobálja. Előbb-utóbb elfogy a medve látszólag hatalmas mértékű türelme és jön a pofon. Nem fogadnék túl nagy tétekben a hosszú életére...
Válasz erre
5
1
figyellek-4
2025. szeptember 30. 08:53
Tízszer válaszcsapás jön utána,ha ez hiányzik,utána lehet szaladni az ursulához panaszkodni.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!