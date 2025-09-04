Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
GPS Ursula von der Leyen Bulgária Donald Trump Orbán Viktor Európai Bizottság

Nem tudták zavarba hozni Orbán barátját, két mondattal elejét vette a hisztinek

2025. szeptember 04. 06:52

Az amerikai elnökkel ellentétben az Politico még mindig von Der Leyen „GPS-ügyén” rugózik.

2025. szeptember 04. 06:52
null

A Politico napokkal az állítólagos bulgáriai repülőgép-incidens után is azon töpreng, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének gépe elleni állítólagos támadás komoly diplomáciai válságot, vagy akár ennél is súlyosabb következményeket válthatott volna ki. A cikkükben hangsúlyozzák, hogy az eset potenciális katasztrófát jelenthetett volna, ám időközben a bolgár kormány és az EU végrehajtó szerve is félreteszi az ügyet, mivel nincs rá bizonyíték, és a repülő sikeresen leszállt.

Ezt is ajánljuk a témában

A bolgár kormány időközben közölte, hogy a légiforgalmi szolgálatok azonnal alternatív leszállási eljárást javasoltak földi navigációs eszközök (Instrument Landing System) használatával, amelyek függetlenek a GPS-től. Egy svájci székhelyű, repülési adatokra szakosodott tech startup, a SkAI Data Services LinkedIn-posztjában kifejtette, hogy a régióban magasabb légmagasságokban valóban jelen volt regionális zavarás,

de a repülés adatai nem utalnak arra, hogy von der Leyen gépét ez bármiben érintette volna.

Kedd este az Európai Bizottság fő szóvivője, Paula Pinho kérdésekre válaszolva elismerte „Volt GPS-zavarás”, de a gép biztonságosan leszállt. Hozzátette, hogy „függetlenül attól, ami ebben a konkrét esetben történt”, az ukrajnai háború kezdete óta „jelentős és nagyon észrevehető” növekedés figyelhető meg a GPS-zavarások eseteiben. Az EU két kulcsfontosságú légiforgalmi szerve, az Eurocontrol és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) „jelenleg vizsgálja a jelentett esemény tényeit” – közölte az EASA nyilatkozatában, hozzátéve, hogy „a bolgár illetékes hatóságoktól függnek” a hivatalos jelentések megadásában.

Ezt is ajánljuk a témában

Ám a bolgár miniszterelnök, Roszen Zseljazkov kedden bejelentette, Bulgária nem indít vizsgálatot az ügyben, mivel a GPS-interferencia nem ritka jelenség, hanem a katonai konfliktusok egyik velejárója, amely nap mint nap előfordul Európában.

Korábbi hírek ellentmondásosan szóltak az esetről: kezdetben orosz eredetű támadásról beszéltek, ám a Flightradar24 repülési adatbázisa alapján cáfolták ezeket a feltételezéseket, bizonyítva, hogy nem volt célzott támadás.

Ezt is ajánljuk a témában

Donald Trump viccel

Ezzel szemben Donald Trump amerikai elnök egy sajtótájékoztatón könnyedén kezelte az egészet, viccet csinálva a történtekből. Egy újságírói kérdésre reagálva kijelentette: 

Megfosztották a telefonhasználat lehetőségétől. Tudja, néha ez jó dolog. Ha velem történne ilyesmi, nagyon boldog lennék.”

Trump örülne, ha a saját repülőgépén is blokkolnák a térerőt, ezzel bagatellizálva az incidenst, amely a Politico szerint potenciális krízist okozhatott volna. Ez is jól jelzi, mennyire zavarná az amerikai elnököt, ha valami történne az Európai Bizottság elnökével. Továbbá azt is jól jelzi, hogy a háborús lázban égő brüsszeli elittel szemben mennyivel higgadtban reagál egy-egy hírre az Egyesült Államok vezetője

Az eset vasárnap történt Bulgária felett, amikor von der Leyen gépe mintegy egy órán át nem tudott leszállni Plovdiv repülőterén, de végül biztonságban landolt alternatív navigációval.

Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tiszafa
2025. szeptember 04. 09:01
Nem volt térerő. Hallatlan. Nem is értem hogy bírta az ókorban az Egyiptomi birodalom 4000 évig, a Római meg bő ezer évig térerő nélkül?
Válasz erre
0
0
Tiszafa
2025. szeptember 04. 08:54
Én a Trump helyében azt mondtam volna, hogy: Megfosztották a telefonhasználat lehetőségétől. Tudja, néha ez jó dolog, mert így nem tud az ember sms-en rendelni...
Válasz erre
1
0
haxima
2025. szeptember 04. 08:45
Szeretnék kérdezni egy aktív pilótát. Komolyan. Én nagyon és teljesen laikus vagyok a témában. FÉnyes nappal, ha már az adott város felett a reptér közelében van, mi a faszomnak kell egy óra, hogy térkép alapján navigáljon. Tudtommal volt repülés a GPS létezése előtt is, és minden torony ad jelet, ami alapján a gép tökéletesen tudja, hogy hova kell leszállnia. Ezt a rendszert ILS nek hívják. Ha meg ennek a hatótávolságán kívül van, akkor beszól a rádión a légiirányításnak, elmondja, hogy kiment a navigációja, a légiirányító pedig pontosan elmondja neki, hogy milyen magasságon, milyen irányba merre menjen. Ismétlem teljesen laikusként elképzelni sem tudom, hogy megszűnt GPS esetén repülőgépek tucatjai vakon körözgessenek valahol, amíg a pilóták előszedik a térképeket.
Válasz erre
3
0
Héja
2025. szeptember 04. 08:44
Újabb UvL kamu...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!