Meghúzta a váratlant Donald Trump: Amerika döntésének az EU issza majd meg a levét
Elnöksége során először Donald Trump fegyvereket küldött Ukrajnába.
Kijev olyan ösvényre lépett, aminek nem látja a végét. Kérdés, hogy az oroszok meglépik-e, amit eddig nem.
Az Ukrinform arról ír, hogy „Oroszországnak tudomásul kell vennie, hma és a jövőben sem lesz számukra semmilyen biztonságos hely, és hogy az ukrán fegyverzet és az ukrán hadsereg eléri bármely katonai létesítményt a területükön.
Mi már bebizonyítottuk, milyen hatalmas az ukrán fegyverek ereje”
– jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.
A tárcavezető Keith Kellogg amerikai különmegbízott szavaira reagált, írják, miszerint
Donald Trump elnök engedélyezte Ukrajna nagy hatótávolságú csapásait Oroszország ellen.
A miniszter úgy véli, Kijev az ENSZ Alapokmányának 51. cikkében foglalt önvédelemhez való jog alapján védi függetlenségét.
Ezt is ajánljuk a témában
Elnöksége során először Donald Trump fegyvereket küldött Ukrajnába.
Nyitókép: AFP/Genya Savilov
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Összeült a francia, a német, az ukrán és a lengyel külügyminiszter.
„A lengyel drónincidens nem egy elszigetelt provokáció volt ” – állapította meg legújabb elemzésében a Faktum tényellenőrző portál.
„Egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra” – szögezte le Gulyás Gergely.