„Néha ez jó dolog” – Trump reagált a Von der Leyen repülőgépét ért incidensre

Donald Trump amerikai elnök könnyed hangnemben reagált az Ursula von der Leyen repülőgépét ért GPS-zavarásra, amely vasárnap Bulgária légterében történt – írja a karpathir.com. Egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva kijelentette:

Megfosztották a telefonhasználat lehetőségétől. Tudja, néha ez jó dolog. Ha velem történne ilyesmi, nagyon boldog lennék”

A kezdeti sajtóértesülések szerint orosz eredetű zavarás akadályozta az Európai Bizottság elnökének gépét, amely emiatt mintegy egy órán át nem tudott leszállni. Ezt később a Flightradar24 adatai alapján cáfoltak.