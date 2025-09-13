Orosz drón Románia felett – erős válaszcsapást követelnek az ukránok

Orosz drón miatt kaptak a fejükhöz a románok: azonnal riasztották az F-16-osokat
A minisztérium szakértői a drón esetleges maradványainak felkutatására indulnak.
A történteket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem hagyta szó nélkül, szerinte nem véletlen akció volt.
Mint ahogy a Mandiner is beszámolt róla szeptember 13-án este egy orosz drón lépett be a NATO légterébe, és közel egy órán át repült Románia felett.
Volodimir Zelenszkij és Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége reakciója
„Az orosz hadsereg pontosan tudja, hová tartanak a drónjaik, és mennyi ideig képesek a levegőben maradni. Útvonalaikat mindig előre kiszámítják. Ez nem lehet véletlen, tévedés vagy alacsonyabb szintű parancsnokok önálló kezdeményezése. Ez Oroszország háborús terjeszkedésének nyilvánvaló jele – így cselekszenek. Először apró lépések, végül pedig hatalmas veszteségek” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amit Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége osztott meg a Facebookon.
Majd hozzátették, hogy
Oroszországnak éreznie kell agresszív lépéseinek és a háború eszkalációjának következményeit. Erős és határozott válaszra van szükség
– szigorúbb szankciókra, vámokra az orosz kereskedelemmel szemben, valamint egy megbízható védelmi rendszerre, amely közösen óv meg bennünket Oroszország légi fenyegetéseitől”.
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: AFP/Jevhen Maloletka
