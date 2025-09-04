Nem tudták zavarba hozni Orbán barátját, két mondattal elejét vette a hisztinek

Putyin szóvivője Ursula von der Leyen repülős malőrjéről: Nekünk ehhez semmi közünk, becsszó
Dmitrij Peszkov kommentálta azt a sajtóértesülést, mely szerint az oroszok zavarták volna a bizottsági elnököt a tájékozódásban.
Az amerikai elnökkel ellentétben az Politico még mindig von Der Leyen „GPS-ügyén” rugózik.
A Politico napokkal az állítólagos bulgáriai repülőgép-incidens után is azon töpreng, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének gépe elleni állítólagos támadás komoly diplomáciai válságot, vagy akár ennél is súlyosabb következményeket válthatott volna ki. A cikkükben hangsúlyozzák, hogy az eset potenciális katasztrófát jelenthetett volna, ám időközben a bolgár kormány és az EU végrehajtó szerve is félreteszi az ügyet, mivel nincs rá bizonyíték, és a repülő sikeresen leszállt.
A bolgár kormány időközben közölte, hogy a légiforgalmi szolgálatok azonnal alternatív leszállási eljárást javasoltak földi navigációs eszközök (Instrument Landing System) használatával, amelyek függetlenek a GPS-től. Egy svájci székhelyű, repülési adatokra szakosodott tech startup, a SkAI Data Services LinkedIn-posztjában kifejtette, hogy a régióban magasabb légmagasságokban valóban jelen volt regionális zavarás,
de a repülés adatai nem utalnak arra, hogy von der Leyen gépét ez bármiben érintette volna.
Kedd este az Európai Bizottság fő szóvivője, Paula Pinho kérdésekre válaszolva elismerte „Volt GPS-zavarás”, de a gép biztonságosan leszállt. Hozzátette, hogy „függetlenül attól, ami ebben a konkrét esetben történt”, az ukrajnai háború kezdete óta „jelentős és nagyon észrevehető” növekedés figyelhető meg a GPS-zavarások eseteiben. Az EU két kulcsfontosságú légiforgalmi szerve, az Eurocontrol és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) „jelenleg vizsgálja a jelentett esemény tényeit” – közölte az EASA nyilatkozatában, hozzátéve, hogy „a bolgár illetékes hatóságoktól függnek” a hivatalos jelentések megadásában.
Nem volt itt semmilyen orosz támadás, nagyon úgy tűnik.
Ám a bolgár miniszterelnök, Roszen Zseljazkov kedden bejelentette, Bulgária nem indít vizsgálatot az ügyben, mivel a GPS-interferencia nem ritka jelenség, hanem a katonai konfliktusok egyik velejárója, amely nap mint nap előfordul Európában.
Korábbi hírek ellentmondásosan szóltak az esetről: kezdetben orosz eredetű támadásról beszéltek, ám a Flightradar24 repülési adatbázisa alapján cáfolták ezeket a feltételezéseket, bizonyítva, hogy nem volt célzott támadás.
Az Európai Bizottság elnökének gépe mintegy egy órán át nem tudott leszállni.
Ezzel szemben Donald Trump amerikai elnök egy sajtótájékoztatón könnyedén kezelte az egészet, viccet csinálva a történtekből. Egy újságírói kérdésre reagálva kijelentette:
Megfosztották a telefonhasználat lehetőségétől. Tudja, néha ez jó dolog. Ha velem történne ilyesmi, nagyon boldog lennék.”
Trump örülne, ha a saját repülőgépén is blokkolnák a térerőt, ezzel bagatellizálva az incidenst, amely a Politico szerint potenciális krízist okozhatott volna. Ez is jól jelzi, mennyire zavarná az amerikai elnököt, ha valami történne az Európai Bizottság elnökével. Továbbá azt is jól jelzi, hogy a háborús lázban égő brüsszeli elittel szemben mennyivel higgadtban reagál egy-egy hírre az Egyesült Államok vezetője.
Az eset vasárnap történt Bulgária felett, amikor von der Leyen gépe mintegy egy órán át nem tudott leszállni Plovdiv repülőterén, de végül biztonságban landolt alternatív navigációval.
Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP
