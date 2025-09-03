„Néha ez jó dolog” – Trump reagált a Von der Leyen repülőgépét ért incidensre

A Flightradar buktatta le Ursula von der Leyent: gyakorlatilag egy szó sem volt igaz abból, amit állított
Nem volt itt semmilyen orosz támadás, nagyon úgy tűnik.
Az Európai Bizottság elnökének gépe mintegy egy órán át nem tudott leszállni.
Donald Trump amerikai elnök könnyed hangnemben reagált az Ursula von der Leyen repülőgépét ért GPS-zavarásra, amely vasárnap Bulgária légterében történt – írja a karpathir.com. Egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva kijelentette:
Megfosztották a telefonhasználat lehetőségétől. Tudja, néha ez jó dolog. Ha velem történne ilyesmi, nagyon boldog lennék”
A kezdeti sajtóértesülések szerint orosz eredetű zavarás akadályozta az Európai Bizottság elnökének gépét, amely emiatt mintegy egy órán át nem tudott leszállni. Ezt később a Flightradar24 adatai alapján cáfoltak.
A történtek kapcsán Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök bejelentette, hogy Bulgária nem indít vizsgálatot az ügyben. A Deutsche Welle beszámolója szerint a kormányfő az esetet a katonai konfliktusok velejárójaként értelmezte: „A háború kezdete óta tanúi vagyunk az úgynevezett elektronikus hadviselésnek. Ezek a zavarások nem egy konkrét repülőgépet céloznak” – nyilatkozta.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP