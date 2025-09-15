Rejtélyes fényjelenség Kína egén: meteort lőhetett le a légvédelem (VIDEÓ)

Jön a következő nagy kínai beruházás: elektromos buszgyár épülhet Magyarországon
Egy fényes tárgy szelte át az éjszakai eget, majd hatalmas villanás látszott – sokan azt gondolják, Kína lelőtt egy meteort.
Tűzgömbszerű fényjelenséget észleltek a kínai Santung tartományban található Vejfang és Zsicsao városai felett szeptember 12-én helyi idő szerint este háromnegyed kilenc és kilenc között – számolt be a Watchers.
A közösségi médiában terjedő videókon egy fényes tárgy látható, amely átszeli az éjszakai égboltot, majd egy villanás következik. Vélhetően Kína lelőtte a Santung tartomány felé tartó meteort.
Bár a hatóságok tagadják, hogy lelőttek volna bármi a tűzgömbszerűt az égről, több szemtanú is beszámolt a jelenségről.
Az esemény egybeesett azzal is, hogy a Kínai Tengerhajózási Hatóság tűzgyakorlatokra adott ki figyelmeztetést a Sárga-tenger és a Pohaj-tenger térségére. Azonban afelől még nem érkezett megerősítés, hogy ezek a gyakorlatok kapcsolatban állnának a megfigyelt fényjelenséggel.
Az International Meteor Organization (Nemzetközi Meteorológiai Szervezet) és az American Meteor Society (Amerikai Meteortársaság) tűzgömb-adatbázisaiban sem szerepel olyan bejelentés, amely időben és helyileg egyezne a kínai eseménnyel. Ugyanakkor ezek a szervezetek ritkán kapnak észleléseket Kínából, mivel az ottani lakosság csak kis kapcsolatot ápol ezekkel a csoportokkal.
A jelenség természetét illetően egyenlőre nincs hivatalos, magyarázat.
Nyitókép: képernyőkép / X / Orikron
