Orosz drón Románia felett – erős válaszcsapást követelnek az ukránok

Volodimir Zelenszkij és Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége reakciója

„Az orosz hadsereg pontosan tudja, hová tartanak a drónjaik, és mennyi ideig képesek a levegőben maradni. Útvonalaikat mindig előre kiszámítják. Ez nem lehet véletlen, tévedés vagy alacsonyabb szintű parancsnokok önálló kezdeményezése. Ez Oroszország háborús terjeszkedésének nyilvánvaló jele – így cselekszenek. Először apró lépések, végül pedig hatalmas veszteségek” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amit Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége osztott meg a Facebookon.

Majd hozzátették, hogy