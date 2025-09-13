Ft
Ukrajna nagykövetség Oroszország Volodimir Zelenszkij drón Románia

Orosz drón Románia felett – erős válaszcsapást követelnek az ukránok

2025. szeptember 13. 22:21

A történteket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem hagyta szó nélkül, szerinte nem véletlen akció volt.

2025. szeptember 13. 22:21
null

Mint ahogy a Mandiner is beszámolt róla szeptember 13-án este egy orosz drón lépett be a NATO légterébe, és közel egy órán át repült Románia felett.

Volodimir Zelenszkij és Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége reakciója

„Az orosz hadsereg pontosan tudja, hová tartanak a drónjaik, és mennyi ideig képesek a levegőben maradni. Útvonalaikat mindig előre kiszámítják. Ez nem lehet véletlen, tévedés vagy alacsonyabb szintű parancsnokok önálló kezdeményezése. Ez Oroszország háborús terjeszkedésének nyilvánvaló jele – így cselekszenek. Először apró lépések, végül pedig hatalmas veszteségek” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amit Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége osztott meg a Facebookon.

Majd hozzátették, hogy

Oroszországnak éreznie kell agresszív lépéseinek és a háború eszkalációjának következményeit. Erős és határozott válaszra van szükség

 – szigorúbb szankciókra, vámokra az orosz kereskedelemmel szemben, valamint egy megbízható védelmi rendszerre, amely közösen óv meg bennünket Oroszország légi fenyegetéseitől”.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: AFP/Jevhen Maloletka

kobi40
2025. szeptember 14. 00:08
Nem olyan egyértelműek ezek. Zelenszkij nagyon nyomja. Bármit el tudok képzelni. Pl. a Kassa bombázása című utánjátszsst is!
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. szeptember 14. 00:01
csak óvatosan az idegen felségjelzés alatt küldött ukrán drónokkal, mert a románok még át találnak állni
lendvaiildiko
2025. szeptember 13. 23:58
Csak nem rátértek az ukránok az orosz drónok sorozatgyártására? Ki jön most? Finnország, Észtország, Litványia, lettország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária?
Kormánypárti2
2025. szeptember 13. 23:53
Provokáció. A zöld takony a vesztét érzi.
