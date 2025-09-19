Ft
korrupció Ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség ukrán

Nyakon csípték az egykori ukrán védelmi minisztert, miután akkora vagyont gyűjtött össze, ami enyhén szólva is gyanús

2025. szeptember 19. 10:57

Lecsapni készül az Ukrán Korrupcióellenes Központ.

2025. szeptember 19. 10:57


Az Ukrán Korrupcióellenes Központ (CPK) ezúttal tüzetesen átvizsgálta Rusztem Umerov volt védelmi miniszter vagyonosodását – írta meg közösségi oldalán a CPK.

A Központ jelentése szerint Umerov egész családja (felesége, három gyereke, édesapja és édesanyja) „elképesztő luxusban” él az Egyesült Államokban, elit ingatlanokat – óceánra néző apartmanokat, villákat Floridában, valamint egy New York-i lakást – birtokolva.

Az eddig felfedezett 8 ingatlan közül Umerov mindösszesen egyet vallott be, ami további kérdéseket is felvet”

– írta a CPK.

A Központ magyarázatot vár Umerovtól, aki eddig nem reagált a gyanús körülményeket illető kérdésekre.

A krími származású politikus 2023 szeptemberétől 2025 nyaráig volt Ukrajna védelmi minisztere. Elődjét, Olekszij Reznyikovot szintén korrupciós vádak miatt menesztette Volodimir Zelenszkij.

Nyitókép: Facebook

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nasi12
2025. szeptember 19. 11:29
A világnak ezen a felén a vadkapitalizmus diadalmaskodott. Az erkölcs eltünt pont azok részéről akik hírdették, sőt tanították, hogy a magántulajdon milyen rossz és káros. A rendszerváltás körül mondogatták nekem tréfásan, hogy "JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, HA MOST NEM LOPSZ MAJD MEGBÁNOD" De azt nem mondták, hogy ha nem engeded, hogy lopjanak azt is megbánod :)
pollip
2025. szeptember 19. 11:25
Zelenszkij és a családja nevén lévő villákat mikor merik vizsgálni?
Leskelődő
2025. szeptember 19. 11:19
Végre valamiben példát mutatnak a derék ukránok - nálunk sem ártana például Mártha Imre BKM-vezér körmére nézni végre.
dzsini75
2025. szeptember 19. 11:14 Szerkesztve
A CPK mindaddig csak egy gittegylet, amíg Zselé vagy Jermak ellen nem indítanak vizsgálatot…..
