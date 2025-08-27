Ezt eddig senki sem hitte volna: elképesztő őrület ütötte fel a fejét Ukrajnában (FOTÓ)
A korábbi ukrán pénzügyminiszter annak örül, hogy már a terhes nők is harcolnak.
Hamar pontot tenne a dolgok végére Kijev.
Szerdán bejelentette Andrij Jermak a Telegram-oldalán, hogy Rijádban tárgyal „Szaúd-Arábia részvételéről” az ukrajnai béketeremtésben. Ukrajna elnöki hivatalának vezetője arról is beszámolt, hogy Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsvezetővel együtt találkoztak a szaúdi védelmi miniszterrel.
Kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már megemlített néhány helyszínt, ahol szívesen tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,
éppen ezért egyáltalán nem kizárt, hogy a mostani találkozó annak a jele, hogy Kijev Szaúd-Arábiában szeretné megtartani a Zelenszkij–Putyin-találkozót.
Adrian Severin arra is utalt, hogy egy kis ukrán terület is csurranhat még Romániának az ukrajnai háború után.
Kezd tisztulni a kép.