transzponder gps Ursula von der Leyen Flightradar24 Európai Bizottság

A Flightradar buktatta le Ursula von der Leyent: gyakorlatilag egy szó sem volt igaz abból, amit állított

2025. szeptember 02. 08:49

Nem volt itt semmilyen orosz támadás, nagyon úgy tűnik.

2025. szeptember 02. 08:49
null

Mint ahogy azt a Mandiner is megírta, gyorsan hírekelt annak, hogy orosz GPS-zavarótámadás érhette Ursula von der Leyen gépét.

Nos, úgy tűnik ebből egy betű sem igaz.

A népszerű Flightradar24 szolgáltatás buktatta le az Európai Bizottság elnökét. Médiajelentések szerint GPS-zavar érte Ursula von der Leyent Plovdivba, Bulgáriába szállító repülőgépet. Egyes hírek arról számoltak be, hogy a gép egy órán keresztül várakozó köröket tett, viszont nagyon úgy tűnik, nem ez történt.

A Flightradar24 szerint ugyanis a repülés tervezett időtartama 1 óra 48 perc volt, ténylegesen 1 óra 57 percig tartott, a repülőgép transzpondere pedig a felszállástól a leszállásig jó GPS-jelminőséget jelzett.

Kifejtették ugyanis, hogy a repülőgép által továbbított transzponderjel egy NIC-értéket tartalmaz.
A NIC-érték a repülőgép által fogadott navigációs adatok minőségét és megbízhatóságát kódolja.
A Flightradar24 ezeket a NIC-értékeket használja, az Ursula von der Leyent szállító járat a felszállástól a leszállásig jó NIC-értéket továbbított.

Nyitókép: Ritzau Scanpix via AFP

Karvaly
2025. szeptember 02. 09:24
Tegnap tettem egy hasonlatot az orosz GPS zavarás és a magyarpéteri "internetblokkolóval felszerelt rendőrök" között. Hát nem igazam lett? Egy helyről küldik ezeket, azért olyan egyformák...
bagira004
2025. szeptember 02. 09:24
Merkel - Ursula úgy gondolja először az európai országokat a betolakodókkal az ukrán korrupt maffiával leigáztatja utána tudja az európai egyesült államokat megvalósítani . Sok millió idegen betolakodó az ukrán 1 millió hadsereg nem azért igyekszik az euba , hogy felemelje , hanem leigázza megszállja . Süket duma az eu felemelés , no meg az orosz megszállás . Sok marha Ursula - Merkel hazugságait elhiszi . Nem lehetetlen elképzelhető ,hogy a zsidók a II világháborúért így állnak bosszút a németeken keresztül . Azt pedig ne felejtsük el Merkel félig zsidó ( anyai ágon ) lemondása után másnap Izraelbe repült egy napra , ez titok mit intézett, talán a valamit teljesített. Európát visszafordíthatatlanul tönkre tette , közben szintén német Ursula utóda lett , miért nem az angolok közül választottak , mert azok már nem a Merkel féle dogmát folytatták volna.
karakter-2
2025. szeptember 02. 09:23
Ez a nőt ki kell rúgni a jó büdös kurva anyjába, mert háborúba sodorja Európát!
Dr Bubo
2025. szeptember 02. 09:23
Elegem van Ursulából!
