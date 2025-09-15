Rejtélyes fényjelenség Kína egén: meteort lőhetett le a légvédelem (VIDEÓ)

Az esemény egybeesett azzal is, hogy a Kínai Tengerhajózási Hatóság tűzgyakorlatokra adott ki figyelmeztetést a Sárga-tenger és a Pohaj-tenger térségére. Azonban afelől még nem érkezett megerősítés, hogy ezek a gyakorlatok kapcsolatban állnának a megfigyelt fényjelenséggel.

Az International Meteor Organization (Nemzetközi Meteorológiai Szervezet) és az American Meteor Society (Amerikai Meteortársaság) tűzgömb-adatbázisaiban sem szerepel olyan bejelentés, amely időben és helyileg egyezne a kínai eseménnyel. Ugyanakkor ezek a szervezetek ritkán kapnak észleléseket Kínából, mivel az ottani lakosság csak kis kapcsolatot ápol ezekkel a csoportokkal.

A jelenség természetét illetően egyenlőre nincs hivatalos, magyarázat.

Nyitókép: képernyőkép / X / Orikron

***