Tömegmészárlásra készült egy fiatal a kárpátaljai iskolában: élő közvetítés közben kapták el

Dominic Murphy, a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságának vezetője a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az ügy felderítésének és a támadás megakadályozásának mindegyik résztvevője Nagy-Britanniában és Ukrajnában egyaránt „igazán figyelemre méltó munkát végzett”, és ennek révén sikerült elejét venni egy potenciálisan pusztító támadásnak a kárpátaljai iskola ellen.

Murphy hozzátette: az ügy jelentőségét még inkább kiemeli, hogy a háborúban álló Ukrajna hatóságainak rendkívül nehéz körülmények között kell dolgozniuk, de a közös erőfeszítésnek köszönhetően szinte bizonyosan életeket sikerült megmenteni.

A Scotland Yard tájékoztatása után az ukrán belügyminisztérium az X portálon közzétett beszámolójában közölte, hogy a fiút akkor fogták el, amikor éppen be akart hatolni az iskolába.

A fegyvereket a hátizsákjában találták meg. A tárca szerint a fiú ekkor már élőben közvetítette cselekedetét egy streamingfelületen.