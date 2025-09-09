Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország tábornok Donald Trump fegyver Egyesült Államok

Leszögezte a német tábornok azt, amit senki sem akar elismerni Nyugaton: „Ukrajna katonailag nem nyerheti meg ezt a háborút”

2025. szeptember 09. 17:37

A nyugalmazott főtiszt szerint bízni kell a diplomáciai rendezésben.

2025. szeptember 09. 17:37
null

Roland Kather nyugalmazott német vezérkari tábornok szerint az ukrajnai háború fordulópontjához érkezett, és „egy új realitással kell szembenéznünk”:

Ukrajna katonailag nem nyerheti meg ezt a háborút”

– figyelmeztetett a Welt televíziónak adott interjúban.

A német tábornok méltatta az ukrán hadsereg bátorságát és kitartását, illetve hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni, ami a győzelem lehetőségét szolgálja.

Ugyanakkor úgy látja:

Ukrajna helyzete rendkívül kritikus”, mert Oroszország ma már „minden dimenzióban fölényben van: a légi erőtől és a drónképességektől kezdve a szárazföldi élőerőig”.

Ezt is ajánljuk a témában

Szerinte a nyugati támogatók „túl lassan és túl óvatosan” adták át azokat a nehézfegyvereket, amelyek érdemben megváltoztathatták volna a fronthelyzetet, és amelyekre Ukrajnának ténylegesen szüksége van.

Kather úgy véli, a realitás józanítására van szükség Európában:

három és fél év intenzív fegyvertámogatás után sem látszik, hogy Kijev döntő katonai győzelmet arathatna.

Ezért a diplomácia megerősítését sürgeti:

A bizalomépítő lépések minden bizonnyal az ígéretes eszközök közé tartoznak”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy

a mostani, rendkívül ingatag helyzetben már önmagában az is sokat ér, ha párbeszéd zajlik”.

Ezt is ajánljuk a témában

Példaként említette Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli egyeztetéseit az orosz és az ukrán vezetéssel:

Még ha Trump eddig nem is ért el nagy sikert, számomra a tény, hogy beszélgetés folyik, önmagában érték.”

Kather arra is kitért, hogy Kijev szerint Oroszország mintegy 100 ezer katonát vont össze Pokrovszknál, Oroszország pedig komoly offenzívára készül novemberben.

Szerinte Ukrajnának két dologra lenne feltétlenül szüksége:

  • hatékony és jelentős mértékű légvédelemre és
  • nagy hatótávolságú csapásmérő eszközökre, például cirkáló rakétákra.

Kather akkor sem tartja helyesnek a párbeszéd elvi elvetését, ha Putyin láthatólag nem nagyon áll kötélnek az eddigi békejavaslatok terén. Állítása szerint ma a diplomácia „a leghasznosabb eszköz” a további eszkaláció elkerülésére és egy későbbi, fenntartható rendezés előkészítésére.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: STR / AFP

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mindenhova
2025. szeptember 09. 19:03
Már nem tábornok. Nem is katona. Talán nem is él már a szerencsétlen :D
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 09. 18:33
A vén kandúr megkezdte az óvatos elszakadás propagálását.
Válasz erre
1
0
Ergit
2025. szeptember 09. 18:27
OK, de akkor már csak az a kérdésem, hogy ha katonailag nem nyerhet Ukrajna, akkor szerinte milyen másmódon tudna nyerni???
Válasz erre
3
0
ivanmaria
2025. szeptember 09. 18:14
Ehhez csak annyit, hogy amerikai katonai elemző nyilatkozta: az oroszok a háború elmúlt két évében megtanultak harcolni a nyugati ( NATO ) típusú fegyverek és taktikák ellen, mára már messze lekörözték ezeket. Ezzel sikerült még erősebbé tenni az orosz hadsereget, ami ma már nem fél a Nyugattól. Az első évben még nem így volt, de a harctéri tapasztalatok adják a legjobb megoldásokat az ellenféllel szemben. Magyarul felhozták őket a világ élvonalába, ehhez csak gratulálni lehet. Ugyanez történt a 2010 -es évek elején amikor a nyugatiak kitalálták, hogy nem szállítanak az orosz mezőgazdaságnak alapanyagokat, eredmény, az oroszok 3 év alatt nemcsak önellátóvá váltak, de mára a világ legnagyobb gabona termelői,végeláthatatlan területekkel. Ehhez is csak gratulálni lehet. Erre jön még a háború, ami teljesen egymáshoz kötötte az oroszokat-kínaiakat-indiaiakat. Ez a legnagyobb balfaszság a történelemben, köszönhetően a demokraták "okosságának". Épelméjű aki ezeket visszasírja?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!