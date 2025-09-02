A Flightradar buktatta le Ursula von der Leyent: gyakorlatilag egy szó sem volt igaz abból, amit állított

A népszerű Flightradar24 szolgáltatás buktatta le az Európai Bizottság elnökét. Médiajelentések szerint GPS-zavar érte Ursula von der Leyent Plovdivba, Bulgáriába szállító repülőgépet. Egyes hírek arról számoltak be, hogy a gép egy órán keresztül várakozó köröket tett, viszont nagyon úgy tűnik, nem ez történt.

A Flightradar24 szerint ugyanis a repülés tervezett időtartama 1 óra 48 perc volt, ténylegesen 1 óra 57 percig tartott, a repülőgép transzpondere pedig a felszállástól a leszállásig jó GPS-jelminőséget jelzett.

Kifejtették ugyanis, hogy a repülőgép által továbbított transzponderjel egy NIC-értéket tartalmaz.

A NIC-érték a repülőgép által fogadott navigációs adatok minőségét és megbízhatóságát kódolja.

A Flightradar24 ezeket a NIC-értékeket használja, az Ursula von der Leyent szállító járat a felszállástól a leszállásig jó NIC-értéket továbbított.

Nyitókép: Ritzau Scanpix via AFP