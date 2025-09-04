Nem tudták zavarba hozni Orbán barátját, két mondattal elejét vette a hisztinek

A bolgár kormány időközben közölte, hogy a légiforgalmi szolgálatok azonnal alternatív leszállási eljárást javasoltak földi navigációs eszközök (Instrument Landing System) használatával, amelyek függetlenek a GPS-től. Egy svájci székhelyű, repülési adatokra szakosodott tech startup, a SkAI Data Services LinkedIn-posztjában kifejtette, hogy a régióban magasabb légmagasságokban valóban jelen volt regionális zavarás,

de a repülés adatai nem utalnak arra, hogy von der Leyen gépét ez bármiben érintette volna.

Kedd este az Európai Bizottság fő szóvivője, Paula Pinho kérdésekre válaszolva elismerte „Volt GPS-zavarás”, de a gép biztonságosan leszállt. Hozzátette, hogy „függetlenül attól, ami ebben a konkrét esetben történt”, az ukrajnai háború kezdete óta „jelentős és nagyon észrevehető” növekedés figyelhető meg a GPS-zavarások eseteiben. Az EU két kulcsfontosságú légiforgalmi szerve, az Eurocontrol és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) „jelenleg vizsgálja a jelentett esemény tényeit” – közölte az EASA nyilatkozatában, hozzátéve, hogy „a bolgár illetékes hatóságoktól függnek” a hivatalos jelentések megadásában.