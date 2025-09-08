Ez váratlanul érheti Trumpot: brit lap tárta fel Putyin három okát a háború eszkalációjára

Oroszország a háború eszkalációjára készül, miközben Donald Trump amerikai elnök békéért tett erőfeszítései meghiúsulni látszanak – írja a The Telegraph. A lap szerint az ukrán minisztertanács épülete elleni támadás régóta előkészített akció volt, és a Kreml célja, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára és a nyugati országokra.

A kiadvány három okot nevez meg a konfliktus eszkalálására.

Egyrészt Putyin koalíciójában háborúpárti nacionalisták vannak, akik az államfőt további lépésekre ösztönzik, miközben az orosz gazdaság recesszió szélén áll.

Másrészt az elnök gyengeség jelének tekinti, hogy Trump nem vezetett be szigorúbb szankciókat, így Moszkva erősebben feszegetheti a nyugati elszántság határait.

Harmadrészt Oroszország meg akarja akadályozni Ukrajnát az energetikai létesítmények elleni támadásokban, amelyek az olajfinomító kapacitás 17 százalékát zavarták meg, miközben az olaj ára hordónként 45 dollárra csökkent.

A brit lap szerint továbbra is magas a kockázata egy Oroszország–NATO fegyveres konfliktusnak. Hozzátették, hogy Trumpnak szigorúbb szankciókat kellene bevezetnie, a Nyugat pedig nem tehet engedményeket a Kremlnek, ha el akarja kerülni a további eszkalációt.