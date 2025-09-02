A Flightradar buktatta le Ursula von der Leyent: gyakorlatilag egy szó sem volt igaz abból, amit állított

Oroszok támadhatták meg Von der Leyen gépét: ez áll a háttérben
Szokatlan módszerrel volt kénytelen leszálni az Európai Bizottság elnökének különgépe.
Nem volt itt semmilyen orosz támadás, nagyon úgy tűnik.
Mint ahogy azt a Mandiner is megírta, gyorsan hírekelt annak, hogy orosz GPS-zavarótámadás érhette Ursula von der Leyen gépét.
Nos, úgy tűnik ebből egy betű sem igaz.
A népszerű Flightradar24 szolgáltatás buktatta le az Európai Bizottság elnökét. Médiajelentések szerint GPS-zavar érte Ursula von der Leyent Plovdivba, Bulgáriába szállító repülőgépet. Egyes hírek arról számoltak be, hogy a gép egy órán keresztül várakozó köröket tett, viszont nagyon úgy tűnik, nem ez történt.
A Flightradar24 szerint ugyanis a repülés tervezett időtartama 1 óra 48 perc volt, ténylegesen 1 óra 57 percig tartott, a repülőgép transzpondere pedig a felszállástól a leszállásig jó GPS-jelminőséget jelzett.
Kifejtették ugyanis, hogy a repülőgép által továbbított transzponderjel egy NIC-értéket tartalmaz.
A NIC-érték a repülőgép által fogadott navigációs adatok minőségét és megbízhatóságát kódolja.
A Flightradar24 ezeket a NIC-értékeket használja, az Ursula von der Leyent szállító járat a felszállástól a leszállásig jó NIC-értéket továbbított.
