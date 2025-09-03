Ft
09. 03.
szerda
„Néha ez jó dolog” – Trump reagált a Von der Leyen repülőgépét ért incidensre

2025. szeptember 03. 15:27

Az Európai Bizottság elnökének gépe mintegy egy órán át nem tudott leszállni.

2025. szeptember 03. 15:27
null

Donald Trump amerikai elnök könnyed hangnemben reagált az Ursula von der Leyen repülőgépét ért GPS-zavarásra, amely vasárnap Bulgária légterében történt – írja a karpathir.com. Egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: 

Megfosztották a telefonhasználat lehetőségétől. Tudja, néha ez jó dolog. Ha velem történne ilyesmi, nagyon boldog lennék”

A kezdeti sajtóértesülések szerint orosz eredetű zavarás akadályozta az Európai Bizottság elnökének gépét, amely emiatt mintegy egy órán át nem tudott leszállni. Ezt később a Flightradar24 adatai alapján cáfoltak

A történtek kapcsán Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök bejelentette, hogy Bulgária nem indít vizsgálatot az ügyben. A Deutsche Welle beszámolója szerint a kormányfő az esetet a katonai konfliktusok velejárójaként értelmezte: „A háború kezdete óta tanúi vagyunk az úgynevezett elektronikus hadviselésnek. Ezek a zavarások nem egy konkrét repülőgépet céloznak” – nyilatkozta.

 Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

