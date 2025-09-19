Nyakon csípték az egykori ukrán védelmi minisztert, miután akkora vagyont gyűjtött össze, ami enyhén szólva is gyanús

Nagy dobásra készül Zelenszkij embere: már most útnak indult, egyértelműek a céljai
Hamar pontot tenne a dolgok végére Kijev.
Lecsapni készül az Ukrán Korrupcióellenes Központ.
Az Ukrán Korrupcióellenes Központ (CPK) ezúttal tüzetesen átvizsgálta Rusztem Umerov volt védelmi miniszter vagyonosodását – írta meg közösségi oldalán a CPK.
Ezt is ajánljuk a témában
Hamar pontot tenne a dolgok végére Kijev.
A Központ jelentése szerint Umerov egész családja (felesége, három gyereke, édesapja és édesanyja) „elképesztő luxusban” él az Egyesült Államokban, elit ingatlanokat – óceánra néző apartmanokat, villákat Floridában, valamint egy New York-i lakást – birtokolva.
Az eddig felfedezett 8 ingatlan közül Umerov mindösszesen egyet vallott be, ami további kérdéseket is felvet”
– írta a CPK.
A Központ magyarázatot vár Umerovtól, aki eddig nem reagált a gyanús körülményeket illető kérdésekre.
A krími származású politikus 2023 szeptemberétől 2025 nyaráig volt Ukrajna védelmi minisztere. Elődjét, Olekszij Reznyikovot szintén korrupciós vádak miatt menesztette Volodimir Zelenszkij.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelmű az üzenet.
Nyitókép: Facebook