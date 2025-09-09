Leszögezte a német tábornok azt, amit senki sem akar elismerni Nyugaton: „Ukrajna katonailag nem nyerheti meg ezt a háborút”

Remeghet Zelenszkij: brutális orosz túlerőről vallott az ukrán főparancsnok
Drámai nyilatkozat érkezett a frontról.
A nyugalmazott főtiszt szerint bízni kell a diplomáciai rendezésben.
Roland Kather nyugalmazott német vezérkari tábornok szerint az ukrajnai háború fordulópontjához érkezett, és „egy új realitással kell szembenéznünk”:
Ukrajna katonailag nem nyerheti meg ezt a háborút”
– figyelmeztetett a Welt televíziónak adott interjúban.
A német tábornok méltatta az ukrán hadsereg bátorságát és kitartását, illetve hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni, ami a győzelem lehetőségét szolgálja.
Ugyanakkor úgy látja:
Ukrajna helyzete rendkívül kritikus”, mert Oroszország ma már „minden dimenzióban fölényben van: a légi erőtől és a drónképességektől kezdve a szárazföldi élőerőig”.
Szerinte a nyugati támogatók „túl lassan és túl óvatosan” adták át azokat a nehézfegyvereket, amelyek érdemben megváltoztathatták volna a fronthelyzetet, és amelyekre Ukrajnának ténylegesen szüksége van.
Kather úgy véli, a realitás józanítására van szükség Európában:
három és fél év intenzív fegyvertámogatás után sem látszik, hogy Kijev döntő katonai győzelmet arathatna.
Ezért a diplomácia megerősítését sürgeti:
A bizalomépítő lépések minden bizonnyal az ígéretes eszközök közé tartoznak”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy
a mostani, rendkívül ingatag helyzetben már önmagában az is sokat ér, ha párbeszéd zajlik”.
„Meg fogjuk csinálni” – fogalmazott az amerikai elnök.
Példaként említette Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli egyeztetéseit az orosz és az ukrán vezetéssel:
Még ha Trump eddig nem is ért el nagy sikert, számomra a tény, hogy beszélgetés folyik, önmagában érték.”
Kather arra is kitért, hogy Kijev szerint Oroszország mintegy 100 ezer katonát vont össze Pokrovszknál, Oroszország pedig komoly offenzívára készül novemberben.
Szerinte Ukrajnának két dologra lenne feltétlenül szüksége:
Kather akkor sem tartja helyesnek a párbeszéd elvi elvetését, ha Putyin láthatólag nem nagyon áll kötélnek az eddigi békejavaslatok terén. Állítása szerint ma a diplomácia „a leghasznosabb eszköz” a további eszkaláció elkerülésére és egy későbbi, fenntartható rendezés előkészítésére.
A Telegraph szerint az amerikai elnök békéért tett erőfeszítései meghiúsulni látszanak.
Fotó: STR / AFP