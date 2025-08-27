Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Rusztem Umerov béke Ukrajna Kijev Andrij Jermak Szaúd-Arábia Oroszország Vlagyimir Putyin

Nagy dobásra készül Zelenszkij embere: már most útnak indult, egyértelműek a céljai

2025. augusztus 27. 18:45

Hamar pontot tenne a dolgok végére Kijev.

2025. augusztus 27. 18:45
null

Szerdán bejelentette Andrij Jermak a Telegram-oldalán, hogy Rijádban tárgyal „Szaúd-Arábia részvételéről” az ukrajnai béketeremtésben. Ukrajna elnöki hivatalának vezetője arról is beszámolt, hogy Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsvezetővel együtt találkoztak a szaúdi védelmi miniszterrel.

Kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már megemlített néhány helyszínt, ahol szívesen tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,

éppen ezért egyáltalán nem kizárt, hogy a mostani találkozó annak a jele, hogy Kijev Szaúd-Arábiában szeretné megtartani a Zelenszkij–Putyin-találkozót.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Oliver Contreras / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oszodibeszed
•••
2025. augusztus 27. 19:04 Szerkesztve
ez a kis Rumcájsz szexpartnere
Válasz erre
0
0
dzsini75
2025. augusztus 27. 19:02
Jermak a lenyúlt kp-t vitte ki…….💵💵💵 Minden más ukrán propaganda…….
Válasz erre
0
0
Oszodibeszed
2025. augusztus 27. 19:01
Amikor anno a nagy baloldali miniszterelnökünk - gyurcsányi fletó - leterroristázta a szaudiakat a focicsapatukon keresztül. Na, ilyen az, kedves gyerekek, amikor az egyik kretén ballib uralkodik felettünk.
Válasz erre
0
0
sersem
2025. augusztus 27. 18:56
Ha adnak pár milliárd dollárt a szaudiak, akkor nagy durcás arccal elfogadják, hogy kínyalják a seggüket a rátarti koldusoknak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!