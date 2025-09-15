Ft
Kína tűzgömbszerű légvédelem fényjelenség meteor

Rejtélyes fényjelenség Kína egén: meteort lőhetett le a légvédelem (VIDEÓ)

2025. szeptember 15. 10:59

Egy fényes tárgy szelte át az éjszakai eget, majd hatalmas villanás látszott – sokan azt gondolják, Kína lelőtt egy meteort.

2025. szeptember 15. 10:59
null

Tűzgömbszerű fényjelenséget észleltek a kínai Santung tartományban található Vejfang és Zsicsao városai felett szeptember 12-én helyi idő szerint este háromnegyed kilenc és kilenc között – számolt be a Watchers.

A közösségi médiában terjedő videókon egy fényes tárgy látható, amely átszeli az éjszakai égboltot, majd egy villanás következik. Vélhetően Kína lelőtte a Santung tartomány felé tartó meteort.

Bár a hatóságok tagadják, hogy lelőttek volna bármi a tűzgömbszerűt az égről, több szemtanú is beszámolt a jelenségről.

Az esemény egybeesett azzal is, hogy a Kínai Tengerhajózási Hatóság tűzgyakorlatokra adott ki figyelmeztetést a Sárga-tenger és a Pohaj-tenger térségére. Azonban afelől még nem érkezett megerősítés, hogy ezek a gyakorlatok kapcsolatban állnának a megfigyelt fényjelenséggel.

Az International Meteor Organization (Nemzetközi Meteorológiai Szervezet) és az American Meteor Society (Amerikai Meteortársaság) tűzgömb-adatbázisaiban sem szerepel olyan bejelentés, amely időben és helyileg egyezne a kínai eseménnyel. Ugyanakkor ezek a szervezetek ritkán kapnak észleléseket Kínából, mivel az ottani lakosság csak kis kapcsolatot ápol ezekkel a csoportokkal.

A jelenség természetét illetően egyenlőre nincs hivatalos, magyarázat.

Nyitókép: képernyőkép / X / Orikron

***

lazio154-5
2025. szeptember 15. 12:19
El kell gondolkodni Pataki rocker elméletén. Ismeretlen műtárgy, amelyikből elfogyott az energia.
borsos-2
•••
2025. szeptember 15. 12:14 Szerkesztve
A felvételt nézve, a repülő cuccos lassú. Ami eltalálja, az sem meteor sebességű. Harci gyakorlat lehetett. Eltévedt ukrán szuperdrón talán :o)
borsos-2
2025. szeptember 15. 12:11
Ha le tudna lőni Kína egy meteort, akkor nagy bajban lenne a világ. Erre senki nem képes itt a földön. Meteor jön, belép és elég szépen. Ha nem, akkor a darabjai leesnek, ha nem esik szét, akkor az egész egyben csapódik be. Mi maximum nézzük utólag. Nincs idő reagálni.
egyszeri
2025. szeptember 15. 12:10
Nem inkább az a helyzet, hogy a meteornak titulált objektum egy nagy sebességű lövedék, amivel egy repülő tárgyat lőttek le? Ma már mindenféle fegyverekkel kísérleteznek, főleg hadgyakorlat esetén.
