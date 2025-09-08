Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna eszkaláció Oroszország Vlagyimir Putyin

Ez váratlanul érheti Trumpot: brit lap tárta fel Putyin három okát a háború eszkalációjára

2025. szeptember 08. 20:16

A Telegraph szerint az amerikai elnök békéért tett erőfeszítései meghiúsulni látszanak.

2025. szeptember 08. 20:16
null

Oroszország a háború eszkalációjára készül, miközben Donald Trump amerikai elnök békéért tett erőfeszítései meghiúsulni látszanak – írja a The Telegraph. A lap szerint az ukrán minisztertanács épülete elleni támadás régóta előkészített akció volt, és a Kreml célja, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára és a nyugati országokra.

A kiadvány három okot nevez meg a konfliktus eszkalálására. 

  • Egyrészt Putyin koalíciójában háborúpárti nacionalisták vannak, akik az államfőt további lépésekre ösztönzik, miközben az orosz gazdaság recesszió szélén áll. 
  • Másrészt az elnök gyengeség jelének tekinti, hogy Trump nem vezetett be szigorúbb szankciókat, így Moszkva erősebben feszegetheti a nyugati elszántság határait. 
  • Harmadrészt Oroszország meg akarja akadályozni Ukrajnát az energetikai létesítmények elleni támadásokban, amelyek az olajfinomító kapacitás 17 százalékát zavarták meg, miközben az olaj ára hordónként 45 dollárra csökkent.

A brit lap szerint továbbra is magas a kockázata egy Oroszország–NATO fegyveres konfliktusnak. Hozzátették, hogy Trumpnak szigorúbb szankciókat kellene bevezetnie, a Nyugat pedig nem tehet engedményeket a Kremlnek, ha el akarja kerülni a további eszkalációt.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

