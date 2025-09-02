Nyíltan letette a garast a brit katonai hírszerzés feje Ukrajna mellett: megdöbbentő adatot közölt az orosz előrenyomulásról

John Healey a nyári szünet utáni első parlamenti ülésnapon tájékoztatta az alsóház képviselőit az ukrajnai helyzetről. Elmondta: a frontokon továbbra is heves harcok dúlnak, és az orosz erők az elmúlt két hétben előrenyomultak Donyeck északi térségeiben.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az orosz hadsereg mindezek ellenére csak csekély területi nyereségeket tud felmutatni, amelyekért óriási árat fizet.

A miniszter ismertetése szerint a brit katonai hírszerzés legfrissebb értékelése alapján készült számítások azt mutatják: az orosz fegyveres erők január óta tapasztalt előrenyomulási ütemét figyelembe véve további 4,4 évre lenne szükség a Donyec-medence teljes elfoglalásához, miközben csaknem kétmillió orosz katona esne el vagy sebesülne meg.

A hírszerzés korábbi becslése szerint az ukrajnai háború kezdete óta már több mint egymillió orosz katona halt meg vagy sebesült meg.

Healey kiemelte:

Nagy-Britannia az idén minden eddiginél nagyobb, 4,5 milliárd font (mintegy 2055 milliárd forint) értékű katonai támogatást nyújt Ukrajnának.

A miniszter hozzátette: az ukrajnai védelmi kontaktcsoport júliusi ülésén hozott döntés óta – amely a katonai szállítmányok felgyorsítását célozta – London közel ötmillió lőszert, mintegy 60 ezer tüzérségi lövedéket és rakétát, 2500 pilóta nélküli harci eszközt, valamint kétszáz légvédelmi és elektronikai hadviselési rendszert szállított Ukrajnának.

Healey szerint Oroszország a háború kezdete óta egyetlen stratégiai célját sem érte el, ellenben elveszített több mint tízezer harckocsit és páncélozott járművet, miközben a kormányzati kiadások 40 százalékát a háború finanszírozására fordítja. Az infláció jelenleg 9 százalék, az alapkamat pedig 18 százalék – tette hozzá a brit védelmi miniszter.

(MTI)

Nyitókép: John Healey brit védelmi miniszter jobbról a második

Forrás: Yuichi YAMAZAKI / AFP