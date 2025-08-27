Nagy dobásra készül Zelenszkij embere: már most útnak indult, egyértelműek a céljai

Szerdán bejelentette Andrij Jermak a Telegram-oldalán, hogy Rijádban tárgyal „Szaúd-Arábia részvételéről” az ukrajnai béketeremtésben. Ukrajna elnöki hivatalának vezetője arról is beszámolt, hogy Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsvezetővel együtt találkoztak a szaúdi védelmi miniszterrel.

Kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már megemlített néhány helyszínt, ahol szívesen tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,