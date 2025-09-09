Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kárpátaljai iskola rendőrség iskola mészárlás támadás Ukrajna fegyver Scotland Yard Kárpátalja

Tömegmészárlásra készült egy fiatal a kárpátaljai iskolában: élő közvetítés közben kapták el

2025. szeptember 09. 22:11

Szinte bizonyosan életeket sikerült megmenteni.

2025. szeptember 09. 22:11
Kés.

A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola ellen tervezett fegyveres támadást.

A keddi londoni tájékoztatás szerint a bejelentés a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságához érkezett egy brit internethasználótól még a múlt héten, és arról szólt, hogy

egy online felületen megjelent poszt alapján valaki rövid időn belül támadást tervez a kárpátaljai területen lévő iskola ellen.

A londoni rendőrség sürgős vizsgálatot indított, és terrorizmusellenes parancsokságának nemzetközi összekötő tisztjéhez továbbította az értesülést. Innen az ügy az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezetéhez (Europol) került, amely riasztotta az ukrán hatóságokat – áll a Scotland Yard kedd esti beszámolójában.

Az ukrajnai rendőrség további gyors vizsgálat után múlt pénteken őrizetbe vett egy 15 éves fiút, akinél különböző fegyvereket, köztük késeket talált.

Dominic Murphy, a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságának vezetője a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az ügy felderítésének és a támadás megakadályozásának mindegyik résztvevője Nagy-Britanniában és Ukrajnában egyaránt „igazán figyelemre méltó munkát végzett”, és ennek révén sikerült elejét venni egy potenciálisan pusztító támadásnak a kárpátaljai iskola ellen.

Murphy hozzátette: az ügy jelentőségét még inkább kiemeli, hogy a háborúban álló Ukrajna hatóságainak rendkívül nehéz körülmények között kell dolgozniuk, de a közös erőfeszítésnek köszönhetően szinte bizonyosan életeket sikerült megmenteni.

A Scotland Yard tájékoztatása után az ukrán belügyminisztérium az X portálon közzétett beszámolójában közölte, hogy a fiút akkor fogták el, amikor éppen be akart hatolni az iskolába.

A fegyvereket a hátizsákjában találták meg. A tárca szerint a fiú ekkor már élőben közvetítette cselekedetét egy streamingfelületen.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Yuri Cortez / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
•••
2025. szeptember 09. 22:49 Szerkesztve
Hír elég semmitmondó ,annak ellenére , hogy meg van a tettes.!tehát , adva 1 15 éves állig felfegyverezve ,aki élőzte a tervezett ,terrorját .. amit ,a scotland yard ,és eurpol felhívására ,ukránok Megakadályoztak . Meggyőződésem ,hogy ukrán.. és magyarság ellen irányult.,. ide vezet a hergelés ,a kisebbség ellen ..!Az ukránok ,nem csupán szívjóságból hárította el ,hiszen nemzetközi figyelmeztetést kapott, aminek nyoma van.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!