Ez váratlanul érheti Trumpot: brit lap tárta fel Putyin három okát a háború eszkalációjára

Remeghet Zelenszkij: brutális orosz túlerőről vallott az ukrán főparancsnok
Drámai nyilatkozat érkezett a frontról.
A Telegraph szerint az amerikai elnök békéért tett erőfeszítései meghiúsulni látszanak.
Oroszország a háború eszkalációjára készül, miközben Donald Trump amerikai elnök békéért tett erőfeszítései meghiúsulni látszanak – írja a The Telegraph. A lap szerint az ukrán minisztertanács épülete elleni támadás régóta előkészített akció volt, és a Kreml célja, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára és a nyugati országokra.
A kiadvány három okot nevez meg a konfliktus eszkalálására.
A brit lap szerint továbbra is magas a kockázata egy Oroszország–NATO fegyveres konfliktusnak. Hozzátették, hogy Trumpnak szigorúbb szankciókat kellene bevezetnie, a Nyugat pedig nem tehet engedményeket a Kremlnek, ha el akarja kerülni a további eszkalációt.
Ezt is ajánljuk a témában
Drámai nyilatkozat érkezett a frontról.
Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP